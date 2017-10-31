12 мест на Земле, где живут самые красивые люди
В чем тайна человеческой красоты? Кто-то видит ее в глазах, другие — в роскошной фигуре, а третьи уверены, что секрет в идеальных пропорциях. В каждом уголке планеты свои стандарты.
AdMe.ru приглашает вас на импровизированный конкурс красоты, участниками которого стали люди разных профессий со всех уголков мира.
Франция
Ева Грин, модель, актриса
Камиль Лакур, чемпион Европы по плаванию
Норвегия
Лассе Матберг, морской офицер
Силье Норендаль, сноубордистка
Турция
Бурак Озчивит, актер
Тансу Сыла Чакыр, мисс Турция — 2016
Великобритания
Дэвид Ганди, модель, блогер Vogue
Люси Мекленбург, актриса, предприниматель, модель
Италия
Алессандра Мастронарди, актриса, модель
Мариано Ди Вайо, модный блогер, создатель бренда MDV
Австралия
Крис Хемсворт, актер
Дженнифер Хоукинс, телеведущая, мисс Вселенная — 2004
Бразилия
Жулиана Паэс, телеведущая, актриса
Хесус Лус, диджей, топ-модель
Япония
Аюми Хамасаки, певица
Ямагиши Масая, тренер по водной гимнастике, «Самый красивый японец — 2016»
Испания
Ариадне Артилес, модель, дизайнер
Джон Кортахарена, топ-модель
Беларусь
Марина Линчук, топ-модель
Максим Трухоновец, воркаут-спортсмен, рекордсмен Гиннесса
Индия
Видиша Шривастава, актриса
Нитин Чаухан, модель, актер
США
Лола Чуил, новая звезда Instagram
Райан Лохте, пловец, 6-кратный олимпийский чемпион
Бонус:
Неймар, капитан национальной сборной Бразилии по футболу
Фото на превью Depositphotos