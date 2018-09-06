12+ домов со всего мира, при виде которых хочется сказать: «Серьезно?»

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Большинство зданий, которые мы видим каждый день, однообразные и довольно предсказуемые. Между тем наше настроение, самочувствие и психологический комфорт во многом определяются именно городской средой. Например, вид скучных зданий негативно влияет на здоровье. Однако есть невероятные исключения. Фантастические линии и дерзкие формы, словно оплывшие фасады и крыши, зеркальные стены и фасады из водорослей. Иногда сложно поверить в то, что это не фотошоп, а реальность. Глядя на некоторые здания, хочется спросить: чем вдохновлялись их архитекторы? Кажется, что для большинства из них законы физики и здравого смысла просто не существуют.

AdMe.ru составил подборку зданий со всего мира, проектировщики которых будто соревновались в архитектурном «сумасшествии».

1. Отель Treehotel, Швеция

Treehotel — современная гостиница для тех, кто ценит тишину и единение с природой. Отель представляет собой 6 расположенных на деревьях домиков разнообразных форм и размеров. Например, домик «Гнездо птицы» оформлен в виде птичьего гнезда: его фасад построен из веток. Спальня и гостиная разделены раздвижными дверями. Вход в номер предусмотрен по складной лестнице.

Домик «Зеркальный куб» этого же отеля выполнен из стекла, которое покрыто слоями пленки разных видов. Одна из пленок — светоотражающая, поэтому куб полностью сливается с окружающим его сосновым бором. Проживание в таком номере обойдется приблизительно в € 400 за ночь.

2. Бизнес-центр Walkie Talkie, Великобритания

37-этажный бизнес-центр Walkie Talkie стал одной из существенных проблем Лондона. Отражая в своих стеклянных стенах солнце, он, как гигантская лупа, начал плавить самые разные предметы на соседней улице: машины, велосипеды, мебель в кафе напротив. За это небоскреб прозвали «подпаливателем». Однако многих местных жителей и туристов это забавляет: они в шутку жарят яичницу и разогревают еду на бордюрах здания.

3. «Дом из водорослей», Германия

Футуристический многоквартирный «дом из водорослей» в Гамбурге — это первый в мире пример биореакторного фасада. Дом получает энергию, достаточную для отопления и кондиционирования, исключительно из микроводорослей. На одном из фасадов этого зеленого дома установлены прозрачные панели, где живут и размножаются крошечные водоросли из соседней реки Эльбы. Также при помощи «живых» панелей фасада можно контролировать свет, который попадает в здание.

4. Проект «Эдем», Великобритания

Проект «Эдем» — уникальная оранжерея с одной из самых больших коллекций флоры на планете. Это настоящий райский сад, где воплощена мечта о цветущем красочном мире, сохранение которого зависит от каждого из нас. Оранжерея накрыта несколькими прозрачными геодезическими куполами, которые напоминают гигантские мыльные пузыри. Под одним куполом представлена богатая тропическая флора, под другим — средиземноморская, а третья часть комплекса, с менее прихотливыми растениями, расположена под открытым небом.

5. Колледж искусства и дизайна в виде письменного стола, Канада

Верхняя часть «стола» с мозаичным рисунком находится на высоте 25 м. Этот надземный корпус был достроен в 2004 году по проекту известного британского архитектора Уильяма Олсопа. Здание колледжа получило награду Award of Excellence на премии Toronto Architecture and Urban Design Awards. Это самая высокая награда, которую можно получить от города Торонто.

6. Казино и отель Grand Lisboa, Макао

Небоскреб Grand Lisboa был построен в 2008 году. Рядом с отелем на 650 номеров находится 19-этажное здание казино, где расположены многочисленные бары, рестораны и магазины. Вся поверхность здания — это гигантский экран с медиафасадом из светодиодных элементов. За основу здания отеля Grand Lisboa был взят цветок желтого лотоса — символ Макао. В 2012 году здание вошло в рейтинг самых уродливых в мире, составленный британской газетой Daily Telegraph.

7. Самый дорогой в мире частный дом: «Антилия», Индия

Самый высокий в мире особняк построен в Мумбае и принадлежит одному из богатейших людей мира — миллиардеру Мукешу Амбани. 173-метровый дом получил название «Антилия» — в честь мифического острова. На 27 этажах «Антилии» расположились гараж на 168 автомобилей, личный автосервис, висячие сады, фитнес- и спа-центр, бассейн, бальный зал, театр на 50 гостей, апартаменты для гостей и 3 вертолетные площадки.

8. Гостиница «Рюген», Северная Корея

«Последний осколок научной фантастики», «отель-призрак», «несбывшаяся мечта северокорейских лидеров» — это все названия отеля «Рюген», который находится в центре Пхеньяна. Сегодня это самое высокое здание в Северной Корее и по совместительству один из самых амбициозных и нелепых проектов в мире. Отель должен был стать гордым символом процветания коммунистической страны. Но планам не суждено было сбыться. «Рюген» начали строить еще в 1987 году, но из-за отсутствия финансирования строительство затянулось до 2013 года. Примечательно, что отель до сих пор не введен в эксплуатацию и остается самым большим пустующим зданием на планете. В 2008 году журнал Esquire назвал отель самым уродливым зданием в истории человечества.

9. Башня «Орбита», Великобритания

115-метровая башня со смотровой площадкой расположена в Олимпийском парке Лондона. Она была построена с подачи тогдашнего мэра города Бориса Джонсона к Олимпиаде 2012 года. В итоге 35-этажная конструкция обошлась бюджету почти в 23 млн фунтов, вызвала шквал критики многих лондонцев и заслужила одобрение поклонников современного искусства. Она получила прозвища «Эйфелева башня после ядерного взрыва», «жестяной кальян» и «драка подъемных кранов». Сейчас «Орбита» считается самым большим образцом британского паблик-арта.

10. Hang Nga Guesthouse, или "Сумасшедший дом", Вьетнам

Этот нереальный отель напоминает гигантское причудливое дерево. У конструкции нет ни одного угла: все стены округлые, лесенки закручиваются спиралью или перекинуты с одного здания на другое. Вы гуляете по извилистым лестницам и корням деревьев, вас окружают искусственные животные, птицы и грибы, а на стенах висит паутина. Hang Nga создала вьетнамская женщина-архитектор, творящая в стиле импрессионизма. Прогуливаясь по коридорам и комнатам внутри дома, складывается впечатление, что вы оказались в давно забытой детской сказке. Это смесь фантазий в стиле «Алисы в Cтране чудес» Энтони Гауди и народных сказок. Днем туристы могут прогуляться по сказочному дому, а на ночь остановиться в одном из тематических номеров.

11. «Мир феррари», остров Яс, ОАЭ

Ferrari World — первый и самый крупный в мире крытый тематический парк, посвященный феррари. Футуристическая форма парка с высоты напоминает профиль кузова Ferrari G. Крышу здания украшает гигантский логотип «Феррари» размером 65 на 48,5 м. В парке работают кинотеатры, школы вождения и более 20 аттракционов, среди которых и самая быстрая в мире пневматическая американская горка Formula Rossa.

12. «Кривой домик», Польша

«Кривой домик» — едва ли не самое знаменитое место в небольшом польском городке Сопот. Глядя на этот дом, не понимаешь, то ли смотришь в кривое зеркало, то ли домик скоро расплавится в лучах солнца. Любопытно, что в нем нет ни одного ровного угла или ровной поверхности. Объект является частью торгового центра «Резидент». На первом этаже находятся торговые помещения, ресторан, ночной клуб и салон игровых автоматов. На втором этаже расположились радиостанции и два музея: морской и современных ремесел.

13. Музей современной поп-культуры, США

Американский музей EMP основал соучредитель компании «Майкрософт» Пол Аллен в 2000 году. Изначально Пол хотел создать Музей Джими Хендрикса, но проект трансформировался в большой интерактивный музей музыки. Вдохновением для необычной формы музея послужила гитара Хендрикса, которую он разбивал после каждого концерта. Знаменитый архитектор Фрэнк Гери прибег к компьютерному дизайну при проектировании этого волнообразного здания, которое еще называют «каким-то морским чудищем, которое выползло на берег». Сооружение из бетона выложено множеством фрагментов из нержавеющей стали и алюминия серебряного, золотого, красного, синего и розового оттенков. Музей содержит практически всю коллекцию американской рок- и поп-музыки.

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