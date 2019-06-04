12 действующих кафе, в которых любили бывать исторические личности

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Известные персоны прошлого тоже любили вкусно поесть, выпить чашку кофе или чего-нибудь покрепче. В некоторые заведения они заглядывали лишь время от времени, а другие становились местом регулярных встреч и создания шедевров. Сейчас эти кафе и рестораны, которые открыты до сих пор, стали вполне себе отдельными достопримечательностями.

AdMe.ru отыскал любимые места исторических фигур, где до сих пор кормят посетителей. Стоит заглянуть туда во время путешествия, чтобы попробовать представить себя великим писателем, живописцем или философом.

1. Кафе Van Gogh Cafe (Арль, Франция)

Адрес: 11 Place du Forum В конце XIX века в городке Арле жил и творил Винсент Ван Гог. Там в 1888 году он написал одну из самых известных своих картин «Ночная терраса кафе». На городской площади до сих пор можно найти небольшое заведение с летней террасой, будто сошедшее с яркого полотна живописца. Теперь оно называется в честь великого постимпрессиониста, который прославил и кафе, и город.

2. Кафе Le Procope (Париж, Франция)

Адрес: 13 Rue de l’Ancienne Comédie Кафе Le Procope находится в Латинском квартале столицы Франции. Это одно из старейших кафе Парижа: его открыли в 1686 году. В то время кроме кофе и чая там подавали новинку того времени — мороженое. В эпоху Просвещения заведение стало дискуссионным центром. Здесь собирались литераторы, философы и революционеры. Постоянными посетителями Le Procope были Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Робеспьер, Марат. А также Оноре де Бальзак, Виктор Гюго и Жорж Санд.

3. Кофейня Landtmann (Вена, Австрия)

Адрес: Universitätsring 4 В 1873 году Франц Ландтман открыл в Вене элегантную кофейню. Впоследствии она сменила нескольких владельцев, но сохранила имя основателя. Среди клиентов кафе — многие знаменитые личности. Здесь композитор Густав Малер встречался с коллегой Карлом Гольдмарком. Бывая в Вене, сюда любили заглянуть Гэри Купер и Марлен Дитрих. Часто бывал в Landtmann писатель Томас Манн. Кафе было любимым местом Зигмунда Фрейда. Интересно, что вплоть до начала прошлого века клиентами заведения были исключительно мужчины.

4. Кафе Antico Caffe Greco (Рим, Италия)

Адрес: Via dei Condotti, 86 Это кафе расположено недалеко от Испанской лестницы в Риме. Судя по надписи у входа, заведение уже успело отпраздновать 250-летний юбилей. За это время его гостями стали Байрон, Стендаль, Мендельсон, Вагнер, Ханс Кристиан Андерсен. Здесь любил трапезничать покоритель женских сердец Джакомо Казанова. Кафе «Греко» было излюбленным у Николая Гоголя, когда писатель жил в Италии.

5. Кафе Café de la Régence (Париж, Франция)

Адрес: 167 Rue Saint-Honoré В XVIII–XIX веках это место прославилось как центр игры в шахматы. Большинство известных шахматистов своего времени сыграли здесь свои партии. Заведение открылось в 1681 году и поначалу называлось Café de la Place du Palais-Royal. В эпоху регентства Филиппа II оно сменило свое название. Его завсегдатаями были Наполеон, Бенджамин Франклин, Дени Дидро и Жан-Жак Руссо.

6. Кафе Central (Вена, Австрия)

Адрес: Herrengasse 14 В конце XIX века заведение (год открытия — 1876) превратилось в место притяжения для представителей венской культуры. В 1907–1914 годах в столице Австрии жил Лев Троцкий. В кафе «Централь» он был постоянным клиентом и часто играл там в шахматы. Еще одним известным посетителем был Адольф Гитлер. Кто знает, возможно, эти два человека бывали в любимом месте в одно и то же время.

7. Кафе Florian (Венеция, Италия)

Адрес: Piazza San Marco, 57 Эта кофейня — старейшая в Италии: она была открыта в 1720 году. С первых же лет существования заведение привлекало знаменитых гостей. Пожалуй, здесь бывали все известные персоны, которые посещали Венецию. В том числе и Казанова: его привлекал тот факт, что в этом кафе разрешалось отдыхать и женщинам. Известно, что постоянными посетителями «Флориана» были также писатели Марсель Пруст и Чарльз Диккенс. Сейчас кафе славится очень высокими ценами. Неудивительно, ведь кроме легендарного прошлого оно имеет удачное расположение — на центральной площади одного из самых дорогих городов Европы.

8. Ресторан Sobrino de Botín (Мадрид, Испания)

Адрес: Calle de Cuchilleros, 17 Согласно Книге рекордов Гиннесса, это старейший непрерывно действующий ресторан в мире. Его открыли в 1725 году. Заведение знаменито тем, что здесь до поступления в Королевскую академию изящных искусств работал официантом будущий живописец Франсиско де Гойя, а среди знаменитых клиентов был Эрнест Хемингуэй. Писатель упомянул это кафе и его фирменное блюдо кочинильо асадо (от исп. cochinillo asado — «жареный молочный поросенок») в своей книге «И восходит солнце».

9. Ресторан La Tour d’Argent (Париж, Франция)

Адрес: 17 Quai de la Tournelle Владельцы старинного ресторана (название переводится как «серебряная башня») утверждают, что в нем любил трапезничать сам король Генрих IV. Сюда заглядывали Эмиль Золя, Оноре де Бальзак, Александр Дюма и многие другие известные личности. Ресторан имеет звезду Michelin и может похвастаться рецептами блюд, которые не меняются на протяжении столетий.

10. Ресторан La Campana (Рим, Италия)

Адрес: Vicolo della Campana, 18 Этому ресторану уже 500 лет, он был основан аж в 1518 году как постоялый двор. Здесь останавливался Караваджо, был частым гостем Иоганн Гете. В 1960-х годах здесь любил посидеть режиссер Фредерико Феллини.

11. Кафе The Elephant House (Эдинбург, Шотландия)

Адрес: 21 George IV Bridge Фанаты книг о Гарри Поттере с придыханием говорят об этом месте: «Здесь родилось Волшебство». Дело в том, что Джоан Роулинг писала свои романы о необычном мальчике в разных ресторанчиках Эдинбурга. Кафе The Elephant House стало «свидетелем» того, как создавалась первая книга о Гарри. Теперь здесь всегда многолюдно из-за обилия поклонников этой истории.

12. Арт-кафе «Бродячая собака» (Санкт-Петербург, Россия)

Адрес: ул. Итальянская, 4 Литературно-артистическое кабаре было одним из центров культурной жизни Серебряного века. Здесь устраивались поэтические и музыкальные вечера, читались лекции. Именно тут впервые декламировались многие знаменитые стихи. Славу арт-кафе составили его посетители, среди которых были Анна Ахматова и Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Велимир Хлебников и Константин Бальмонт. Просуществовало оно недолго: с 1911 по 1915 год. Но в 2001 году в историческом подвале легендарное кафе возродили.