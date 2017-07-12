12 дорожных хитростей, которые сведут уровень стресса к минимуму
Отпуск — это самое прекрасное время в году, которое омрачает, пожалуй, только долгая дорога. Поэтому ее важно сделать максимально комфортной.
Мы в AdMe.ru собрали хитрости и советы, которые помогут еще немного приблизить вашу следующую поездку к приключению мечты.
Экстренная подзарядка телефона
Если все розетки заняты и вам негде зарядить телефон, вы можете использовать телевизор в аэропорту, кафе или номере гостиницы. Ряд моделей имеет на задней панели USB-разъем.
Ешьте в машине с комфортом
Когда ешь в машине, часто не знаешь, что куда положить, и боишься испачкать обивку. Сложите всю еду в пластиковые контейнеры для хранения — и проблема будет решена.
Упакуйте цепочки и другие украшения
Как бы аккуратно мы ни складывали украшения, в итоге они все перепутаются. Но есть один способ, работающий всегда: положить цепочки между двумя слоями полиэтиленовой пленки или специальными листами для упаковки и свернуть в рулон. Вот тут описано подробнее, как это сделать.
Используйте подвесные органайзеры
Подвесные органайзеры для машины — очень полезная штука. Они могут вместить в себя всю ту мелочь, которая обычно бывает разбросана по заднему сиденью авто.
Размещайтесь в машине правильно
Большинство аварий случается, когда в машине спят все, кроме водителя. Поэтому рядом с ним всегда должен сидеть штурман (он же диджей, бармен, комик и помощник), он никогда не должен спать. Люди на задних местах должны полноценно отдыхать, чтобы со временем сменить штурмана и водителя.
Исходя из этой схемы расположите вещи в машине оптимальным образом:
1 — то, что постоянно нужно водителю и штурману (кошелек, очки);
2 — самые важные вещи, аптечка, документы;
3 — коробка для мусора;
4 — развлечения, детские вещи;
5 — еда;
6 — сумки, куртки;
7 — багаж.
Мера на случай, если багаж потеряется
Перед поездкой приклейте к багажу записку с вашим именем и номером телефона. Желательно поместить такую же записку и внутрь. Если ваш чемодан улетит не в том направлении, его будет проще вернуть.
Берите с собой удлинитель
Он пригодится и в аэропорту, и в кафе, и в отеле. К тому же окружающие, которым тоже нужно подзарядить телефон, будут вам ой как рады.
Сохраните держатели для стаканов чистыми
Положите в углубления для стаканов силиконовые формы для кексов — так вы сделаете емкости более устойчивыми и сохраните машину чистой, даже если жидкость выплеснется из стакана на повороте.
Упакуйте багаж компактно
Сделайте свой багаж как можно компактнее: не тащите с собой банки с кремами и бутылки с шампунями. Особенно это актуально для тех, кто путешествует только с ручной кладью.
Купите дорожные флаконы или используйте вместо них контейнеры от бахил и другие небольшие емкости, которые могут заваляться у вас дома.
Возьмите с собой карабины
Возьмите с собой что-то, что можно использовать как вешалки в салоне авто для экономии места. Например, для этого хорошо подойдут карабины.
Узнайте, где лучше заправиться
Скачайте приложение, показывающее ближайшие заправки на вашем пути и места, где бензин стоит дешевле всего. Приложения могут различаться в зависимости от страны, поэтому найдите и загрузите нужное заранее.
Ищите бесплатную воду
Совет в первую очередь для экономных путешественников. На заправках и в туристических местах вода стоит дорого, поэтому рекомендуем взять с собой пустую бутылку. Вот где ее можно наполнить:
- в некоторых комнатах матери и ребенка;
- во многих ресторанах вам не откажут, если вы попросите бесплатную воду;
- заранее узнайте, в каких странах воду из-под крана можно пить, не опасаясь (как правило, это страны Западной Европы). В развивающихся странах лучше все же покупать воду в бутылках.
Также вы можете взять с собой термостакан, пакетики с чаем и кофе и попросить налить кипятка в любом кафе — это сэкономит вам кое-какую сумму.
Фото на превью Steven Depolo/flickr, Amraepowell/wikimedia