12 жутких лесов, в которых страшно даже днем

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Редакция AdMe.ru сделала подборку мест, даже читать про которые страшно, не то что посещать. Но если вы смельчак и побывали уже хотя бы в одном из них, обязательно поделитесь своими ощущениями в комментариях.

Тиковые леса, Южная Африка

Тиковые деревья «на лицо ужасные, добрые внутри». Если будете проездом в Африке и попадете в тиковый лес, не зная особенностей этих деревьев, то можно поседеть, побледнеть и вообще начать заикаться. Проходя мимо «окровавленного» столба, можно подумать, что тут произошло зверское преступление. На самом деле цвет смолы у этого дерева специфический, что делает его очень востребованным в дизайне интерьеров.

Аокигахара, Япония

Печальная достопримечательность у подножия горы Фудзи более известна как Лес самоубийц. Легенды об этом месте известны японцам со Средневековья, а в XIX веке бедные японские семьи привозили и оставляли в этом лесу на верную погибель своих стариков и детей, которых не могли прокормить.



Людям с тонкой душевной организацией лучше держаться от этого места подальше, так как очевидцы утверждают, что достаточно зайти на несколько шагов вглубь, как можно увидеть вещи, сумки, упаковки таблеток — свидетельства страшных происшествий, которые бывают здесь очень часто.

Ржавый лес, Украина

Чернобыльская катастрофа принесла Украине печальную известность во всем мире. Огромную территорию соснового бора покрыл слой радиоактивной пыли, которая привела к гибели деревьев и окрашиванию их в бурый цвет. Во время работ по дезактивации территории Ржавый лес был снесен бульдозерами и захоронен, сейчас он восстанавливается естественным путем. Сразу после аварии люди наблюдали странное явление — деревья светились, будто лес заполнился призраками. На самом деле этому есть научное объяснение, но все же до сих чернобыльские экскурсоводы могут попугать туристов байками о потусторонних силах.

Беннингтонский треугольник, США

В США в штате Вермонт есть лес с нехорошей репутацией: в нем бесследно исчезали люди. Сообщалось также о необъяснимых звуках, необычных атмосферных явлениях и невиданных животных в лесу. Писатель и фольклорист Джозеф Ситроу назвал это место Беннингтонском треугольником — по аналогии с Бермудским. В своих книгах он утверждал, что это место считается проклятым со времен индейцев: они старались его избегать задолго до прихода колонистов.

Уайчвуд, Великобритания

Когда-то этот лес был частью королевских охотничьих угодий в графстве Оксфордшир, но потом венценосные особы стали объезжать Уайчвуд стороной, потому что не желали встретиться с призраком жены графа Лестера, погибшей от перелома шеи много лет назад при невыясненных обстоятельствах.



Рассказывают, что якобы однажды вдовец поехал на охоту и встретил умершую супругу. Она поведала, что через 10 дней они воссоединятся, и действительно, вскоре, казалось бы, здоровый мужчина заболел и умер. По легендам, привидение до сих пор бродит по зарослям, и каждого встретившего эту женщину ожидает участь ее мужа.

Хойя-Бачу, Румыния

Лес Хойя-Бачу считается одним из самых таинственных мест в Европе, его еще называют «Бермудским треугольником Трансильвании». Чуть больше 100 лет назад это был лес как лес. Но вскоре с ним начало происходить что-то странное: стволы деревьев постепенно изогнулись в причудливые формы, из леса исчезли сначала звери, а потом и птицы. Хойя-Бачу оброс легендами, и все они о загадочном исчезновении людей — то пастух с 200 овцами бесследно исчезнет, то 5-летняя малышка зайдет в него за бабочкой и выйдет в той же одежде и ни капли не повзрослевшей только через 5 лет и с бабочкой в руках. Посреди леса есть круглая поляна, которую считают взлетной полосой для НЛО.

Кричащий лес, Великобритания

Деревня Плакли в графстве Кент включена в Книгу рекордов Гиннесса как «место обитания привидений Великобритании». Считается, что в здешнем лесу обитают около 12–14 призраков. Как уже можно предположить, люди якобы часто слышат душераздирающие крики призраков, доносящиеся из леса ночами. Говорят, что это приходят привидения тех, кто заблудился в этом лесу, не смог найти выход и погиб.

Заповедник «Фритаун-Фолл-Ривер», США

Часть леса Фритаун (расположен в штате Массачусетс на северо-востоке США) называют «Бриджуотерский треугольник». Считается, что это территория сатанистов, бандитов и самоубийц. Согласно легендам, эти края издавна служили местом культовых обрядов, включая жертвоприношения и ритуальные убийства животных. Легенды повествуют об увиденных здесь шаровых молниях, гигантских змеях, изувеченных животных, НЛО и других необычных явлениях.

Лес Северного Сентинельского острова, Индия

Это, пожалуй, одно из самых загадочных мест на планете. Странность этого леса в том, что человечеству неизвестно, что там за растения, какие виды животных и птиц в нем обитают. Возможно, там даже есть такие, которые считаются вымершими. До сих пор на этом острове живет племя очень воинственно настроенных аборигенов, которые относятся к неконтактным народам. Любые попытки познакомиться с сентинельцами заканчиваются одинаково: в ход идут стрелы под угрожающие крики разъяренной толпы.

Кривой лес, Польша

Необычен этот лес тем, что на его территории растут деревья, внешне не похожие ни на какие другие. Около 400 сосен растут с изгибом в 90° у основания их стволов. Мало того, все деревья изогнуты в сторону севера. Самая популярная легенда гласит, что люди специально механическим путем корректировали форму деревьев, чтобы потом делать мебель, лодки, сани и т. д. Однако местные лесорубы говорят, что эта древесина непригодна для таких целей. До сих пор точно не известна причина такой необычной формы деревьев.

Лес старого дома, США

Мэтьюз — небольшой округ в штате Вирджиния в США, бывший важным портом, который сейчас, по свидетельству многих людей, является местом обитания призраков британских солдат и пиратов, когда-то здесь проходивших и зарывших здесь клад. Это ужасное место названо в честь сгоревшей усадьбы. По легенде, в лесу некогда был зарыт пиратский клад и все, кто отправлялся на его поиски, бесследно исчезали. Местные жители утверждают, что видели различные привидения: рабов, индейцев, плавающих огней, безголовых собак и даже кораблей-призраков, которые направляются вглубь леса.

Остров мертвых кукол, Мексика

Сотни старых сломанных кукол висят на ветках деревьев в лесу, расположенном на небольшом острове неподалеку от мексиканской столицы. По одной из легенд, 50 лет назад местный житель дон Джулиан Сантана обнаружил в одном из каналов тело девочки, а неподалеку он нашел куклу и решил повесить игрушку в лесу в память о несчастной. Полстолетия Джулиан не отступал от традиции. В 2001 году на ветке должна была появиться 1000-я кукла, но Сантана утонул в том же самом канале.