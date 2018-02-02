11 вещей, о которых я узнала, прожив 1,5 года во Франции

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Кажется, мы знаем о Франции все, ну или почти все. Эйфелева башня, свежая выпечка, романтичный Прованс. Однако реальная жизнь часто отличается от увлекательного путешествия. Автор AdMe.ru, прожив 1,5 года во Франции, решила поделиться своими наблюдениями и неожиданными фактами. Вот 11 из них.

1.

Во Франции большие проблемы с жильем. Снять квартиру сложно не только иностранцу, но и французу: за выставленной на сдачу квартирой выстроится очередь из желающих уже спустя полчаса после публикации объявления. На просмотр квартиры люди приходят со своим резюме, фотографией и портфолио, ведь то, сколько человек зарабатывает, не является главным фактором: нужно действительно понравиться хозяину жилья. 9-метровая квартира с общим туалетом на этаже — это абсолютная норма, к тому же такая квартира будет стоить достаточно дорого. Французы смеются, что у людей, живущих во Франции, портится глазомер, так как квартира площадью 25–30 м уже кажется огромной. А иметь стиральную машину дома — большая роскошь.

2.

Основу французского рациона составляют багет (мой друг-француз смеется, называя багет «основой всей Франции»), горчица, сыр и ветчина. Классический и самый популярный среди французов обед — это большой сэндвич с ветчиной и сливочным маслом, киш лорен или крок-месье. Сами французы называют киш «французской пиццей» и часто готовят его из остатков, хранящихся в холодильнике.

3.

Для большинства французов гастрономия и кулинария значат действительно много. Иногда приготовление ужина в обычный будний день, выбор к нему подходящего вина и дижестива, сервировка стола, подбор салфеток под цвет тарелок занимают больше времени, чем сама трапеза. Есть нужно медленно, истинно наслаждаясь каждым кусочком блюда.

4.

Расходы на отопление во Франции необычайно высоки. В целях экономии многие французы либо не топят свои квартиры совсем, либо поддерживают в них температуру 14–15 °C. Поэтому с российской привычкой ходить зимой дома в легкой одежде во Франции я всюду мерзну: иногда на улице теплее, чем в помещении.

5.

Франция — страна победившей бюрократии. Для оформления любого документа необходимо собрать с десяток различных бумажек, несколько копий, оригиналов, фотографий, заполненных анкет. Иногда это превращается в замкнутый круг, когда для одного документа не хватает другого, а для другого — третьего. Затем собранную стопку бумаг нужно отправить обычной (!) почтой. Я долго не могла привыкнуть к этому и почти 1,5 года посещала почту минимум дважды в неделю. Главное, нужно хранить абсолютно любой чек, анкету или бланк — никогда не знаешь, когда это все пригодится.

6.

Во Франции сложная банковская система. Здесь очень неудобные банковские приложения, где для перевода необходимо знать длинные номера счетов, а сами переводы идут несколько дней. Невозможно положить наличные деньги на свою карту в банкомате: для этого нужно предъявить бумаги, сообщающие, откуда у вас валюта. Деньги часто снимаются с карты с задержками в несколько дней, и иногда ты узнаешь свой остаток спустя неделю после совершения покупки. А многие французы даже не знают о возможностях оплаты с помощью мобильных телефонов.

7.

Большинство французов планируют свой отпуск за год до его начала, заранее покупая билеты и бронируя жилье, так как почти у всех отпуск бывает строго в августе и поменять его даты нельзя. В августе вся страна состоит только из туристов: все местные жители уезжают за ее пределы или за город, а небольшие города и вовсе вымирают. Поэтому мои спонтанные поездки или путешествия у многих французов вызывают недоумение.

8.

Французы невероятно воспитанны и внимательны. Стоит сразу привыкнуть говорить «bonjour», «excusez-moi», «pardon», «bonne journée», «bonne soirée», «bon courage», «au revoir» практически постоянно всем встречным и по сотне раз в день. А улыбка, с которой французы говорят эти слова, действительно искренняя. Да и вообще, сложно не улыбаться, когда тебе постоянно желают хорошего дня и удачи.

9.

Во Франции есть только одна железнодорожная компания. Из-за этого монополиста билеты на поезда внутреннего сообщения часто стоят необоснованно дорого. Поэтому для многих французов проще взять билет на поезд и поехать в Бельгию или улететь на самолете в Португалию, чем изучать разные города Франции. Некоторые южане никогда не были в Париже, а парижане не путешествовали по Лазурному Берегу.

10.

Во Франции практически невозможно найти вино родом из других стран. В супермаркетах есть одна полка с импортными винами, но обычно там стоит всего несколько очень дорогих бутылок. Многие французы никогда не пробовали испанских вин, не знают, что такое «Кьянти». Таким образом государство поддерживает французских виноделов и внутренний рынок. Однако во Франции так много сортов винограда из разных регионов, что и жизни не хватит попробовать все его виды.

11.

Французы умеют жить, наслаждаясь каждым днем. Существует даже такое понятие, как «savoir-vivre» — «умение жить». Оно складывается из мелочей: из неспешного похода воскресным утром на рынок за свежайшими продуктами и бодрящей прогулки по парку, из размеренной игры в любимый французами петанк и нежнейших устриц с бокалом белого вина за обедом, из чашки кофе за открытым столиком французского кафе и приятной беседы.

А какое из наблюдений оказалось самым неожиданным и странным именно для вас?