11 вещей, которыми я готова поделиться, прожив 3 года в Южной Корее

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Меня зовут Ирина, я прожила в Южной Корее 3 года. Корейский язык я начала учить от скуки. В Москве можно бесплатно посещать курсы при посольстве. Потом завертелось, появился интерес, и я уехала «на полгода» в Сеул — учить язык уже по-настоящему. В итоге я осталась там на 2 года, а после того как вернулась в Москву, поняла, что тянет обратно. И вот я снова в Сеуле.

Специально для AdMe.ru я собрала несколько собственных наблюдений о самых разных сторонах жизни в Стране утренней свежести и некоторых характерных чертах корейцев.

Корейский язык нужен, но туристам хватит и английского

Буквы в корейском языке объединяются по слогам в столбики (максимум 4 знака): 1-я, 2-я буквы — вверху слева направо, 3-я и 4-я — внизу. В газетах и научных текстах до сих пор используются китайские иероглифы, но с каждым годом все меньше. Если едете в Корею дольше чем на неделю, выучить алфавит будет нелишним — упростите себе чтение меню и карты. Сделать это можно через интернет, немного практики — и все получится. Но это вовсе не обязательно: в туристических местах и в транспорте надписи дублируются на английском.

Имена тоже имеют китайское значение и написание. Они чаще всего состоят из 3 символов (реже из 2, еще реже из 4). Фамилия — это первый символ, все, что после, — имя. При транслитерации имен на латинские буквы большинство предпочитают запись в 3 слога (Mun Je In). Широко используется и система записи на западный манер (имя слитно), и вариант записи имени через дефис. Слитное написание может вызвать сомнения: как читается имя (например, Dongyeon — это Дон-Гён или Донг-Ён?), поэтому многие отдают предпочтение разделению слогов.

Корейская кухня полна сюрпризов

Вопрос, который мне задают наиболее часто (после вопроса, живу я в Северной или Южной Корее), — это едят ли корейцы собак. Отвечаю: едят. Хотя сейчас собаки не входят в меню большинства ресторанов и для молодежи это что-то совсем из ряда вон. Ресторанов, предлагающих суп из собачьего мяса, осталось немного, и корейцы стесняются этой темы из-за «западного» порицания. Думаю, что лет через 10 их и вовсе не останется. Найти рестораны, где подают традиционное собачье мясо, непросто, а вот реклама традиционного западного фастфуда буквально на каждом шагу.

Корейская кухня может быть разной

Часто вижу комментарии, что в Корее еда «вся очень острая», «слишком простая» и «слишком странная». Острой еды действительно очень много, но многие блюда можно попросить приготовить на ваш вкус , да и неострых блюд в корейской кухне достаточно.

, да и неострых блюд в корейской кухне достаточно. Повседневная еда и правда не слишком хитра в приготовлении, но тут столько разных более «изощренных» блюд (и 150 видов закусок к ним), что у меня бы язык не повернулся назвать корейскую кухню простой.

Я не совсем уверена, что правильно понимаю, почему корейскую еду называют странной. Крупы, овощи, фрукты, мясо — все те же ингредиенты, как и везде. Исключение составляют собачье мясо (которое почти никто уже не ест) и жучки на закуску (как семечки в парке).

Главный праздник — лунный Новый год

Новый год по лунному календарю, он же Соллаль, — один из главных праздников в году. На столе много традиционных блюд, но в первую очередь обязательно едят суп с клецками из рисовой муки. Одна съеденная миска равняется одному году. Съел порцию — стал на год старше. Дети иногда миску за миской наворачивают, чтобы скорее повзрослеть. Когда мне предложили вторую порцию, я отказалась, мотивировав это тем, что не хочу постареть, и корейцам моя шутка очень понравилась.

В магазинах множество привычных нам продуктов

В супермаркетах и магазинах, как и везде, множество привычных нам продуктов по приемлемым ценам. Итоговая сумма на чеке — в корейских вонах. 1 000 вон — это чуть больше 50 российских рублей и чуть меньше $ 1. На чеке 47 110 вон — это почти $ 50, или 2 500–3 000 рублей.

Холодная лапша для утоления жажды

Из оригинальной еды мне нравится в Корее лапша со льдом. Это такой кайф — поесть ее летом. Лучше окрошки, честное слово. Здорово выручает в июне-июле, когда тут невероятно жарко и душно.

Все пользуются Kakao

Корейская компания Kakao по популярности своих сервисов уже переплюнула все остальные. Абсолютно все, за исключением младенцев, используют мессенджер Kakao Talk. В офисах все общаются в групповых чатах этого мессенджера. Чаты по интересам, семейные чаты и т. д.

В офисах все общаются в групповых чатах этого мессенджера. Чаты по интересам, семейные чаты и т. д. Также Kakao предлагает приложения для маршрутов метро, автобусов, очень хорошую интерактивную карту Сеула, сервисы заказа еды, поиска парикмахерской, магазинов и множество других.

Еще у компании очень милые и популярные маскоты, и у 90 % корейцев есть хотя бы одна вещичка с изображением одного из героев Kakao Friends.

Мода на пластику сходит на нет

Мода на пластические операции постепенно сходит на нет. Или их научились делать лучше. По крайней мере одинаковых опухших лиц и одинаково спиленных скул я вижу все меньше и меньше. Корейцы очень поднаторели в производстве косметики по уходу за собой и многоступенчатых серий для кожи. Новейший тренд — меньше мейка и больше здоровой кожи, что не может не радовать. Однако мода на толстые, как гусеница, прямые «детские» брови, похоже, задержится еще на пару лет.

Корейцы любят коллективизм

Корейцы очень ценят коллектив. «Мы» — это вообще их национальная особенность. Они даже не говорят, например, «моя мама», а скажут «наша». Наша мама, наш сын, наш дом. Местоимение «мой» употребляется гораздо реже. Эта черта очень сказывается на любви корейцев ко всему хайповому и трендовому. Особенно среди молодежи — одни и те же штаны, одни и те же тренды в макияже.

Корейцы не боятся очередей

Корейцы не боятся очередей и ожидания. Нередко можно увидеть длинную очередь в ресторан, где все записываются в список и спокойно ждут. Ждать можно час, а ресторан может быть сетевой и до его «собрата» идти 15 минут.

Нередко можно увидеть длинную очередь в ресторан, где все записываются в список и спокойно ждут. Ждать можно час, а ресторан может быть сетевой и до его «собрата» идти 15 минут. Корейцы спокойно могут занимать места в очередях за пару дней накануне продаж и спать в палатках. На фото видна очередь, в которой люди собрались, чтобы купить новые кроссовки Air Jordan 3. Они стояли с одеялками, обогревателями и спальниками еще за полтора дня до события. При этом кроссовки раздавали по принципу лотереи, а не по очередности.

На фото видна очередь, в которой люди собрались, чтобы купить новые кроссовки Air Jordan 3. Они стояли с одеялками, обогревателями и спальниками еще за полтора дня до события. При этом кроссовки раздавали по принципу лотереи, а не по очередности. До распространения интернета перед праздниками устраивались настоящие «лежбища котиков» перед вокзалами, так как желающих купить билеты на поезд к родителям в деревню было навалом. Но мимо очереди «просто спросить» не лезет никто.

О Северной Корее говорят мало