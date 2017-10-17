12 фактов о нашем мире, которые известны далеко не всем

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Как бы хорошо мы ни исследовали планету, на которой живем, в мире по-прежнему остается немало удивительного и неизведанного. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 12 фактов о Земле и ее обитателях, которые редко упоминаются в школьных учебниках.

12. Эверест не самая высокая гора на планете

Конечно, Эверест выше над уровнем моря, чем любая другая гора на Земле, — 8 848 м. Но если брать за точку отсчета дно океана, то самой высокой горной вершиной следует считать щитовой вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Его высота над уровнем моря составляет 4 207 м, а от подножья на дне океана — 10 203 м.

11. Взрывающиеся озера

В мире существуют озера, которые опасны не своей глубиной, а наличием в них ядовитых газов. Одно из таких озер — Ньос в Камеруне. 21 августа 1986 года там случилась лимнологическая катастрофа, в результате которой из озера было выброшено огромное количество газообразного диоксида углерода. Жертвами катастрофы стали 1 700 человек, а также животные.

10. Поющие пески

Феномен поющих песков в пустыне вызван трением песчинок при движении песка в результате ветра. Чем больше масса движущегося песка, тем выразительнее бывает звук — от писка до грохота. Иногда поющие пески звучат как некое подобие органа — вы сами можете в этом убедиться, посмотрев видео.

9. Неизвестные науке обитатели мирового океана

Не все об этом задумываются, но на самом деле об обитателях морских глубин нам известно едва ли не меньше, чем о далеких галактиках. На сегодняшний день подробно изучено лишь около 5 % Мирового океана, и ученые продолжают открывать новые виды. Существа, которых вы видите на фото, были обнаружены в июне 2017 года на дне океана вблизи Австралийского континента.

8. Антарктида — самое сухое место на Земле

Удивительно, но самым сухим местом на нашей планете является вовсе не раскаленная пустыня, а ледяные сухие долины Мак-Мердо в Антарктиде. Некоторые районы долин не видели никаких осадков вот уже 2 млн лет. Природные условия там настолько близки к марсианским, что НАСА даже проводило в Мак-Мердо испытания аппарата «Викинг».

7. В прошлом Земля могла быть фиолетовой

Некоторые ученые утверждают, что в далеком прошлом растения использовали в процессе фотосинтеза не хлорофилл (именно он отвечает за зеленый цвет), а совсем другой пигмент, который придавал растительности фиолетовую окраску.

6. Кривой лес

Этот лес находится на западе Польши недалеко от города Грыфино. Деревья, растущие там, отличаются изогнутой формой, причина которой на сегодняшний день не ясна. Существует несколько теорий, согласно которым деревья могли изогнуться в результате ветра или снежной бури, либо же их форма была искажена намеренно при посадке.

5. Глаз Сахары

Геологическое образование Ришат, известное также как Глаз Сахары, настолько огромно, что долгое время служило ориентиром для космонавтов на орбите. Хотя Ришат напоминает по форме ударный кратер, ученые полагают, что «глаз» образовался иным путем — действием эрозии при поднятии участка земной коры.

4. Движущиеся камни

В калифорнийской Долине Смерти в США существует феномен движущихся камней. Это выглядит так, будто камни, словно живые, по своей воле передвигаются с места на место. Ученые называют причиной движения большие, но тонкие участки льда, образующиеся во время ночных заморозков. А затем тающий лед перемещает камни со скоростью до 5 м в минуту.

3. Странные углубления в Перуанских Андах

Эти углубления вы без труда сможете разглядеть в Google Maps: они протянулись с севера на юг в долине Писко в Перу и напоминают собой перфоленту. Археологи считают, что ямы были предназначены для хранения продуктов, которые собирались инками для уплаты налогов.

2. Неконтактные народы

На Земле существует несколько племен, которые живут обособленно в разных частях света и совсем не контактируют с внешним миром. О них известно крайне мало, и даже сфотографировать их издалека удается с большим трудом. Некоторые из таких племен очень враждебны по отношению к чужакам, и установить с ними контакт представляется почти невозможным.

1. Кровавый водопад в Антарктиде

В Антарктиде существует водопад, причем не обычный, а «кровавый» и к тому же соленый. Необычную окраску ему придает большое содержание железа, а источником водопада является древнее соленое озеро, скрытое под 400-метровой толщей льда. Ученые установили, что это озеро заселено микроорганизмами, которые способны получать жизненную энергию без солнечного света.

Бонус: Общество плоской Земли

Это звучит как шутка, но, оказывается, и в наши дни существует немало людей, которые абсолютно уверены в том, что наша Земля плоская. Вот их основные убеждения: Земля — это плоский диск, в центре которого находится Северный полюс.

Солнце, Луна и звезды вращаются над поверхностью Земли.

Южного полюса не существует. Вместо него — ледяная стена, опоясывающая мир.

Фотографии Земли из космоса — подделки, а все космонавты и экипажи авиалайнеров — участники всемирного заговора. И пусть все это не выдерживает никакой критики, сторонников у общества не становится меньше. Что ж, по крайней мере они не утверждают, что мир стоит на трех китах или спине черепахи.