12 мест, которые популярны у путешественников, но могут сильно обмануть ожидания

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Путеводители и рейтинги идеальных направлений для отдыха нередко советуют туристам одни и те же места. Многие прислушиваются к советам и в итоге получают далеко не то, что хотели. Красоты из инстаграм-страниц популярных блогеров часто не оправдывают ожиданий, поэтому к таким случаям стоит подготовиться заранее.

Сегодня AdMe.ru показывает, чего стоит ожидать от посещения расхваленных достопримечательностей.

1. Рю Кремье, Париж

Парижская улица Рю Кремье крайне живописна: аккуратные домики ярких цветов, брусчатка, цветы. За это ее очень любят туристы и блогеры. Но местным жителям очень мешают толпы приезжих: они чуть ли не залезают в дома, фотографируются в странных позах, некоторые привозят на съемки много оборудования и целые гардеробы. В инстаграме даже появился аккаунт живущего на Рю Кремье человека, который без прикрас показывает, что вытворяют люди в погоне за броским снимком.

2. Каньон Антилопы, США

Красочные скалы каньона Антилопы с каждым годом привлекают все больше посетителей, которые готовы были платить гидам из местных индейцев навахо по $ 200 ради ярких впечатлений. Но желающих их получить было столько, что многие начали жаловаться на толпы. В результате теперь количество фототуров уменьшено, также запрещено использование штативов и моноподов.

3. Фьядрарглйуфур, Исландия

После съемок клипа Джастина Бибера в 2015 году и седьмого сезона «Игры престолов» этот уголок Исландии резко набрал популярность у туристов. Многие приезжие игнорировали запрещающие знаки ради эффектных снимков, поэтому природа каньона сильно пострадала, и властям пришлось закрыть его.

4. Скала-утконос, США

Скала, которая многим напоминала голову то ли утконоса, то ли просто утки, пользовалась популярностью у фотографов, пока в 2016 году группа вандалов не разрушила ее. Они утверждали, что выполнили работу местных чиновников, потому что защитили людей от травм, которые те могли бы получить во время съемок. Якобы друг вандалов таким образом сломал ногу. При этом скала была огорожена и помечена предупредительными знаками.

5. Хоббитон, Новая Зеландия

Многие поклонники творчества Толкина с нетерпением ждут визита в Хоббитон, где снимали фильмы про Фродо и Бильбо. Однако деревня невысокликов может ощутимо разочаровать: она небольшая, заглянуть можно далеко не во все здания, так что любоваться в основном придется другими фанатами на зеленых лужайках, зато вход стоит $ 80.

6. Цветение сакуры, Япония

Цветение сакуры каждый год привлекает миллионы людей. Но не стоит надеяться на вдумчивое любование опадающими лепестками на скамейке в парке — здесь это традиционное массовое развлечение, на которое приходят семьями, дружескими компаниями, рабочими коллективами. Многие выпивают и играют в шумные игры, нередко громко играет музыка, а лучшие места занимают за несколько часов или даже дней.

7. Арка Меса, США

Роскошный вид на каньоны открывается отсюда в любой момент времени. Но туристы предпочитают приезжать на рассвете, чтобы полюбоваться игрой солнечных лучей на внутренней поверхности арки. Развлечение популярно настолько, что желающим приходится приезжать за час-два до рассвета, чтобы занять наиболее выгодные с точки зрения ракурса места для съемки.

8. Великая Китайская стена

Не в сезон на главной достопримечательности Китая можно застать сравнительно мало туристов, но, например, в дни фестивалей здесь буквально не протолкнуться. Будьте готовы к этому, планируя путешествие.

9. Эверест

Экологическая ситуация на Эвересте ухудшается с каждым годом. Тысячи туристов оставляют в среднем по 3 кг отходов на человека, но собирать и спускать отходы вниз очень сложно, поэтому гору давно прозвали самой высокогорной свалкой мира. Бороться с загрязнением приходится законодательно. Например, официальное постановление с 2014 года требует, чтобы каждый альпинист, совершивший восхождение на Эверест, вынес со склонов минимум 8 кг мусора.

10. Прекестулен, Норвегия

Хотя до скалы нужно пройти 8 км, поднимаясь в горы, тысячи людей готовы на это. Так что тем, кто осилил переход, приходится выстраиваться в очередь для снимка на краю обрыва.

11. Ниагарский водопад, США

Со знаменитым Ниагарским водопадом все просто: чем ближе к нему подходишь, тем влажнее становится, поэтому туристы поголовно надевают дождевики и прячут технику, чтобы не повредить ее. Хотя ситуация логична, многие оказываются к ней не готовы.

12. Свиной пляж, Багамы

Свиной пляж славится чистой водой и дружелюбными обитателями, в честь которых он назван, — свиньями. Сюда приезжают ради них. Впрочем, популярной блогерше Мишель Левин не повезло: она получила укус такой силы, что остался синяк, и этот случай не единственный. В этом в немалой степени вина туристов, которые балуют животных, кормят вредной пищей, приучая вымогать ее, поят алкольными напитками, катаются на них.