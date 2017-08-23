12 метких комиксов о том, как мы представляем свой отпуск и как он выглядит на самом деле
Для многих из нас отпуск — это долгожданное приключение, которое, увы, имеет свойство очень быстро заканчиваться. Но даже за эти короткие 7–10 дней мы частенько успеваем стать участниками не одной курьезной ситуации.
AdMe.ru предлагает подборку таких до боли знакомых случаев из жизни каждого туриста, которые невозможно вспоминать без улыбки.
Бонус: Для тех, кому очень нужно
Фото на превью tumblr.com
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru