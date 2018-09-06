11 учебных заведений для тех, кто уверен, что классические институты — это скучно

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Наступил новый учебный год. Многие из нас вздохнули с облегчением, радуясь тому, что школьные годы остались далеко позади. Все-таки уроки, контрольные, экзамены — это не особенно весело. Но существуют в мире школы и даже университеты, где учебный процесс сумели превратить в настоящее приключение.

И в этой статье AdMe.ru познакомит вас со школами и университетами, в которых можно выучиться на русалку, эльфа, волшебника и гладиатора, стать экспертом по гамбургерам и мороженому и получить другие, не менее интересные специальности.

1. Школа волшебства

В 2002 году в Калифорнии, США, была открыта школа, которая специализируется на оккультной магии. Ее выпускникам выдается официальный диплом мага. В школе есть несколько специальностей, и в зависимости от пройденного курса выпускник получает звание: сильф, саламандра, ундина или гном. В эту школу принимают абитуриентов любого возраста.

2. Школа эльфов

Для тех, кто уверен, что лишь пробелы в образовании мешают ему присоединиться к народу эльфов, в Рейкьявике существует специальная школа. В процессе учебы студент узнает все об эльфах, а на факультативах может получить знания о том, как взаимодействовать с другими сверхъестественными существами: феями, троллями, гномами и хоббитами. По завершении обучения выдается диплом.

3. Школа гладиаторов

В столице Италии любой юноша может записаться на курс молодого древнеримского бойца. Помимо спортивных занятий, борьбы и уроков владения мечом, учащимся читают лекции по истории Римской империи.

4. Академия плавания для русалок

Первая спортивная школа, в которой любая девочка может почувствовать себя принцессой Ариэль, открылась на Филиппинах в 2010 году. Во время тренировок студенты учатся плавать с надетыми на ноги разноцветными хвостами. Филиалы русалочьей академии сегодня существуют по всему миру, а учатся там не только девушки, но и парни.

5. Колледж Дип Спрингс

Опять же в Калифорнии, США, на одном из животноводческих ранчо в 1917 году был основан колледж. Базируется он на трех принципах: учение, труд и самоуправление. Студенты самостоятельно ухаживают за животными, готовят себе еду и работают в саду и в поле. Рассчитано учебное заведение всего на 30 студентов.

6. Университет Махариши

Одним из основополагающих принципов Университета Махариши, возникшего в 60-е годы XX века в штате Айова, США, считается достижение духовного удовлетворения и счастья. Зачисление в это учебное заведение свободное. В университете обучают классическим академическим предметам и делают упор на развитие творческого мышления и регулярные медитации. Сегодня филиалы университета существуют по всему миру.

7. Институт Монро

Институт Монро в штате Вирджиния, США, — это единственное учебное заведение в мире, где учат управлять сновидениями и «отделять» душу от тела. Основатель института Роберт Монро утверждает, что освоил технику «выхода из тела» в совершенстве, имеет большой опыт внетелесной жизни и готов научить этому каждого.

8. Академия паркура

В США паркур настолько популярен, что во многих штатах существуют обучающие этому искусству школы, есть даже Академия паркура. Преподавателями этих учебных заведений являются профессиональные фрираннеры, а их огромное пространство оснащено всем необходимым для того, чтобы студенты научились в совершенстве взбираться, прыгать и бегать, используя любые поверхности.

9. Университет гамбургера

В 1961 году на базе McDonald’s в штате Иллинойс, США, был открыт первый Университет гамбургера. Сегодня филиалы этого университета действуют во многих городах мира. В университете обучают не только тому, как работать в ресторанах быстрого питания, но и основам ведения бизнеса, помогают развить лидерские качества.

10. Университет мороженого

С 2003 года в Болонье, Италия, существует Университет мороженого, где студентов обучают всем тонкостям изготовления этого лакомства.

11. Школа Санта-Клаусов

В штате Мичиган, США, еще с начала прошлого века существует Школа Санта-Клаусов. На занятиях будущие рождественские волшебники изучают традиции праздника, историю образа Санты, учатся правильно подбирать одежду и наносить грим, а также обращаться с оленями.

А помимо специализированных школ и университетов, существует множество необычных курсов разной направленности. В одном из университетов Сантьяго с 2005 года открыт прием на курсы подготовки специалистов по НЛО.

В Колумбийском колледже в Чикаго всем желающим предлагается базовый курс выживания при зомби-апокалипсисе.

В Оберлинском колледже в штате Огайо открыт курс «Как выиграть конкурс красоты».

В Висконсинском университете в Мэдисоне есть курсы эльфийского языка — вероятно, для тех, кто с первого раза не поступил в Школу эльфов.

В Университете Альфреда в Нью-Йорке есть курс «Скупердяйство, или Жизнь на доллар в день».

Университет Санта-Клары в Калифорнии предлагает курс для тех, кто хочет узнать все о процессе разложения мусора.

Калифорнийский технологический институт предлагает факультатив по мыльным пузырям. Плюс курс по изучению физики в контексте супергеройства: только студенты, изучившие этот предмет, знают, почему Супермен умеет летать.

Для студентов Корнеллского университета действует курс «Как правильно лазить по деревьям».

А в Рид-колледже в штате Орегон проводится факультатив «Плетение корзин под водой».