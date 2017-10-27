12 неожиданных фактов о Северной Корее, о которых не подозревали даже мы

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Интерес к Северной Корее и ее жизненному укладу в мире постоянно растет. Однако известно нам об этой стране мало — даже от тех, кто побывал в ней, можно услышать абсолютно противоречивые мнения о тамошней жизни. AdMe.ru собрал интересные и практически неизвестные факты о Северной Корее, которые, возможно, помогут нам чуть лучше понять, чем живет страна и северные корейцы.

1. Жители КНДР уверены, что Корея едина

Если взять политическую карту мира, изданную в любой стране, то на ней будут Северная Корея и Южная Корея. Однако в Северной Корее уверены, что страна едина — так, на карте, которую можно увидеть в любой школе или другом учреждении, будет только одна Корея со столицей в Пхеньяне. Впрочем, несмотря на то, что и та и другая сторона вроде бы мечтают об объединении, у каждой из них есть причины для того, чтобы положение вещей оставалось неизменным.

2. Они называют американцев «большими носами»

Американский солдат времен Корейской войны на агитационном плакате в Музее войны в Пхеньяне.

Жители Северной Кореи считают, что у всех американцев большой нос, огромные глаза и в придачу волосатая грудь. Как рассказывают бывшие жители КНДР, в школах на занятиях физкультурой они тренируются убивать американских солдат, используя для этого картонные манекены, изображающие людей в военной форме, с гигантскими носами и широко распахнутыми голубыми глазами.

3. КНДР не коммунистическая страна

Монумент идей чучхе, Пхеньян

Принято считать, что в Северной Корее следуют постулатам марксизма-ленинизма. Однако на самом деле КНДР отказалась от коммунистической идеологии еще в 50-х годах прошлого века, когда в СССР официально развенчали культ личности. Именно тогда начала развиваться сформированная, по мнению историков КНДР, еще в 1926 году идея чучхе, которую на первых порах расценивали как развитие теорий Маркса и Ленина. Однако со временем все упоминания о коммунизме стали вымарываться из конституции КНДР, а в ее последней редакции, принятой в 2009 году, они и вовсе исчезли.

4. В Северной Корее нет налогов

Северная Корея — одна из немногих стран мира, резиденты которой не платят налогов. Налоговые сборы (как часть «старого мира») были отменены в северной части Корейского полуострова еще в 1974 году. Не избавлены от их уплаты только организации и частные лица, находящиеся за пределами страны с целью заработка. Впрочем, скоро все может измениться — поговаривают, что правительство планирует вернуть подоходный налог в ближайшее время.

5. В Северной Корее смотрят американские фильмы, но не знают, что они американские

Да-да, в Северной Корее просто обожают голливудские фильмы — так, например, они очень любят «Титаник» и «Крепкий орешек». Однако зачастую корейцы не знают, где именно снят фильм — в конце концов, не только у американцев большие носы. Кстати говоря, смотреть южно-корейское телевидение гораздо опаснее, чем американские фильмы, ведь в этом случае нельзя сослаться на незнание того, откуда «пришли» та или иная передача или фильм. Кстати, интересный факт: Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года — в день, когда затонул «Титаник».

6. Кимирсения и кимченирия

Нет, это не шутливое название Северной Кореи, а сорта цветов: кимирсения — это гибридный сорт орхидеи, а кимченирия — гибридный сорт бегонии. Впрочем, ни один из цветов не является символом КНДР — эта роль отведена магнолии. Что, однако, не мешает ежегодно проводить выставки кимченирий и кимирсений, к которым каждая «передовая» семья старается вырастить самый лучший цветок.

7. Северная Корея — один из мировых лидеров по экспорту морепродуктов

Северокорейские рыболовные судна в порту Насон

Главный торговый партнер КНДР — это, конечно же, соседний Китай, на долю которого приходится около 60 % экспорта северокорейских товаров. Одна из главных статей экспорта — рыба и другие морепродукты, составляющие 1/4 от всех продаваемых за границу товаров. Кроме того, Северная Корея входит в топ-20 стран, экспортирующих продукцию рыболовной промышленности. Кстати, еще одной статьей экспорта КНДР являются памятники, которые они производят, что называется, под заказ. Кроме того, в студии «Мансудэ», где творят «монументальное» искусство, пишут картины, ткут гобелены и т. д., можно и себе что-нибудь заказать.

8. Глава Северной Кореи — мертвый человек

Ким Чен Ын — Высший руководитель КНДР

КНДР — единственное государство в мире, в котором существует уникальная в своем роде форма правления — некрократия. Дело в том, что Ким Ир Сену посмертно был присвоен титул Вечного президента КНДР. Фактически это означает, что действующий глава Северной Кореи Ким Чен Ын, носящий вполне официальное звание Высшего руководителя КНДР, лидера партии, армии и народа, не имеет статуса президента. Да ему и не обязательно.

9. В шоу «Ариран» задействовано 4 % населения КНДР

Фестиваль «Ариран» в 2012 году, приуроченный к 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена

Фестиваль «Ариран» — крупнейшее цирковое шоу на нашей планете, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. В нем принимают участие около 100 тыс. человек, а все население КНДР составляет около 25 млн человек. Кроме того, шоу проводится на стадионе Ныннадо имени Первого мая — крупнейшем подобном сооружении мира, вмещающем 150 тыс. зрителей.

10. На границе Северной Кореи и Южной Кореи есть «агитационная» деревня

Киджондон — деревня-призрак

На границе с Южной Кореей находится деревня Киджондон, построенная для того, чтобы показать южным соседям всю привлекательность жизни в северной части Страны утренней свежести. Возвели ее в 1950-х годах — во времена, когда электричество в сельской местности было роскошью по обе стороны границы. Свет при этом загорался строго по расписанию и в одних и тех же помещениях, по улицам бродили солдаты, а одни и те же женщины в течение 15 лет мыли одни и те же окна. Позже, когда техника позволила южанам разглядеть деревню получше, стало понятно, что дома в Киджондоне — это всего лишь пустые коробки, в которых нет ни полов, ни потолков, ни перегородок.

11. Кто громче?

Вид на Киджондон и флагшток высотой 160 м, претендующий на звание самого высокого в мире

С Киджондоном связана еще одна небезынтересная история. В течение нескольких лет на его территории с большой громкостью работало радио, где рассказывали о том, как хорошо будет жить в Северной Корее тем, кто приедет сюда из-за южной границы. Однако в 2004 году, поняв тщетность попыток переманить к себе соседей, северные корейцы начали транслировать на всю громкость военные марши по 20 часов в день, в ответ на что южане включили свой знаменитый K-Rock. Когда шум стал совсем невыносимым, радио по молчаливому согласию отключили. С обеих сторон.

12. Ким Чен Ын такой один

Ким Чен Ын во время посещения школы-интерната, Пхеньян

В Северной Корее детей официально запрещено называть именем вождя. Если же в семье по случайному (или нет) совпадению уже подрастает ребенок с таким же именем, родители должны в срочном порядке сменить ему имя. Это не первый подобный запрет в КНДР: в 2011 году отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, издал такой же указ относительного своего имени. Однако первым пошел на такой шаг их дед и отец — Ким Ир Сен, причем все ранние запреты действуют до сих пор.

Бонус: корейские плакаты

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Как известно, агитация в Северной Корее — дело повсеместное и круглосуточное. Плакаты, призывающие служить родной стране и делу Кимов, «подстерегают» корейцев буквально на каждом углу. Кстати, желающие могут купить себе парочку северокорейских пропагандистских плакатов — они, между прочим, рисуются вручную.