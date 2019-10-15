11 вещей, которые должен сделать каждый турист в Венеции, пока ее не затопило

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Венеция ежегодно с апреля по октябрь превращается в туристическую Мекку. Все мечтают увидеть невероятной красоты город на воде. Чтобы в полной мере ощутить атмосферу этого места, нужно заранее подготовиться и выучить некоторые лайфхаки. А о них лучше других знают опытные путешественники и местные жители. Мы пообщались с Ольгой Тумино, которая 5 лет живет в Венеции и с удовольствием раскрывает ее секреты. А также собрали советы заядлых туристов.

Мы в AdMe.ru выяснили, что стоит узнать перед поездкой в Венецию, чтобы не попасть впросак и не разочароваться, а получить отдых мечты в городе, в который непременно захочется возвращаться вновь и вновь.

1. Вместо гондолы выберите трагетто

Все представления и мечты о Венеции так или иначе сводятся к романтичной прогулке по каналам на гондоле. Удовольствие это не из дешевых, но не прокатиться на ней — все равно что не побывать здесь. Поездка на гондоле обойдется в € 80 за 30 минут (стоимость фиксированная по всему городу). В лодку помещается до 6 человек, поэтому если найти себе компанию, то можно сэкономить. Альтернатива: если таких средств у вас нет, а посмотреть на город с воды очень хочется, то есть решение. Венецианский Гранд-канал можно пересечь на трагетто. Она служит паромом в тех местах, где нет мостов, управляется двумя гондольерами, на ней нет красивых убранств, но зато поездка стоит € 2 в одну сторону. С одного берега на другой вас доставят всего за несколько минут, поэтому фотоаппаратом надо вооружиться заранее. Всего на Гранд-канале 6 станций трагетто, эти стоит взять на заметку: от Пескерии до Санта-Софии и от музея Пунта-делла-Догана до площади Сан-Марко.

2. Купите хорошую и непромокаемую карту города

Идти вместе с толпой туристов — идея не самая хорошая. Они движутся всегда по одному и тому же маршруту. Тут сразу же приходит в голову мысль, что нужно затеряться в толпе и свернуть в первый попавшийся красивый переулочек. Но не тут-то было. Скорее всего, вы окажетесь в одном из многочисленных тупиков города. На помощь офлайн-карт тоже рассчитывать не приходится: Венеция плохо картографирована, да и GPS работает с перебоями. Альтернатива: старый добрый метод. Купите хорошую, проверенную, а главное — непромокаемую карту. С ее помощью вам будут по зубам все тупики Венеции, так как их расположение вы будете знать наверняка.

3. Приобретите билет на речной трамвай — вапоретто

Если вы планируете поездки на острова Венецианской лагуны, то приобретите проездной абонемент на общественную лодку вапоретто: так вы сэкономите на поездках. Один из маршрутов речного трамвая проходит по Гранд-каналу, откуда открывается вид на шикарные венецианские дворцы. Обычный билет стоит € 7,5 (75 минут), на сутки — € 20, на 2 суток — € 30, на 5 дней — € 60. Главное — не забудьте, что перед каждой поездкой на остановке нужно валидировать билеты на электронных аппаратах, иначе вас ждет штраф от контролера.

4. Изучите Мурано самостоятельно вместо бесплатных туров

Большинство якобы бесплатных туров преследует только одну цель — по максимуму обобрать туриста. Скорее всего, вас отвезут на фабрику, где выдувают стекло, а затем предложат зайти в магазин с завышенными ценами. Альтернатива: отправляйтесь в Мурано самостоятельно, где на одной из фабрик сможете увидеть процесс производства, или посетите экскурсию музея стекла Museo del Vetro. Самые известные фабрики: Berengo Fine Arts и Archimede Seguso.

5. Посмотрите на город с высоты

Лучшая обзорная площадка Венеции находится на крыше торгового центра Fondaco dei Tedeschi. Вход на нее свободный, но необходимо предварительное бронирование билетов.

6. Восхититесь площадью Сан-Марко на рассвете и сходите на утреннюю мессу в собор

Площадь Сан-Марко является центром притяжения абсолютно всех туристов. И все передвигаются стройными толпами по одному и тому же маршруту. Правда, периодически голуби виртуозно разряжают обстановку. Альтернатива: если вы интроверт или просто любите побыть наедине с новым городом, то на площадь лучше приходить рано утром. Постарайтесь попасть в собор Сан-Марко, чтобы застать утреннюю мессу (по будням — 07:00, 08:30, 10:00, по выходным — 07:00, 08:00, 09:00, 10:30), так вы почувствуете себя частью Венеции.

7. Посетите 11 музеев и 17 церквей по специальным картам

Ценителям музеев будет выгоднее купить единый билет Museum Pass (€ 32) на посещение 11 главных музеев города и карту Chorus Pass (€ 12), в списке которой значатся 17 красивейших церквей Венеции.

8. Обращайте внимание на кафе, где едят местные жители

Выбирайте кафе вдали от главных достопримечательностей (площади Сан-Марко и моста Риальто), не ведитесь на официантов, которые зазывают в кафе посетителей с улицы. Не стоит обедать в помпезных заведениях вроде Harry’s Bar, обратите лучше внимание на более простые, домашние. Именно в такие ходят венецианцы. А еще обязательно попробуйте чикетти — это главный венецианский снек.

9. Сходите на концерт классической музыки

Венеция становится волшебной, даже магической в сочетании с музыкой. Это можно сделать в самом известном и старейшем оперном театре Венеции Gran Teatro La Fenice или в Museo Querini Stampalia (бюджетный вариант). Посещение концерта входит в стоимость входного билета в музей: € 14.

10. Переведите дух на детской площадке, если вы путешествуете с ребенком

Если ваш ребенок перестал восторгаться очередной достопримечательностью, значит пора разрядить обстановку. Дать чаду насладиться обычными радостями — детской площадкой. Конечно, на старинных улочках вы их не найдете, но зато они есть в двух парках: Giardini Papadopoli (адрес: Sestriere Santa Croce) и Parco Savorgnan (адрес: Calle Pesaro, 427).

11. Приезжайте в Венецию осенью или ранней весной

В Венеции из-за высокой влажности тяжело переносится жара, поэтому некоторые заведения работают в ограниченном режиме или вовсе закрываются в самые жаркие часы. Лучше всего запланировать поездку в межсезонье, когда уже тепло, но еще не жарко, а город приобретает особый шарм. К тому же в это время будет меньше туристов. Осенью или весной может быть немного пасмурная погода, но это только к лицу прекрасной Венеции: так она становится более таинственной и притягательной.

Говоря о Венеции, хочется вспомнить Бродского, который обожал этот город и говорил о нем с большой любовью: «Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви, в любви к женщине. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни — и тем более не в состоянии сам создать — ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции — быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции».