12 фактов о Турции, узнав которые вы наверняка задумаетесь о переезде в Стамбул

Турция — одно из популярнейших туристических направлений: сочетание невысоких цен с качественным сервисом, отличные пляжи, исторические достопримечательности — все это каждый год привлекает в страну миллионы туристов. Однако настоящая Турция — это не только отели по системе «все включено», но и уникальное государство со своими особенностями, о которых многие гости просто не знают.

Мы в AdMe.ru с удовольствием погрузились в исследование фактов о стране, которая находится одновременно в Европе и в Азии, и узнали столько нового, что теперь не можем это скрывать от вас.

В Турции обожают кошек

Лояльное отношение турков к кошкам привело к тому, что Стамбул считается одним из самых комфортных городов для пушистых питомцев. Даже бездомные коты в Турции чувствуют себя очень неплохо: местные жители с удовольствием их подкармливают, пускают погреться в магазины и офисы, строят домики и кормушки. Более того, котов принимают на работу, заводят им аккаунты в социальных сетях и ставят памятники. А в 2016 году был снят документальный фильм «Город кошек».

Многие пляжи имеют сертификат «голубой флаг»

С 1987 года лучшие пляжи мира получают международный сертификат «голубой флаг», который подтверждает чистоту и безопасность пляжа. Помимо чистоты воды пляж должен соответствовать более чем 30 критериям. На данный момент голубые флаги развеваются на 486 пляжах Турции, которая занимает 3-е место в мире по их количеству.

Здесь мало танцуют в клубах, хотя обожают плясать

Турецкие свадьбы — лучший повод, чтобы увидеть, насколько сильно турки любят танцевать. А вот в местах типа ночных клубов парни предпочитают не демонстрировать свои хореографические таланты.

Я живу в Турции всего 4 месяца, и за это время у меня появилось множество наблюдений, которые я записала в дневник. Вот одно из них: очень мало людей танцует в ночных клубах. Странно, что даже в месте, которое предназначено для веселья, турки, особенно парни, не танцуют «так, как будто никто не смотрит». © Nadia Benslimane / Quora

Красные фески были запрещены законом

Несмотря на то что этот головной убор считается одним из символов Турции, запрет на его ношение, который появился в 1925 году, законодательно отменили совсем недавно. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк запретил носить красные фески, стараясь приблизить Турцию к западным стандартам. Вместо этого традиционного предмета одежды мужчинам предписывалось носить европейские шляпы. Конечно, сейчас за ношение фески никого не наказывают, но неформальный запрет все еще действует.

В Турции катаются не только на водных лыжах, но и на горных

Турция воспринимается многими туристами исключительно как направление для пляжного отдыха, однако любители лыжного спорта знают, что с середины декабря до конца марта можно смело паковать лыжи и ехать на турецкие горнолыжные курорты. Самый известный из них — Паландокен — расположен у подножия одноименной горы. Здесь проходила зимняя Универсиада 2011 года, и тут же тренируется горнолыжная сборная страны, поэтому развитию курорта уделяется особое внимание.

Чай и кофе здесь не просто напитки

Турция занимает 1-е место в мире по потреблению чая. За год турок в среднем выпивает около 1 300 чашек. Чай здесь полюбили относительно недавно — до XX века турки предпочитали кофе. Кстати, именно благодаря Турции кофе начала пить вся Европа. Согласно легенде, первая в мире кофейня появилась в Стамбуле, однако документальных подтверждений этому нет. Тем не менее вклад Турции в формирование у европейцев кофейной зависимости неоспорим.

Одна из моих студенток выложила в инстаграм видео, где она предлагает своему парню, его отцу и своим родителям кофе, причем особое внимание уделялось выражению лица парня. В то время как остальные пили кофе с удовольствием, молодому человеку, казалось, напиток был не по вкусу, но он допил всю чашку и улыбнулся. И тут все вокруг зааплодировали! Оказалось, что есть традиция, согласно которой жениху во время сватовства предлагается кофе с солью, чтобы проверить его любовь к невесте. © Cristel Villamarin / Quora

Турция — крупнейший экспортер фундука в мире

Покупая шоколадку с лесными орехами, вы вряд ли задумываетесь об их происхождении. Однако, скорее всего, они из Турции, потому что на эту страну приходится 70 % мирового производства фундука. Более 400 тыс. семей в Турции владеют ореховыми плантациями. Только в одной провинции Орду ежегодно собирают около 200 тыс. тонн фундука.

Задолго до того, как Нидерланды прославились тюльпанами, их выращивали в Турции. И делают это до сих пор

Голландские тюльпаны известны по всему миру, но первые луковицы этих цветов попали в Нидерланды именно из Турции, где их выращивали начиная с XII века. Каждый год в апреле в Стамбуле проходит фестиваль тюльпанов, в ходе которого высаживается до 10 млн цветков. Путеводители утверждают, что лучшее место в городе, где можно полюбоваться цветами, — парк Эмирган на берегу Босфора.

Фамилии у турок появились меньше 100 лет назад

До 1934 года большинство жителей Турции обходилось без фамилий, используя вместо них профессиональные или религиозные титулы, а также географические наименования. Закон о фамилиях запретил эту практику, и в результате многие турки были вынуждены проявить фантазию и сами придумать себе фамилии.

В мужских туалетах есть даже фены

В туалетах ресторанов есть какие-то машины, которые автоматически накрывают сиденье унитаза пластиковым чехлом. Я чувствовал себя так, будто попал в 3018-й. Кстати, о мужских туалетах: в некоторых ресторанах есть бесплатный лак для волос, мужской гель и даже фены. В Великобритании существует негласное правило, согласно которому мужчина не смотрится в зеркало более 5 секунд в туалете ресторана, но в Турции парни могут поухаживать за собой! © Kefa James / Quora

Турецкое гостеприимство никого не оставляет равнодушным

Не то чтобы я думала, что люди здесь негостеприимны, но за время моей поездки в Турцию было несколько ситуаций, в которых приходилось на секунду останавливаться, чтобы поверить, что все это происходит на самом деле. Мне нужно было добраться из Стамбула в Анкару на автобусе, и я была единственной иностранкой. Как только остальные пассажиры это заметили, они приложили все усилия, чтобы я не чувствовала себя в одиночестве. И пусть никто из них не говорил по-английски, они использовали онлайн-переводчик, чтобы поговорить со мной. Уже под конец пути автобус остановился возле кафе, а я хотела оставить в желудке место, потому что меня ждал ужин у подруги. Но мои попутчики решили, что я не покупаю еду из-за того, что не говорю по-турецки, и угостили меня. Это было невероятно трогательно, пусть мне и пришлось поужинать дважды. © Boutheïna Ben Sedrine / Quora

С личными границами в Турции все сложно

Кажется, понятия приватности, границ и личного пространства в Турции просто отсутствуют. Парень, с которым вы познакомились 2 минуты назад, без стеснения начнет выпытывать у вас все подробности вашей жизни. Интровертам здесь приходится очень туго. Одной из самых больших загадок для меня стало то, почему никто не стесняется смотреть в чужие телефоны в общественных местах. Скромные люди бросят взгляд на ваш экран украдкой, но есть и те, кто будут открыто пялиться все полчаса, пока едут с вами в метро. © Jack Freddie / Quora