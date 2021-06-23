12 бьюти-правил жительниц Кореи, которые поколениями впитывали секреты поддержания молодости и красоты

Тайна белоснежной и вечно юной кожи корейских девушек давно волнует прекрасную половину человечества. И хотя сегодня рынок изобилует огромным количеством средств по уходу из Страны утренней свежести, некоторые секреты красоты жительниц Кореи все еще остаются нераскрытыми.

AdMe.ru постарался разобраться в особенностях ежедневной заботы о своем теле в корейском стиле. Оказалось, что за образом идеально чистой и гладкой кожи азиатских девушек скрывается сразу несколько нетривиальных бьюти-правил и лайфхаков.

Делают маски из риса

Белизна кожи издавна считалась знаком принадлежности жительницы Кореи к богатой части населения: девушки с более низким происхождением часто были вынуждены работать под палящим солнцем. Кожа таких женщин со временем приобретала выраженный темный оттенок, от которого пытались избавиться всеми возможными способами. Возможно, именно поэтому в Корее придумали маску из риса и масла, которую до сих пор наносят не только на лицо, но и на все тело.

Практикуют зарядку для рта

Девушки из Кореи придумали весьма оригинальный способ избавления от морщин, улучшения кровообращения и даже осветления тона кожи. Местные красотки уверены, что, если несколько раз в день активно произносить звуки «А-Е-И-О-У», решение сразу 3 актуальных косметических проблем будет не за горами.

Пользуются гидрофильным маслом вместо мицеллярной воды

Очищающие масла не зря получили свое название: с их помощью можно удалить даже те загрязнения, с которыми не справляется знакомая всем мицеллярная вода. Однако есть и одно условие для получения нужного эффекта: использовать такое средство необходимо 2–3 раза в неделю.

Кладут средства по уходу в холодильник перед их использованием

Чтобы предотвратить появление морщин и охладить кожу, предприимчивые азиатские девушки кладут маски и кремы на некоторое время в холодильник. Кроме того, при использовании средства по уходу кореянки стараются не втирать его, а наносить на кожу при помощи аккуратных похлопываний.

Используют тонеры для лица

Поклонницы дорам могли заметить в любимых сериалах интересный лайфхак: порой корейские девушки используют обычные хлопковые диски вместо полноценных тканевых масок. Действительно, для того чтобы увлажняющий тоник максимально раскрыл свои свойства, им можно пропитать ватные диски и использовать их как замену профессиональным средствам.

Умываются рисовой водой

Иногда в деле красоты помогают и вовсе неожиданные средства. Изобретательные азиатские девушки придумали способ, позволяющий использовать в косметических целях даже воду, которая остается после очистки риса. Считается, что умывание рисовой водой омолаживает, матирует кожу и повышает ее устойчивость к вредным солнечным излучениям.

Применяют кремы с муцином

Важным подспорьем в сохранении молодости для корейских девушек является муцин, или улиточная слизь, которая способствует улучшению тона лица, борется с пигментацией и повышает уровень коллагена. Средства на основе муцина помогают и с увлажнением — о его восстановительных свойствах ходят легенды и вне самой Кореи.

Вместо помад пользуются тинтами

Сложно себе представить корейскую красавицу, которая не использовала бы столь популярные в ее стране тинты для губ. Считается, что они легче наносятся и дольше держатся на губах по сравнению с помадами. Кроме того, тинты позволяют создавать градиенты и меньше нуждаются в подкрашивании.

Добавляют масло в тональный крем

Жительницы Кореи придумали и решение проблемы сухой кожи. Вместо того чтобы тратиться на дорогие профессиональные средства, изобретательные девушки просто добавляют каплю любимого косметического масла или сыворотки для лица в тональный крем.

Всегда носят с собой солнцезащитный крем и бутылочку с термальной водой

Важным предметом в сумочке современной корейской девушки был и остается солнцезащитный крем. Использовать средство начинают еще в детстве, со временем добавляя в компанию к нему термальную воду. И если крем помогает сохранить столь желанную белизну кожи, то термальная вода ее увлажняет и фиксирует нанесенный макияж.

Ежедневно массируют лицо

Массаж — немаловажный инструмент в деле продления молодости кожи. Один из самых простых его вариантов — растирание смоченной в горячей воде мочалкой. Круговые движения, которыми необходимо массировать лицо, помогают сохранить упругость кожи до самого преклонного возраста.

Пользуются «секретом 424»

Есть у азиатских девушек и простой в исполнении лайфхак, превращающий жительниц Кореи в настоящих красоток. Девушки 10 минут умываются по системе 424, которая заменяет им целый комплекс привычных нам ежедневных процедур в ванной. Первые 4 минуты такого ухода девушки убирают остатки макияжа при помощи масла, затем в течение 2 минут лицо моют пенкой, а потом 4 минуты посвящают небольшому контрастному душу для области лица и шеи. Для закрепления эффекта рекомендуется также использовать увлажняющий тонер или тоник для лица. Есть здесь и небольшое условие: тоник должен быть нанесен не позднее чем через 4 секунды после приема контрастного душа.