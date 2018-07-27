12 фото, которые объяснят разницу между питанием эконом- и бизнес-класса в самолете

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Компания «Американ Эйрлайнс» еще в конце прошлого века посчитала, что, убрав всего 1 оливку из салатов для пассажиров первого класса, можно сэкономить $ 40 000 в год. Если стоимость подобных мельчайших ингредиентов так значительна, то сложно даже представить, во сколько обходится полноценная порция бортовой еды. При том что билет в бизнес-класс зачастую стоит дороже, чем в эконом, в 3–5 раз.

AdMe.ru разузнал интересные факты о самолетной еде и решил сравнить бортовое питание нескольких авиакомпаний на основе фото интернет-пользователей. Оцените и вы эти любопытные нюансы воздушной гастрономии. А в конце статьи вас ждет занимательный пример того, что может случиться, если заказать перед полетом специальное питание.

1. Lufthansa, Германия

Авиакейтеринг — это целая индустрия, оборот которой, по прогнозам, к 2021 г. достигнет $ 18 млрд. Со слов президента KLM Catering, бортовое питание — это на 70 % логистика и только на 30 % — кулинария. Тем не менее и в эти 30 % авиакомпании, не переставая, вкладывают большие средства. Поскольку при прочих равных условиях еда является одним из факторов при выборе перевозчика. Это особенно актуально в отношении пассажиров бизнес-класса, приносящих большую часть дохода.

2. Qatar Airways, Катар

Нередко от пассажиров можно услышать, что еда в самолете безвкусная. Однако по большей части это связано не с ее качеством, а с условиями, в которых происходит каждый без исключения полет на многокилометровой высоте. Из-за сухого воздуха, низкого давления и высокого уровня шума в салоне самолета восприимчивость к вкусу снижается на 20–30 %, особенно по отношению к сладкому и соленому. Кстати, именно из-за подобных искажений томатный сок в полете является самым популярным, поскольку кажется более вкусным, чем на земле.

3. Cathay Pacific, Гонконг

Особое место после соленого, сладкого, кислого и горького вкусов занимает так называемый «пятый вкус» — умами. В Японии, Китае и других восточных странах его выделяют как самостоятельный. Умами переводится буквально как «вкусный вкус» и ощущается в продуктах, богатых глутаминовой кислотой. Интересно, что даже на больших высотах восприимчивость к нему практически не меняется. Авиакомпании научились выгодно использовать это свойство для улучшения вкуса еды. Именно поэтому рекомендуется по возможности употреблять в полете пищу, щедро приправленную соевым соусом, а также соусами на основе мясных бульонов, шпината и томатов.

4. Finnair, Финляндия

Полетное меню разрабатывается и утверждается заранее, обычно на 6–12 месяцев вперед. Такое заблаговременное планирование позволяет перевозчикам оптимизировать свои издержки. Здесь к уже упомянутому случаю с оливками в салатах можно также добавить пример со стейками. Сократив вес такой порции всего на унцию, крупная компания сэкономила четверть миллиона долларов.

5. Singapore Airlines, Сингапур

Для бизнес-класса авиаперевозчики зачастую сервируют блюда на тарелках из фарфора и предлагают полноценные, а не пластиковые столовые приборы. Поскольку это также является фактором, влияющим на вкус пищи. К разработке меню приглашаются титулованные шеф-повара. Благодаря им самолетное питание приобретает статус блюд высокой кухни. Но не все так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку необходимо не просто «придумать» изысканную еду из дорогостоящих продуктов как для ресторана, но и адаптировать ее для воздушной стихии. Именно здесь кроется одна из самых сложных задач бортовой кулинарии.

6. British Airways, Великобритания

Интересно, что знаменитый мастер-шеф Гордон Рамзи (Gordon Ramsay), не понаслышке знающий обо всех нюансах приготовления бортового питания, сам отказывается от него во время полетов, даже при том что путешествует бизнес-классом. Рамзи предпочитает брать в самолет свою еду.

7. «Аэрофлот», Россия

Согласно принятым нормам, бортовое питание готовится на земле в производственных цехах, причем независимо от того, для пассажиров какого класса оно предназначено. Самолеты не оборудованы полноценными кухнями. Именно поэтому некоторые относятся со скепсисом к авиаеде в целом — неважно, подается ли она в фольгированных лотках или на фарфоровых тарелках.

8. American Airlines, США

Приготовление пищи начинается обычно в промежутке от 10 до 72 часов до предполагаемого времени подачи. Причем не запрещается замораживать продукцию на срок до нескольких дней. Горячие блюда обычно доводятся только до 40–70 % готовности, полностью процесс завершается уже в самолете в специальных конвекционных или паровых печах. Таким образом, все блюда на борту являются подогретыми, а не свежеприготовленными.

9. Korean Air, Южная Корея

Авиаперевозчики стремятся вывести качество своего бортового питания на все более высокий уровень. И в первую очередь это относится именно к бизнес-классу. Например, некоторые начинают с самих ингредиентов. Не просто закупают сырье у поставщиков, а создают собственные фермы, где выращивают органические овощи и злаковые, разводят кур и коров, которые питаются также натуральным кормом.

10. Thai Airways, Таиланд

Составление винной карты — также сложный процесс. Для этого перевозчики приглашают известных сомелье, которые подбирают напитки опять же с учетом специфики больших высот. И престижность марки играет здесь далеко не главную роль. На борту самолета специалисты рекомендуют отдавать предпочтение более молодым винам. Несмотря на то что при дегустации на земле они могут казаться простыми, на больших высотах их вкус кажется приятным, легким и более фруктовым. Игристые вина также хорошо вписываются в «воздушные реалии». А сухие красные могут казаться еще суше и тяжелее, оставляя неприятное послевкусие.

11. China Airlines, Китай

Горячие напитки на борту также создают определенные трудности для авиакомпаний. Температура кипения воды на большой высоте почти на 10 градусов ниже, чем на земле. Соответственно, например для чая, как минимум увеличивается время заваривания, как максимум — вкус раскрывается не в полной мере. Вот почему нередко крупные авиаперевозчики обращаются к производителям чая и кофе с индивидуальным заказом на специальные купажи сортов.

12. Air Canada, Канада

В борьбе за высокодоходных пассажиров авиаперевозчики даже стали разрабатывать музыкальное меню. Для каждого типа блюда (десерт, горячее или закуска) подбирается определенный трек. По заверениям ученых, музыка может улучшать вкусовые ощущения от приема пищи. И это ли не еще один шанс отличиться от остальных и заполучить лояльного клиента?

Бонус

*GF — gluten free. «Без глютена».

Курьезный случай произошел на борту самолета, выполнявшего 9-часовой рейс из Токио в Сидней. Один из пассажиров воспользовался услугой японской авиакомпании и заказал себе безглютеновое питание на время полета. Первым приемом пищи был ужин, к которому претензий не возникло. А вторым — завтрак, на который пассажир получил один банан, а также нож, вилку и соль к нему. В то время как остальным подали яйца, колбасу, грибы, хлеб и йогурт. В ответ на жалобу пассажира авиакомпания принесла свои извинения и обещала пересмотреть свою политику в отношении безглютенового меню и подачи блюд из него.