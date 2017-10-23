11 заброшенных мест со всей планеты, где когда-то кипела жизнь

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В современном мире все происходит очень быстро: одни города растут и развиваются с рекордной скоростью, другие так же быстро становятся заброшенными, опустевшими. AdMe.ru собрал для вас фотографии мест, которые были покинуты людьми по самым разным причинам и обстоятельствам.

Арджентьера, Италия

Арджентьера — это бывший шахтерский городок. Его название происходит от слова «argento» — серебро. Добыча серебра началась здесь в эпоху римлян и финикийцев. Лучший период добычи серебряной руды в этих шахтах пришелся на 40-е годы ХХ века. Затем последовал спад, и в 1963 году рудник был окончательно закрыт.

Вароша, Кипр

Этот квартал в городе Фамагуста был популярным туристическим местом до турецкого вторжения в 1974 году. Причина, по которой Вароша до сих пор является городом-призраком, — принятая в 1984 году резолюция № 550 Совета безопасности ООН, в которой говорится: «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы».

Кинта да Регалейра, Португалия

«Колодец посвящения» располагается во дворцово-парковом комплексе Кинта да Регалейра, где можно увидеть самые разные архитектурные капризы. Легенда гласит, что 9 уровней колодца символизируют 9 кругов ада. В прошлом предполагали, что место служило для религиозных церемоний масонского братства.

Грютвикен, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

Грютвикен — это административный центр британской заморской территории. В 1904 году здесь была построена первая китобойная база в Антарктике. На заброшенной станции есть церковь, которая является единственным сохранившим первоначальное значение зданием. Последняя церемония бракосочетания в этой церкви состоялась 18 ноября 2009 года.

Орадур-сюр-Глан, Франция

В июне 1944 года рота войск СС разрушила деревню Орадур-сюр-Глан. В результате нападения погибло 642 жителя деревни. После войны президент Франции объявил о том, что не нужно проводить восстановительные работы: по его решению деревня должна была остаться памятником жестокости нацистской оккупации.

Мыс Романо, США

Дом в форме нескольких куполов был построен в 1980 году. Через некоторое время грунт под ним начал мигрировать: постройка находилась на песчаном побережье. В 2005 году новый владелец планировал отремонтировать дом, но не смог из-за нового постановления правительства острова. Сейчас в доме никто не живет, и он продолжает смещаться в океан.

Плимут, Монтсеррат

В июле 1995 года после серии мощных извержений вулкана Суфриер-Хилс лава и пепел покрыли большое пространство на юге Монтсеррата, включая Плимут. В августе на город с населением около 4 тыс. человек обрушился пепел, и в декабре жители были эвакуированы.

Спиналонга, Греция

Спиналонга — греческий остров, расположенный в восточной части Крита. В 1669 году Крит был захвачен Османской империей. Чтобы прогнать турок, греки собрали всех прокаженных и отправили к острову. Испугавшись заразы, турки покинули остров. Сегодня главным объектом посещения туристов на острове являются развалины когда-то неприступной крепости.

Шпрее, Германия

Парк развлечений Шпрее был открыт в 1969 году в Берлине и благополучно работал до 1989 года. Затем он был куплен компанией Spreepark Berlin GmbH и начал активно развиваться. Позже выяснилось, что активы основателя фирмы сомнительны, и парк погряз в миллионных долгах. В 2001 году Шпрее обанкротился и окончательно опустел.

Агдам, Нагорно-Карабахская Республика / Азербайджан

Агдам — поселение в Равнинном Карабахе. В ходе Карабахской войны в 1993 году город был подвержен обстрелу из артиллерии. По сведениям правозащитной организации Human Rights Watch, после захвата Агдам был разграблен и сожжен, что, как они утверждают, было хорошо организованным планом карабахских властей.

Хасима, Япония

Хасима — остров в Восточно-Китайском море, где шла добыча угля на шахтах, достигающих в глубину до 600 метров. В 40-е годы Mitsubishi Corporation привозили китайцев и корейцев для принудительной работы. В течение многих лет остров был практически самым густонаселенным местом на земле — 5 259 человек на 1 кв. км. В 1974 году все шахты были закрыты, и остров остался покинутым.