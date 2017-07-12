12 дорожных хитростей, которые сведут уровень стресса к минимуму

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Отпуск — это самое прекрасное время в году, которое омрачает, пожалуй, только долгая дорога. Поэтому ее важно сделать максимально комфортной. Мы в AdMe.ru собрали хитрости и советы, которые помогут еще немного приблизить вашу следующую поездку к приключению мечты.

Экстренная подзарядка телефона

Если все розетки заняты и вам негде зарядить телефон, вы можете использовать телевизор в аэропорту, кафе или номере гостиницы. Ряд моделей имеет на задней панели USB-разъем.

Ешьте в машине с комфортом

Когда ешь в машине, часто не знаешь, что куда положить, и боишься испачкать обивку. Сложите всю еду в пластиковые контейнеры для хранения — и проблема будет решена.

Упакуйте цепочки и другие украшения

Как бы аккуратно мы ни складывали украшения, в итоге они все перепутаются. Но есть один способ, работающий всегда: положить цепочки между двумя слоями полиэтиленовой пленки или специальными листами для упаковки и свернуть в рулон. Вот тут описано подробнее, как это сделать.

Используйте подвесные органайзеры

Подвесные органайзеры для машины — очень полезная штука. Они могут вместить в себя всю ту мелочь, которая обычно бывает разбросана по заднему сиденью авто.

Размещайтесь в машине правильно

Большинство аварий случается, когда в машине спят все, кроме водителя. Поэтому рядом с ним всегда должен сидеть штурман (он же диджей, бармен, комик и помощник), он никогда не должен спать. Люди на задних местах должны полноценно отдыхать, чтобы со временем сменить штурмана и водителя. Исходя из этой схемы расположите вещи в машине оптимальным образом: 1 — то, что постоянно нужно водителю и штурману (кошелек, очки); 2 — самые важные вещи, аптечка, документы; 3 — коробка для мусора; 4 — развлечения, детские вещи; 5 — еда; 6 — сумки, куртки; 7 — багаж.

Мера на случай, если багаж потеряется

Перед поездкой приклейте к багажу записку с вашим именем и номером телефона. Желательно поместить такую же записку и внутрь. Если ваш чемодан улетит не в том направлении, его будет проще вернуть.

Берите с собой удлинитель

Он пригодится и в аэропорту, и в кафе, и в отеле. К тому же окружающие, которым тоже нужно подзарядить телефон, будут вам ой как рады.

Сохраните держатели для стаканов чистыми

Положите в углубления для стаканов силиконовые формы для кексов — так вы сделаете емкости более устойчивыми и сохраните машину чистой, даже если жидкость выплеснется из стакана на повороте.

Упакуйте багаж компактно

Сделайте свой багаж как можно компактнее: не тащите с собой банки с кремами и бутылки с шампунями. Особенно это актуально для тех, кто путешествует только с ручной кладью. Купите дорожные флаконы или используйте вместо них контейнеры от бахил и другие небольшие емкости, которые могут заваляться у вас дома.

Возьмите с собой карабины

Возьмите с собой что-то, что можно использовать как вешалки в салоне авто для экономии места. Например, для этого хорошо подойдут карабины.

Узнайте, где лучше заправиться

Скачайте приложение, показывающее ближайшие заправки на вашем пути и места, где бензин стоит дешевле всего. Приложения могут различаться в зависимости от страны, поэтому найдите и загрузите нужное заранее.

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