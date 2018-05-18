11 запретов для женщин Саудовской Аравии, в которые сложно поверить

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От выбора мужа до поездок в общественном транспорте — в этой стране для женщин под запретом практически все. По данным Всемирного экономического форума, Саудовская Аравия по равенству полов занимает 129-е место среди 134 стран. Как на самом деле живется прекрасной половине человечества в стране арабского мира, где права женщин ограничиваются особенно жестко? Что из привычных нам стереотипов миф, а что — правда?

AdMe.ru расскажет о самых неожиданных запретах, с которыми местные жительницы сталкиваются каждый день. Дочитайте до конца, чтобы узнать, как наказывают тех, кто отказывается жить по строгим правилам и рискует их нарушить.

1. Ни шагу без махрама

Женщины в Саудовской Аравии не имеют права перемещаться самостоятельно без законного супруга или родственника мужского пола. Такого сопровождающего называют махрам. Без его разрешения девушка не может выехать за границу, устроиться на работу, выйти замуж, поступить в университет и даже сделать операцию. В случае обращения в суд или полицию мужчина-опекун нужен для подтверждения личности, поскольку женщина не может снять хиджаб. В таких условиях пожаловаться на махрама невозможно, даже если он превышает полномочия. Впрочем, местные девушки не только не бунтуют, но и активно защищают свое право быть под опекой мужчины.

2. Право на права?

А вот этот пункт совсем скоро станет мифом. За последние годы в странах Персидского залива был принят целый ряд законов по либерализации прав женщин. В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии издал указ, позволяющий жительницам страны водить авто. Разрешение вступит в силу в июне 2018 года. Впрочем, чтобы сесть за руль, автолюбительницам нужно будет получить разрешение от опекуна. Пока же вождение автомобиля, увы, вне закона.

3. Общественный транспорт — под запретом

Казалось бы, нельзя использовать автомобиль, поезжай общественным транспортом. Но и тут все не так просто. В поезде передвигаться можно, но только в отдельном вагоне, расположенном в конце состава. А большинство автобусных компаний и вовсе отказывают женщинам в обслуживании. В связи с этим жительницам Саудовской Аравии приходится перемещаться пешком, на такси или с личным водителем.

4. Совсем немаленькое черное платьице

На улице жительницы Саудовской Аравии полностью покрывают тело, оставляя открытыми только овал лица, кисти и стопы. Черная абайя (длинное платье с рукавами) и хиджаб (головной убор) — вот и все разнообразие, которое может себе позволить женщина. Одежда должна быть из плотной ткани, свободной, непрозрачной и не подчеркивать изгибы. Правила могут быть более или менее строгими — в зависимости от региона. Например, город-порт Джидда более либеральный, а округ Неджд, где обитает династия саудитов, — очень строгий и консервативный. В некоторых районах до сих пор обязателен никаб — головной убор по типу вуали, оставляющий открытыми только глаза. Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, заявил, что женщины вправе отказаться от столь строгого дресс-кода. Прислушаются ли они к такой рекомендации — большой вопрос. В стране имеют большой вес общественное мнение и племенные законы. Так, жертва изнасилования может быть признана виновной, если ее одежда была недостаточно скромной.

5. Высшее образование — можно. А нужно?

Учиться девушкам можно, но ограничений тоже достаточно. Как ни странно, процент женщин в Саудовской Аравии, имеющих высшее образование, выше, чем среди мужского населения. При этом качество преподавания в женских вузах оставляет желать лучшего. Если опекун девушки даст разрешение, она может получить образование за пределами страны, однако с присуждением стипендии будет сложнее: предпочтение отдается мужчинам. Большинство женщин имеют педагогическое или естественнонаучное образование. Но после обучения не работают.

6. Работа не волк?

Несмотря на многочисленные реформы и снятие запретов, доля женщин на рынке труда составляет лишь 17 %. Это значит, что уделом большинства жительниц Саудовской Аравии остаются дом и дети. Шариат не запрещает работать женщинам, если при этом они не пренебрегают семейными обязанностями. Для получения работы обязательно разрешение мужчины-опекуна. Выбор профессий у женщин здесь невелик: они могут быть врачами, медсестрами, воспитателями — чтобы избежать общения с незнакомыми мужчинами. Редкими исключениями становятся женщины-политики и юристы. Строить карьеру жительницам Саудовской Аравии гораздо сложнее, чем мужчинам: они получают более низкую заработную плату и лишены привилегий вроде медицинского страхования. Чтобы взять на работу женщину, работодателю придется потратиться на обустройство отдельных офисов, туалетов, зон отдыха и даже входов.

7. Замуж по любви?

Семейные отношения в Саудовской Аравии — одна из самых горячих тем для дискуссий и международных обсуждений. Дело в том, что девочки здесь выходят замуж очень рано — часто еще до наступления полового созревания. В связи с этим им приходится бросать обучение. К тому же ранние беременности и роды подрывают здоровье и могут даже привести к смерти. Права на ребенка старше 7 лет принадлежат исключительно отцу. Минимальный брачный возраст отсутствует. Формально принудительные браки запрещены, но при этом договор между женихом и отцом девушки обязателен.

8. «Сиди, я сам открою»

Принимать гостей тоже нельзя. Точнее, можно общаться с подругами, но строго в «своей» половине дома, называемой харим. Здесь дресс-код можно не соблюдать. Гостей принимают в мужской половине, куда дамам, разумеется, вход строго запрещен. Если жене нужно что-то сообщить мужу, она может связаться с ним по внутреннему телефону. Большинство домов в Саудовской Аравии оборудованы двумя отдельными входами — для мужчин и для женщин.

9. Мальчики — направо, девочки — налево

Половая сегрегация — один из основополагающих принципов жизни женщин в Саудовской Аравии, помогающий избежать контакта с незнакомыми мужчинами. Он предполагает разделение общества на женскую и мужскую зоны — не только дома, но и в общественных местах: на пляжах, в транспорте, в ресторанах. Особенно строго это правило соблюдается в учреждениях питания: там существуют пространства для семейных людей, для холостяков и для незамужних девушек. Крупные западные компании, такие как Pizza Hut, McDonald’s, Starbucks, не желая терять клиентов, также отказываются от общих залов, за что становятся объектами критики либерально настроенных граждан. В стране есть также места, где половая сегрегация строго не соблюдается: больницы, банки и медучреждения.

10. Все люди равны, но некоторые равнее

Показания жительницы Саудовской Аравии в суде имеют в 2 раза меньшую ценность: для подачи иска ей понадобится целых 6 свидетелей мужского пола. Приговор может ссылаться на племенные обычаи, а не на законы. Ребенок не имеет права на получение гражданства Саудовской Аравии, если его отец — иностранец. Согласно писанию Корана, при наследовании мужчина получает в 2 раза больше, чем женщина. В сельской местности, как правило, женщин из списка наследников исключают.

11. О спорт, ты — мир!

Жительницы Саудовской Аравии впервые получили право представлять страну на Олимпийских играх только в 2012 году. Решение принималось под давлением Международного олимпийского комитета. Это была единственная страна в мире, запрещавшая женщинам принимать участие в соревнованиях. Однако построить спортивную карьеру в стране непросто: это занятие не поощряется обществом и государством. Женщины не получают специального образования и имеют ограниченный доступ к спортивным снарядам.

12. А если нарушить?

За нарушение законов и традиций Саудовской Аравии женщине грозит наказание, и далеко не всегда справедливое. Жительницу страны религиозная полиция может наказать за общение с незнакомым мужчиной или недостаточно плотную ткань одежды. Одно из самых мягких наказаний — удары плетью. Нередки и случаи вопиюще жестокой физической расправы над женщинами, даже не являющимися резидентами страны. Освобождение из тюрьмы возможно лишь после прошения опекуна. Он же может потребовать ужесточить наказание — и тогда нарушительница окажется заключенной на долгие годы.

Но, пока мировое сообщество критикует и сокрушается, женщины Саудовской Аравии живут своей привычной жизнью, и многие из них не хотят ее менять. Возможно, дело в многовековых традициях, разнице менталитетов или религии. А как думаете вы?