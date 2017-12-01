12 городов мира, где почти никогда не бывает солнца

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С научной точки зрения, солнце светит нам днем беспрерывно. Пусть и за облаками. Но ждем мы по-настоящему яркого солнечного света, который возвращает к жизни и приносит бодрость. А вот жители некоторых городов мира уже привыкли не ждать солнца, а радоваться его неожиданному появлению как празднику. Что поделать, если города расположены в таких местах, где природа не предусмотрела много солнечных дней. Но здесь свое особое очарование, и не сказать, что оно всегда мрачное. Интересно, что солнечный свет метеорологи измеряют специальными регистраторами, где солнечные лучи фокусируются на бумажной ленте либо замеряются электроникой. Прибор фиксирует солнечный период в том или ином месте планеты. Мы в AdMe.ru собрали эффектные сумрачные города, но бонус в конце статьи покажет нам, что из любой мрачной ситуации можно найти выход.

Лондон, Великобритания Видит солнце примерно 68 дней в году

Да, Лондон очень «ассоциативный» город, когда речь заходит о пасмурной погоде, но в примерном рейтинге «сумрачных» городов он самый светлый. Не сказать, что дожди в столице Великобритании идут чаще, чем в целом по Европе, но вот облака не обходят вниманием этот город. Но если природа подарила несколько солнечных дней один за другим — это шанс для туристов увидеть яркий Лондон.

Джуно, США Видит солнце примерно 67 дней в году

Как может быть солнечной столица самой Аляски? Поэтому жители самой крупной столицы среди штатов Америки смирились с судьбой. Парадоксально, что город считается крупным, но самого города как такового совсем немного. Больше 90 % всей площади занимает дикая природа — горы и лес в первозданном виде. Добавим сюда отсутствие яркого солнечного света и поймем, почему людей здесь так мало.

Кельн, Германия Видит солнце примерно 65 дней в году

Кельн — очень статусный город для Германии. Это крупный и старинный культурный центр. Готическая архитектура, известные музеи, уникальный кафедральный собор, выставки, конференции, карнавалы — это очень активный и шумный город. Недостатков у него мало. Как и солнца.

Бирмингем, Великобритания Видит солнце примерно 62 дня в году

Один из крупнейших городов королевства полностью соответствует легенде о Туманном Альбионе, крае, где солнце — редкий гость. Климат здесь мягкий и влажный, резких перепадов не бывает, но и солнца тоже. 2 млн местных жителей привыкли к такому положению вещей, зато солнечный день становится настоящим праздником и веским поводом выйти на улицу, отложив дела. Туристам советуют приготовиться к тому, что в городе не слишком холодно, но сыровато. Зато развлечений хватает: многочисленные музеи, памятники средневековой архитектуры, ботанический сад, музыкальные фестивали — и не остается времени скучать по солнцу.

Кируна, Швеция Видит солнце примерно 61 день в году

«Белая птица» — так переводится название города — немного волшебное место. Оно всегда было связано с легендами об алхимиках, ведь местные жители испокон веков занимались горнодобывающей промышленностью, а именно там, где-то в глубинах земли, ждет философский камень. «Секрет темноты» Кируны в том, что она совсем рядом с полярным кругом. Поэтому солнце здесь по графику — с мая по июль, а потом сумерки подбираются все ближе, пока не переходят в полярную ночь.

Рейкьявик, Исландия Видит солнце примерно 55 дней в году

Попадая в яркую и стильную столицу Исландии, и не скажешь, что солнце здесь такой редкий гость. Красочные дома, доброжелательные люди, множество развлечений, термальные бассейны, открытые круглый год. Практически курорт! Но солнце редко заглядывает сюда. Немудрено, ведь Рейкьявик — самая северная в мире столица государства. Одна из главных особенностей города — невероятно чистый воздух: здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.

Мурманск, Россия Видит солнце примерно 53 дня в году

Мурманск расположен за полярным кругом, поэтому ночь здесь может длиться долго, но вот полярный день несет долгожданное солнце. С декабря по январь солнце не поднимается из-за горизонта, поэтому радостные праздники «Первый рассвет» и «Здравствуй, солнце» отмечают все горожане. Встреча «полного солнца» обычно происходит в последнее воскресенье января.

Принс-Руперт, Британская Колумбия, Канада Видит солнце примерно 52 дня в году

Мрачноватый город на острове Кайен в Тихом океане окружен горами, и как место жительства его никогда не примут любители сухого и жаркого климата. Целых 240 дней в году здесь идет дождь, а когда он заканчивается, то город окутывают густые туманы. Идеальное место для съемки триллеров. Таков океанический климат. Тем не менее это крупный и довольно значительный город для экономики Канады, а на материк из него можно попасть по мосту.

Никольское, Камчатка, Россия Видит солнце примерно 41 день в году

Суровый остров Беринга — вот где расположен этот мрачный поселок. Солнечный свет здесь — удивительное и редкое явление, а в остальном жизнь 700 жителей, которые там проживают, не слишком отличается от жизни людей другой российской глубинки. Кроме того, у поселка есть даже собственный аэропорт для сообщения с крупными городами Камчатки. Никольское — единственное место в России, где компактно проживает редкая народность алеутов. Это выходцы с Алеутских островов Аляски, и неудивительно, что пасмурный климат их не особо смущает.

Торсхавн, Дания Видит солнце примерно 35 дней в году

Как и в целом в Дании, уровень жизни столицы автономных Фарерских островов довольно высокий. Поэтому жители вполне счастливо живут в городе, который признан самым пасмурным среди крупных населенных пунктов. Но благодаря стенам домов, раскрашенным во все цвета радуги, уличной иллюминации и декору, которым жители украшают свои дома и дворики, город выглядит очень мило и уютно.

Ян-Майен, Норвегия Видит солнце примерно 34 дня в году

Самое облачное место планеты — это остров, где в небольшом селении Олонкинбюэн живут люди, работающие на нескольких государственных станциях поблизости. Остров часто окутывают туманы, и тогда в поселке становится еще темнее. Спасение от депрессии — потрясающая нетронутая природа этого дальнего уголка Норвегии. На фото — типичная летняя погода на Ян-Майене.

Бонус

Небольшой норвежский городок Рьюкан не видит солнца целых полгода абсолютно, а остальные полгода — как повезет. И он мог бы быть рекордсменом в нашем списке, если бы не одна особенность: солнце здесь не редкий гость, просто город окружен горами, через которые зимой оно просто не может пробиться, так как висит слишком низко. Но проблема наконец-то решена. В 2013 году на горах установили зеркала, и теперь они отражают солнце и пускают его в поселение. Но пока это касается только центральной части города. А как живут остальные жители, мы отказываемся понимать!