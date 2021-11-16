11 житейских особенностей разных стран, которые привычны для местных, а для нас будут в диковинку

Любая страна уникальна. Она хранит в себе множество социальных, культурных и правовых особенностей. Всей жизни не хватит, чтобы побывать в каждой стране и разведать, чего же там интересного происходит. Но благодаря интернету у нас появляется возможность хотя бы слегка соприкоснуться с бытом их местных жителей.

Мы в AdMe.ru прошерстили Всемирную паутину и выведали уникальные фишки из повседневной жизни, которые заново раскроют каждую из перечисленных стран.

Как заправляют кровать испанцы

Если вы остались переночевать у испанского друга, то вас наверняка удивит заправленная как в отеле кровать. В Испании принято заправлять постельное белье, в том числе и одеяло, под матрас. И если мы непременно высвободим пододеяльник из-под матраса, то испанцы этого делать не станут.

Осторожно, змеи!

Чехия славится своими замками, Карловым мостом, сказочной архитектурой и крышами. Туристы могут любоваться здесь не только общеизвестными достопримечательностями, но и необычными предупреждающими табличками. Например, власти заботливо размещают знаки в местах миграции земноводных, чтобы люди были осмотрительнее.

Вдоль велодорожек в местах миграции ужей стоят знаки, надписи на которых можно перевести как «С-с-снизь скорос-с-сть, велос-с-сипедис-с-с-ст». © koroopaev / Pikabu

Сколько проехал, столько и заплатишь

Чтобы понять, в какую копеечку выльется путешествие на общественном транспорте в Австралии, следует заранее продумать маршрут. Любопытно, что стоимость проезда на метро зависит от времени поездки, расстояния между начальной и конечной точками и даже дня недели.

Парковки не только для машин

В Японии на улицах, перед зданиями и у входа в метро можно увидеть специальные полочки с зонтиками. «Парковки» для зонтиков необходимы в случае непогоды. Если начнется дождь, можно взять любой понравившийся. А когда осадки прекратятся, аксессуар следует оставить в ближайшей подставке.

За время поездки в Японию я обратил внимание, что практически у любого учреждения стоит специальная подставка под зонты... И в самом деле, зачем брать мокрый зонт с собой, если он может дождаться тебя на улице? Рядом иногда стоит автомат, который надевает на зонт специальный чехол. Видимо, для тех, кто все-таки хочет взять зонт с собой. © vobche / LiveJournal

Финны с удовольствием выйдут на работу в выходной день

Если вы предложите финну поработать за вас в воскресенье, то не удивляйтесь его ослепительной улыбке в ответ и безоговорочному согласию. В Финляндии работодатель обязан увеличивать заработную плату тем сотрудникам, чья рабочая смена выпадает на воскресный день.

Собака — лучший друг француза

По статистике, самым популярным домашним животным среди французов признаны собаки. Количество четвероногих во Франции к 2020 году достигало 7,5 миллиона. Удивительно, но до 2014 года в стране действовал закон, согласно которому любое животное приравнивалось к вещи. К счастью, ассоциация защиты животных после продолжительной борьбы добилась того, чтобы четвероногих официально признали «живыми существами, наделенными чувствами».

В Париже больше собак, чем детей: настолько парижане любят заводить питомцев. Многие парижские рестораны разрешают клиентам приводить с собой собак. © Sinchro / Pikabu

Чайнику не место на кухне испанца

На кухне у испанца вы не найдете чайник. Местным жителям он попросту не нужен, поскольку чай для них не является любимым напитком. Вместо чая они предпочитают кофе и заваривают его в гейзерных кофеварках. А если им все-таки потребуется подогреть воду, то они воспользуются микроволновкой.

Жить по-мексикански

При посещении Мексики вас точно удивит такое явление, как «мексиканское время» — общепринятое опоздание на 30–45 минут. Планируя вечеринку с друзьями-мексиканцами, стоит учесть тот факт, что вряд ли они успеют подойти к указанному в приглашении времени. Живущие в Мексике иностранцы советуют готовить горячие закуски для гостей в две волны: первая — для тех, кто ориентируется на фактическое время, а вторая — для тех, кто живет по «мексиканскому».



Состоятельные безработные



Гуманитарная помощь в Германии не способна мотивировать на быстрый поиск работы. Все дело в том, что государство позаботилось, чтобы безработные ни в чем не нуждались, пока находятся в поиске нового места работы.

Американские субурбии

Большая часть населения на юге страны живет в так называемых субурбиях — местных пригородных территориях. Субурбии характерны тем, что, кроме одно- и двухэтажных домов, вы ничего не встретите вокруг. Ни привычных нам продуктовых магазинов, ни других благ цивилизации. До ближайшего продуктового придется идти пару часов пешком, поэтому местные предпочитают ездить на автомобиле и закупаться на неделю вперед в крупных гипермаркетах.

Мой первый город в США — Даллас, отличный пример субурбии. Сначала был обычный аэропорт, но через минут 10 мы уже выехали в пригород Далласа. Первые 20 минут я просто любовался домами, а уже через 30–40 стал задумываться, что ничего, кроме похожих друг на друга домиков, тут нет. Те же дома, те же редкие деревья, одинаковые газончики и ничего выделяющегося. Через 4 часа езды солнце уже было в зените, а я до сих пор смотрел в окно и не понимал, что происходит. Оказалось, мы все еще были в Далласе! © EPelmesha / Twitter

Особый кофе в Израиле

Привычный для нас капучино делается на основе эспрессо, молока и молочной пены. В Израиле же вам предложат «перевернутый кофе». Главное отличие местного кофейного напитка от классического в том, что в Израиле бариста сперва подготовит молоко, а потом в него добавит эспрессо, в то время как в привычной нам вариации все происходит с точностью до наоборот.