11 ярких фактов о стране, которую многие считают белым пятном на карте. Это Монголия

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Внушительная по размерам, но малонаселенная территория, загадочная пустыня, кочевники — о Монголии большинство людей знает немного. Страна очень контрастна: небоскребы соседствуют с юртами, а мимо окаменелых яиц динозавров, которые до сих пор находят в пустыне, могут проноситься современные внедорожники.

Нам в AdMe.ru очень интересно познакомиться с Монголией поближе и узнать, что там может удивить даже опытных туристов.

1. Улан-Батор — самая холодная столица мира

Очень холодная зима и очень жаркое лето — одна из особенностей Монголии, которая удивляет гостей страны. Самые низкие и самые высокие температуры обычно регистрируют в районе пустыни Гоби с ее разноцветными песками. А в столице температура ниже 40 градусов зимой и выше 40 градусов летом считается обычным явлением. Среди столиц мира Улан-Батор занимает 1-е место по холодам, обгоняя Хельсинки, а вот самым «горячим» городом он не стал — его опередили столицы африканских стран.

2. Монголы не понимают вегетарианцев и не жалуют рыбу

Монголия — идеальная страна для любителей мяса. Даже в чай могут положить пельмени — такое блюдо называется банштай цай. Но если пельменей может и не быть, то животный жир в чае все равно присутствует. Это основной рацион монголов. Самые распространенные виды мяса — баранина, козлятина, говядина. Любят монголы и молочные продукты, среди которых самое необычное блюдо — это сушеный творог. Есть в меню травы и овощи, но овощи редко употребляют в сыром виде — в основном отваривают или запекают. В древности монголы не ели рыбу, потому как водные обитатели считались священными. Традиции есть рыбу нет и сейчас, хотя в озерах страны ее вылавливают достаточно. В городских ресторанах и кафе рыбу держат специально для туристов и часто — месяцами, так что заказывать ее может быть просто опасно для здоровья. А вот вегетарианское меню в Монголии большая редкость, и многие монголы считают это вид питания чем-то сродни психическому заболеванию.

3. Внушительный процент монголов по-прежнему кочевники

В Монголии всего три крупных города, а почти 45 % жителей живут в столице. 30 % считают себя кочевниками и не привязаны к определенному месту жительства, остальные — это жители небольших городов и сел. Плотность населения в стране самая низкая в мире (1,75 человека на кв. км): вы можете проехать сотни километров и не встретить ни души. Кочевники живут вполне полноценной жизнью — так, для детей существуют специальные школы-интернаты, чтобы неграмотность не распространялась по стране. Но технические достижения не всегда доступны — к примеру, одежду стирают только в реке. В среднем кочевая семья может переезжать 4–6 раз в год: зависит от того, как скоро животные опустошат пастбище и нужно будет искать новое.

4. Сбор яиц динозавра и древний кролик

На территории страны исследователи обнаружили фрагменты древних животных, в том числе динозавров. И сейчас одно из развлечений для гостей Монголии — это попробовать самим найти древние окаменелости, многим это удается. Такие раскопки с основном проводятся в пустыне Гоби, но находки запрещено вывозить из страны. Помимо динозавров на территории Монголии были обнаружены окаменелости древнего кролика, возраст которого составляет 55 млн лет. Так что, приехав в страну, вы можете поспорить с друзьями, кого именно вы найдете: динозавра или кролика.

5. В Монголии используют уникальную адресную систему

Привычные адреса не подходят для Монголии, потому что города и улицы постоянно меняют свои очертания из-за передвижений кочевников. Ведь они живут не только в степях: передвижные юрты могут располагаться в селах и городах, даже рядом с небоскребами. Поэтому была введена единая универсальная система — своеобразный код из букв и цифр. Чем мельче объект, тем длиннее будет его адрес. Адреса есть даже у памятников: например, координаты памятника в центре площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе — RW8SK QZKSL. Эта система прекрасно подходит в том числе и для навигации. В 2016 году в Монголии стали использовать данные английского приложения What3words , которое делит местность на квадраты и присваивает каждому квадрату название, состоящее из трех слов. Но фактическое внедрение происходит пока медленно, так как для полноценного использования нужны смартфоны, которые есть далеко не у всех.

6. Кладбище лошадей — отдельный внушительный комплекс

Особое, трепетное отношение монголов к лошадям отражается и в уникальных комплексах, которые они создают. Например, существует такое кладбище лошадей с огромными памятниками. Внушительное зрелище посреди бескрайней степи привлекает туристов, а для монголов это особенное место. Любой монгол может позволить себе похоронить голову своего питомца на этом знаменитом кладбище, но памятники ставят только исключительным животным, которые чем-то прославились.

7. Самая высокая статуя всадника — тоже здесь

Самая главная рукотворная достопримечательность Монголии — 40-метровая статуя Чингисхана, крупнейший памятник всаднику в мире. Наверху находится смотровая площадка, а внутри музей; среди экспонатов находится огромный гутул — монгольский сапог, на пошив которого было потрачено 22 коровьи шкуры. Иногда это место называют могилой Чингисхана, но это не так. Место его захоронения никому не известно. Существует легеда, что все, кто присутствовал на похоронах Чингисхана, были убиты или покончили жизнь самоубийством, чтобы тайна никогда не вышла наружу.

8. Легенда о гигантском красном черве

Легенда об огромных красных червях, которые живут в пустыне Гоби, до сих пор привлекает туристов: полуметровые черви будто живут в глубинах земли, появляются внезапно и убивают на расстоянии, выстреливая в жертву ядом. Эти истории казались абсолютной сказкой, пока чешский ученый не снял цикл научно-популярных передач, где подробно описал червей и пытался представить доказательства того, что они действительно существуют. Но фотографий этих чудовищ так никто и не видел. Были и другие истории. Так, например, в загадочной смерти целой исследовательской группы из Америки в 1954 году, которая как раз и поехал искать червей, винят именно этих таинственных существ.

9. Монголы по-особенному гостеприимны

О хорошем отношении монголов к приезжим ходят восторженные отзывы. Пока не уставшие от туристов, они с удовольствием приглашают в гости, рассказывают о своей жизни и угощают от души. Это не всегда связано с личными качествами монголов, а чаще с повериями, что гости несут в дом прибыль и счастье. Ведь чем больше гостей заглянет в течение года в юрту, тем благополучнее будет дом.

10. 80 % дорог страны — грунтовые

Известное выражение о дорогах страны «В Монголии дорог нет, есть только направления» — это чистая правда. Асфальтированных шоссе очень мало, они расположены только в крупных городах и рядом с ними. Все остальные дороги — это степные маленькие и большие тропы, грунтовые дороги. При помощи кочевников все время появляются новые дороги и разобраться в них без помощи местных жителей весьма затруднительно.

11. Поющие пески в пустыне Гоби

Чудесные цветные пески пустыни Гоби Хонгор Элс умеют «петь». По дюнам, которые достигают в высоту около 100–300 м скользит ветер и создает звуки, которые похожи на игру трубы и бой барабанов. Песчинки создают самый настящий оркестр. Опытные туристы рассказывают, что слушать дюны нужно на закате, когда кроме звуков природа создает необычные краски.

А вам бы хотелось побывать в этой удивительной стране? Или вы уже там были и можете дополнить факты?