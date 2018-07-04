12 мест на планете Земля, где будто открылся портал в преисподнюю

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда поверхность нашей планеты проваливается, образуя пропасти разной степени глубины. Часто за такие проделки отвечает природа, но во многих случаях не обошлось без вмешательства человека. Пока мистики и ученые спорят о происхождении этих мест, туристы просто едут туда фотографироваться.

AdMe.ru собрал для вас фото самых страшных и глубоких провалов, где можно отправиться в свое путешествие к центру Земли.

1. Провал «Врата в ад» (Дарваза), Туркменистан

Этот газовый кратер создали люди. Его называют «Вратами в ад». Вот уже почти полвека там горит огонь, который зажгли еще в 1971 году. При бурении скважины образовался провал и пошел газ. Чтобы он не навредил местным, его подожгли, предположив, что через день-два он потухнет. Расчеты не оправдались — пламя полыхает до сих пор, иногда языки огня поднимаются на 10 метров. Диаметр провала — около 60 метров, а глубина — 20.

2. Колодец Святого Патрика, Орвието, Италия

Несмотря на зловещий вид, этот колодец построили с благородными намерениями: снабдить город водой во время осады, да еще и создавали его под патронажем церкви. Стройка началась в 1527 году, поскольку именно в это время в Орвието поселился папа Климент VII после захвата Рима. В случае осады воду на ослах через этот колодец возили в крепость Альборнос.

3. Кратер вулкана Ясур, остров Вануату

Ясур — активный вулкан на острове Вануату. Последнее извержение случилось в 2017 году.

Племена, живущие на острове, считают, что в кратере вулкана обитает древнее божество, которое может разгневаться, если его побеспокоить. Поэтому к вулкану имеют право подниматься только старейшины и шаманы.

Ну и туристы, конечно. Сюда приезжают экстремалы, которые поднимаются на Ясур, ведь он один из самых доступных вулканов мира. Кстати, в 2012 году здесь снимали фильм «Доспехи Бога — 3: Миссия Зодиак».

4. Большая дыра в Кимберли, ЮАР

Гигантская дыра — огромный недействующий алмазный рудник в городе Кимберли. Трудно представить, но люди в погоне за алмазами сумели вырыть этот провал без использования техники. Их старания увенчались успехом, ведь именно здесь добыли знаменитый алмаз De Beers весом 428,5 карата. Он и дал название одноименному легендарному ювелирному бренду.

5. Большая голубая дыра, Белизский барьерный риф

Огромная карстовая воронка диаметром 305 метров и глубиной 120 образовалась естественным путем. Этот объект притягивает любителей дайвинга своей тайной, но многие приносят здесь в жертву жизнь. У воронки даже есть неофициальное название — «кладбище дайверов». Дело в том, что такая глубина подходит только для очень опытных, технических дайверов, а сюда приезжают и новички, которые не всегда могут рассчитать свои силы. Иногда такие истории заканчиваются плачевно.

6. Перевернутая башня масонов, Португалия

В португальской Синтре есть загадочный колодец, построенный в начале прошлого века. Он служит переход от тьмы к свету. Винтовая лестница, которая опоясывает колодец, символизирует прохождение кругов рая или ада, смотря в каком направлении идти. Когда-то именно здесь, в башне Посвящения, масоны проводили обряды инициации. Глубина сооружения впечатляет: в него мог бы вместиться современный 10-этажный дом.

7. Водосток в резервуаре плотины, Северная Калифорния

Самая большая рукотворная дыра располагается в США. Это гигантский водослив, созданный руками человека, он находится в Северной Калифорнии. Водосток ошеломляет: тонны воды с грохотом сбрасываются вниз за считаные секунды. Это сооружение было построено более 50 лет назад, но до сих пор вызывает восторженные отзывы туристов со всего мира.

8. Эр Ван Донг, Китай

Группа спелеологов случайно обнаружила в Китае систему пещер настолько огромных размеров, что внутри нее образовалась собственная экосистема. Здесь можно окунуться в туманы и даже понаблюдать за облаками, которые образовываются под сводами этой пещеры. Подземные реки и озера в этой системе пещер населяют живые существа, которых нет больше нигде на планете. Здесь можно встретить безглазую рыбу-альбиноса — живя в полной темноте, она не нуждается ни в окраске, ни в зрении.

9. Айсризенвельт, Австрия

Эта пещера располагается на высоте более 1 500 метров. С немецкого языка ее название переводится как «мир ледяных гигантов». Это самая большая в мире ледяная пещера: 42 км в длину и 407 метров в глубину, а объем ледяных наростов — больше 30 тыс. кубометров. Если раньше туристам нужно было идти вверх 1 641 метр, чтобы добраться до пещеры, до сегодня всего за несколько минут ко входу домчит фуникулер.

10. Огромный провал, Гватемала

Этот провал природа сотворила уже в наше время. 1 июня 2010 года в одном из районов Гватемалы средь бела дня под землю провалилась 3-этажная швейная фабрика вместе со стоящим рядом жилым домом. На ее месте образовалась огромная дыра. Исследователи говорят, что всему виной почва, богатая известняками, которые легко подмывает вода. А местные жители, в свою очередь, обвиняют ветхую систему канализации в городе.

11. Пропасть Сарисариньяма, Венесуэла

В Венесуэле находятся тепуи — это специфические столовые горы, остатки древнего плато, изолированные от находящегося у их подножья остального мира. В них сотни лет назад образовались карстовые провалы, и самые большие находятся на горе Сарисариньяма в венесуэльском штате Боливар. На дне этих дыр своя жизнь, полностью изолированная от внешнего мира, встречаются даже взрослые деревья — настоящее подземное царство.

12. Ледяные пещеры Мутновского, Россия

На Камчатке находится вулкан Мутновский, на одном из склонов ученые обнаружили ледяную пещеру. Она прекрасно уживается со столь горячим соседом. К сожалению, в последнее время ледники активно тают и верхний слой пещеры стал особенно тонким. Зато это создает фантастические цветовые картины на ее сводах.