12 мест на Земле, где живут самые красивые люди

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В чем тайна человеческой красоты? Кто-то видит ее в глазах, другие — в роскошной фигуре, а третьи уверены, что секрет в идеальных пропорциях. В каждом уголке планеты свои стандарты.

AdMe.ru приглашает вас на импровизированный конкурс красоты, участниками которого стали люди разных профессий со всех уголков мира.