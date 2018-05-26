11 туристических мест, которые выглядят не так, как рисует ваше воображение

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В путеводителях любая страна кажется райским уголком, а фото достопримечательностей настолько идеальны, что даже не верится. И не зря: зачастую красивая сказка оказывается вполне обыденной прозой. Мы вовсе не стремимся разочаровывать вас перед предстоящим отпуском, мы лишь хотим развенчать некоторые мифы об известных местах, чтобы вы знали, к чему готовиться.

AdMe.ru решил показать знаменитые туристические локации как они есть — без ореола романтики из туристических гидов.

Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро по размеру не больше основания и пьедестала статуи Свободы в США. Высота скульптуры в Бразилии вместе с постаментом — всего 38 метров, тогда как только основание и пьедестал статуи Свободы составляет 47 м, а полностью же это произведение искусства достигает в высоту 93 метра.

Места съемок «Игры престолов», Дубровник, Хорватия

Если вы фанат сериала «Игра престолов» и отправляетесь в хорватский Дубровник, чтобы спокойно побродить по местам съемок сериала, будьте готовы к тому, что вы явно будете здесь не один. А уж в высокий сезон, летом, здесь и вовсе не продохнуть от народа, буквально трудно идти. Власти даже вынуждены ограничить доступ в исторический центр города до 4 тыс. человек в день. Так что элементарно попасть в ворота города может стать проблемой.

Пирамиды, Египет

Когда говорят «египетские пирамиды», на ум тотчас приходят бескрайняя пустыня, палящее солнце, верблюды и прочие атрибуты восточных сказок. Вряд ли кто-то представит жилые кварталы неподалеку от достопримечательности. Но такова реальность: пирамиды находятся на окраине Каира, и некоторые путешественники и вовсе опасаются, что Большой сфинкс вот-вот окажется среди жилых домов. Добавьте сюда толпы оголтелых торговцев пластиковыми пирамидками, ушлых аборигенов, предлагающих услуги фотографии или катания на верблюдах, и вы поймете, что уединиться и прочувствовать дух старины вряд ли получится.

Качели «на краю света», Баньос, Эквадор

Знаменитые качели «на краю света» в Баньосе, Эквадор, — хороший пример того, как много зависит от ракурса. Когда смотришь на эти безбашенные фото, кажется, что под ногами человека бескрайняя бездна. На самом деле внизу расположен крутой холм, но падать с таких качелей мы вам все равно не рекомендуем. Виды отсюда открываются, конечно, завораживающие, однако вопрос безопасности такого аттракциона остается открытым.

Парк Гуэль, Барселона

Практически любой путеводитель, презентуя Барселону, демонстрирует вам солнечную картинку пряничных домиков. У тех, кто никогда не бывал в Каталонии, может сложиться впечатление, будто тут и там в ее столице разбросаны игрушечные причудливые домики. На самом деле эти сооружения можно увидеть лишь в парке Гуэль. Хорошая новость: парк Гуэль — это гораздо больше чем два пряничных домика. Плохая новость: домиков действительно всего лишь два, и, чтобы зайти на их территорию (которая весьма крошечная), вам придется терпеливо дождаться своей очереди и заплатить € 8,5. Мы не уверены, что оно того стоит, проще и разумнее сделать фото со смотровой площадки в верхней части парка на фоне этих ярких построек.

Испанская лестница, Рим

Пробежаться по ступенькам Испанской лестницы в Риме, держась за руки с любимым, точно не получится. Хорошо, если вы отыщите свободное местечко на ступеньке, чтобы посидеть в этой толпе. Но оно вам нужно?

Чижик-пыжик, Санкт-Петербург

Памятник птичке в Петербурге способен ошеломить... своими размерами. Мало кто из туристов представляет его столь крошечным. Что ж, будь он громадным, каждый с легкостью бы попадал монеткой в постамент и всем желаниям (даже не самым разумным) пришлось бы сбываться.

Мальдивы

Мальдивы — это не только голубое небо, морская лазурь и нежный песочек. Сюда также входит и искусственный остров Тилафуши — попросту большая свалка. На него свозят весь мусор, который собирается в райском уголке после многочисленных туристов. Защитники окружающей среды утверждали, что ежедневно на остров поступало около 330 тонн мусора. Это вызвало их серьезную озабоченность. В 2011 году власти Мальдив приостановили вывоз отходов на Тилафуши. На острове, к слову, живут около 1 000 человек.

Зеркальная галерея, Версаль, Франция

Не стоит надеяться сделать головокружительное фото в нарядном платье в центре роскошной Зеркальной галереи. У вас вряд ли получится сделать даже банальное селфи: здесь яблоку негде упасть, а людской поток будет стремительно уносить вас вперед «по течению».

Писающий мальчик, Брюссель

Эта достопримечательность может разочаровать вас только в том случае, если вы настроились увидеть весьма фривольную скульптуру. Оказывается, писающий мальчик не всегда «справляет нужду» голышом, часто он делает это в костюме. Кстати, переодевание сопровождается веселой церемонией с оркестром. Так что, возможно, это даже интереснее, чем обычный мальчик в стиле ню.

Стоунхендж, Великобритания

Если вам кажется, что Стоунхендж расположен в каком-то безлюдном таинственном месте, придется вас разочаровать. Рядом проходит вполне оживленная автодорога, и на романтичную атмосферу рассчитывать не приходится.

А вы были в этих местах? Какие остались впечатления? Конечно, вы можете не согласиться с чем-то из вышеперечисленных пунктов и найти романтику даже там, где мы не искали. Как бы то ни было, мы считаем, что в каждом путешествии стоит видеть только хорошее и быть благодарным жизни за саму эту крутую возможность — менять места и узнавать новое. Ведь мир прекрасен!