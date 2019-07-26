12 альтернатив дорогим курортам, которые не уступают по красоте, а стоят дешевле

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В мире много мест, в которых хочется побывать. Но цены на перелеты, проживание и экскурсии отпугивают. К счастью, есть доступные курорты, которые по красоте ничем не уступают более дорогим вариантам.

AdMe.ru сравнил 12 пар стран и пришел к выводу: чтобы посетить всемирно известные достопримечательности, не нужно быть миллионером. А все потому, что у них есть недорогие альтернативы.

1. Озеро Гарда (Италия) — озеро Охрид (Македония)

Озеро Гарда — одно из самых красивых мест в Италии. Голубые воды окружены Альпами, поэтому на озере тепло в любую погоду. По берегам раскинулись десятки небольших итальянских городков, утопающих в зелени. Полюбоваться есть на что, но и заплатить придется прилично. Ночь в трехзвездочном отеле обойдется в € 100 (на Booking есть варианты дешевле, но до озера придется добираться на автобусе). Ужин в местном ресторане будет стоить от € 30 за человека. Столько же придется отдать за обед, а вот позавтракать можно чашкой кофе — € 1,34. Между городками курсируют кораблики: билет может стоить до € 15 в одну сторону. Если считать затраты на отдых в целом, получается недешево. К счастью, доступная альтернатива есть. Между Македонией и Албанией раскинулось озеро Охрид. Оно питается подземными источниками, поэтому вода всегда прозрачная. На озере можно заняться дайвингом (€ 45 с человека) или отправиться на 8-часовую экскурсию на лодке с заездом в Албанию (€ 35). Переночевать можно в трехзвездочном отеле или в апартаментах (€ 30–40). Питание тоже будет стоить дешевле: € 8 за ужин или обед из 3 блюд на человека и € 1 за кофе.

2. Старый город в Вене (Австрия) — старый город в Будапеште (Венгрия)

Когда-то Австрия и Венгрия были частью одной империи, поэтому сходство между ними очевидно. В обеих странах вы найдете узкие мощеные улочки, уютные ресторанчики и монументальную архитектуру. Но визит в Венгрию обойдется дешевле. Большая порция гуляша в венском ресторане будет стоить € 7, в Будапеште такая же порция обойдется в € 5. Капучино в Австрии можно выпить за € 2,8, в Венгрии — за € 1,8. Пиво тоже будет стоить дешевле: € 3,7 против € 2,3.

3. Великий каньон (США) — Чарынский каньон (Казахстан)

Посетить Великий каньон в Америке мечтают многие, но цены на авиаперелеты отпугивают. Хорошо, что есть альтернативный вариант. В Казахстане можно посмотреть на Чарынский каньон протяженностью аж 145 км. Каньон сложен из осадочных пород возрастом 12 млн лет. В его лоне расположена легендарная Ясеневая роща: она пережила эпоху оледенения. Туристы восторженно отзываются и о долине За́мков — это участок шириной 20–70 м, который с обеих сторон обрамлен каменными стенами. Собираясь посетить каньон, не забудьте ветровку. Опытные путешественники предупреждают, что на верхних площадках может быть прохладно даже летом.

4. Бриенцское озеро (Швейцария) — озеро Иссык-Куль (Киргизия)

Швейцария — одна из самых дорогих стран в мире. За полноценный ужин на двоих в ресторане придется отдать € 90, бутылочку недорогого вина можно приобрести за € 10–12, а ночь в трехзвездочном отеле недалеко от Берна обойдется в € 135 на двоих. Швейцария знаменита горными озерами, но мало кто знает, что ландшафты Киргизии ничем не уступают швейцарским. Знаменитое горное озеро Иссык-Куль находится на высоте 1 609 м над уровнем моря. Его окружают многочисленные горы, ущелья и пляжи. Желающие провести на озере пару дней могут снять небольшой двухместный номер с завтраками за € 17 или заселиться в просторный коттедж за € 130–200. Поужинать можно в местном ресторанчике за € 13 на двоих.

5. Вулкан Фудзияма (Япония) — Корякский вулкан (Камчатка, Россия)

Если покупать авибилеты заранее, перелет Москва — Токио в обе стороны обойдется около € 560. Примерно столько же будут стоить билеты в Петропавловск-Камчатский. Однако опытные путешественники утверждают: при желании можно заполучить билеты в 1,5–2 раза дешевле. Для этого нужно регулярно мониторить сайты-агрегаторы и не пренебрегать лоукостерами. Минимальная цена за ночь в трехзвездочном отеле в Токио — € 50, на Камчатке за эти же деньги можно найти апартаменты на 6 человек с балконом. В свободное от восхождений на вулканы время можно отправиться на рыбалку в Тихий океан, полюбоваться на голубые горные озера, посетить Долину гейзеров и погулять по пляжу с черным вулканическим песком. Если хочется сэкономить на еде и проживании, можно устроиться волонтером в любой отель. Работать предложат по графику 2/2, зато платить за спальное место и сытные ужины не придется.

6. Пляжи Сардинии — пляжи Хорватии

В Италии есть недорогие курортные зоны, но цены там все равно выше, чем в менее популярной Хорватии. Но переплачивать за Италию большого смысла нет: в Хорватии вы найдете песчаные пляжы, омываемые Адриатическим морем, а на Сардинии — такие же пляжи, окруженные Средиземным морем. Ночь в трехзвездочном отеле на берегу Средиземного моря обойдется в € 70–80, в Хорватии вы заплатите меньше — € 50–70. Дешевле будет стоить и питание. В Италии полноценный обед из 3 блюд на двоих будет стоить € 50, в Хорватии — € 30. Хорватские каникулы идеальны для тех, кто ищет покой и умиротворение: людей на пляже меньше, море чище, а природа живописнее. Тем, кто хочет драйва и веселья, стоит отправляться в более дорогую и суматошную Италию.

7. Замки в Чехии — замки в Польше

Чехия не относится к самым дорогим европейским странам, но в соседней Польше все равно дешевле. Оба государства популярны у туристов. Исторические достопримечательности, курорты, отели и рестораны есть в обеих странах. В Польше и Чехии можно посетить замки, резиденции, дворцы. Однако более приятные цены — на польской территории. С одной и той же суммой в Польше можно ни в чем себе не отказывать, а вот в Чехии придется экономить. Билет на автобус/ трамвай/ метро: в Чехии — € 0,94, в Польше — € 0,75. Бокал пива: в Чехии — € 1,37, в Польше — € 0,71. Ночь в трехзвездочном отеле в историческом центре города: в Праге — € 55–60, в Варшаве — € 30–40.

8. Голубой грот на острове Капри (Италия) — Голубые пещеры на острове Закинф (Греция)

Италия — дорогая страна, и остров Капри не исключение. Чтобы добраться до Голубого грота, туристу придется снять номер в городке Марина Гранде (самый дешевый доступный вариант — € 100–130 за ночь), купить билет на лодку (€ 18 в составе организованной группы или € 150–220, если выбрать лодку, рассчитанную на 5–7 человек) и заплатить за посещение грота (€ 14). Экскурсия будет длиться 3–4 часа. Намного дешевле обойдется посещение Голубых пещер в Греции. Снять номер полулюкс в греческом городке Закинфе можно за € 60. Дешевле будут стоить и экскурсия на лодке, и аренда катера. Большинство туристических компаний показывает не только знаменитые пещеры, но и живописный пляж Навайо.

9. Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ) — Голубая мечеть в Стамбуле (Турция)

Мечеть шейха Зайда в Арабских Эмиратах — одна из самых роскошных в мире. Все в ней напоминает о богатстве: ковры привезены из Ирана, люстры — из Австрии, а полы отделаны итальянским мрамором. В Стамбуле тоже есть мечеть, которую видно из любой точки города. Ювелирная декоративная отделка, золотая роспись по стенам и традиционный фонтан для омовений — мечеть в Турции ничем не уступает достопримечательности в Абу-Даби. Однако посещать Стамбул выгоднее. Цены в ресторанах Турции ниже, чем в Абу-Даби, в 3 раза: € 15 против € 48. Меньше будут стоить поездки на общественном транспорте (€ 19 — в Стамбуле и € 32 — в Абу-Даби за месячный проездной). Даже вино можно приобрести дешевле: € 7 против € 17 за бутылку.

10. Долина Храмов (Италия) — Дугга (Тунис)

В Долине Храмов на Сицилии расположено сразу 10 храмов и 3 святилища. Добраться туда можно из Катании или Палермо. Автобусы ходят каждый день, а билет будет стоить € 10–20. Большая часть храмов закрывается для туристов в 19:00, но святилища в честь Геракла и Юноны открыты всю ночь. Входной билет обойдется в € 10, а еще столько же придется отдать гиду. На территории достопримечательности нет кафе и магазинов, поэтому не забудьте приобрести бутылку воды на входе. Это еще € 2–3. Чтобы прогуляться по древним руинам, необязательно ехать в Италию. На севере Туниса можно найти останки древнеримского города Дугга. На территории расположены театр, Римский форум, Капитолий, триумфальные ворота, жилые дома, виллы и даже бани. Вход на территорию памятника платный — € 2.

11. Северное сияние в Рейкьявике (Исландия) — северное сияние в Мурманске (Россия)

Туристы со всего мира едут в Исландию и Норвегию, чтобы насладиться северным сиянием. И зря! Поездка в Мурманск обойдется в несколько раз дешевле. Северное сияние появляется в Мурманске в конце августа и продолжается до середины апреля. Авиабилеты «туда и обратно» из Москвы обойдутся в € 100. Опытные туристы советуют задержаться в Мурманске на 2–3 ночи: за северным сиянием нужно охотиться, и не факт, что вам повезет в первый же день. Переночевать в трехзвездочном отеле можно за € 25–30. Для сравнения: 4-дневный экскурсионнный тур в Рейкьявик будет стоить примерно € 1 900 без учета авиаперелета.

12. Токио (Япония) — Тайбэй (Тайвань)

В Токио и в Тайбэе немного достопримечательностей. Туда едут ради атмосферы. Оба города хороши по-своему, но Тайбэй дешевле. За ночь в трехзвездочном отеле в Токио вы отдадите примерно € 80, в Тайбэе — € 30. Ужин на двоих с алкоголем в токийском ресторане будет стоить € 47, а в тайбэйском — € 22. Даже поездки на общественном транспорте в Японии существенно дороже: € 1,63 против € 0,57.