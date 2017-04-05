12 древних секретов красоты, которые до сих пор пользуются популярностью

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Каждая женщина владеет магией точно знать, для чего предназначены те или иные косметические тюбики/баночки/коробочки из ее коллекции. Красавицы древности также хотели быть привлекательными и использовали для этого средства, которые вполне можно применить и сегодня.

Мы в редакции AdMe.ru специально отобрали самые эффективные рецепты красоты, которые превосходно себя зарекомендовали с начала времен.

Оливковое масло

Древние называли этот продукт «золотым». Это неудивительно: в плане цвета и полезных свойств оно достойно такого почетного звания. Именно на основе оливкового масла существует множество кремов и шампуней, предназначенных для смягчения и укрепления кожи и волос.

Банные процедуры

Ими баловались не только славяне. Римлянки много часов проводили в банях, обсуждая свои женские тайны и попеременно наслаждаясь прохладными и теплыми ваннами.

Массаж с аромамаслами

Ммм, это приятное слово «массаж»... Легкость и мягкость во всем теле! А уж с добавлением аромамасел, после которых и аромат, и шелковистость кожи остаются надолго, — и вовсе мечта.

Фактурная ткань вместо скраба

Действительно, что делать, если скраба нет под рукой (или до его изобретения еще придется подождать пару сотен лет)? Использовать ткань, конечно же. Подходящая материя отшелушит ороговевшие частички не хуже привычных средств.

Сахарная эпиляция

Неизвестно, кому конкретно пришла в голову мысль использовать сахар для эпиляции, но идея эта древнее пирамид. Дамы любили этот способ за то, что он позволял надолго сохранить кожу гладкой.

Крем из лепестков роз и сливок

Розы — для аромата и цвета, сливки — для бархатистой кожи. Рецепт проще некуда, а эффект просто потрясающий.

Медовые маски

Мед для гладкости кожи и против целлюлита также был любим многими дамами. Антицеллюлитный массаж с его помощью может сделать каждый: достаточно нанести мед на проблемную зону и, прижимая ладонь/часть руки, отдергивать. Целлюлит такого обращения боится, как огня, а мед поспособствует красоте и мягкости кожи.

Хна и басма

Для того, чтобы делать локоны сильными, здоровыми, а главное — желаемого цвета, женщины издавна использовали хну и басму в разных пропорциях.

Яичные маски

Яичные маски для волос были и остаются мегапопулярными. Рецепты разнятся, но все, кто попробовал такие маски, остаются в восторге: волосам гарантированы сила и блеск.

Сметана

Она, между прочим, хороша не только в борще! Хозяйки знают: стоит вымыть емкость из-под сметаны, как ручки на следующий день — бархатистые и нежные. Если у вас залежалось немного сметаны, смело применяйте ее в борьбе за красоту.

Капустные листья

Этот трюк был использован кормящими матерями в течение сотен лет. Листья капусты ослабляют боль, снимают воспаление и обладают успокаивающим действием.

Лимонный сок

Высветление волос с помощью лимонного сока и солнца: да, барышням хотелось не только рыжих, каштановых и темных волос. Блондинки периодически входили в моду, и тут шел в ход лимонный сок. Он наносился на волосы, а затем рекомендовались длительные солнечные ванны. Именно таким образом достигался популярный ныне австралийский блонд.

Глина