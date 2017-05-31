11 страшно ядовитых растений, о которых необходимо знать каждому

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На природе всегда есть вероятность наткнуться на ядовитое растение. И если взрослые, скорее всего, просто пройдут мимо, то любопытные дети, которые стремятся все попробовать на вкус, могут пострадать. AdMe.ru напоминает: многие очень опасные виды растений выращивают как декоративные и их можно увидеть не только в лесу, но и на подоконниках и клумбах. Поэтому в городе тоже стоит быть бдительным.

Лютик Ranunculus

Где встречается: В умеренной зоне Северного полушария; предпочитает сырые места, болота. Существует несколько видов лютиков, многие из них ядовиты. Чем опасен: Содержит едкий сок, который может оставлять на коже ожоги. При попадании на слизистые он провоцирует кашель и спазмы гортани. Если сок попадет в глаз, он может вызвать временную слепоту.

Вех ядовитый Cicuta virosa

Где встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Растет в очень сырых местах, на болотах и берегах рек. Обманчиво пахнет морковью, но это одно из самых ядовитых растений на Земле. Отличить его от десятков других видов зонтичных может только спец по ботанике. Лучше просто не рвите растения, похожие на вех и растущие в сырых местах. Чем опасен: При отравлении возникают рвота, судороги, угнетение сердечной деятельности, может наступить смерть. Всего 100–200 г корневища веха запросто убьют корову.

Бузина Sambucus

Где встречается: Умеренная зона Северного полушария, Австралия. Самые распространенные представители — бузина красная и черная. Все части растения ядовиты, и, если вы просто потрогали бузину, лучше вымыть руки. Интересно, что ягоды черной полностью безопасны в созревшем виде, из них делают напитки и пироги. Чем опасна: Провоцирует головную боль, слабость, боли в животе, иногда судороги. Возможна сердечная недостаточность и остановка дыхания.

Олеандр Nerium

Где встречается: В тропических и субтропических регионах. Используется в ландшафтном дизайне, по всему миру его выращивают как комнатный цветок. Воистину коварное растение, которое привлекает своим приятным ароматом и красивыми розовыми или белыми цветами. Чем опасен: Содержит сердечные гликозиды, которые могут изменить сердечный ритм, вызвать рвоту, головную боль, слабость и даже смерть. Есть легенда, что солдаты Наполеона по незнанию развели костер из веток олеандра и пожарили на нем мясо. Наутро часть солдат не проснулась.

Аконит, или Борец Aconitum

Где встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Из-за красивых фиолетовых, синих и желтоватых цветов его выращивают на клумбах. Это высокое и заметное растение. В древнем мире его использовали для отравления стрел. Даже пчелы могут отравиться, если наберут мед с аконита. Кстати, дельфиниум — его близкий родственник, и он тоже ядовит. Чем опасен: ОЧЕНЬ ядовитое растение. Вызывает нарушение сердечного ритма, онемение кожи лица, рук и ног, потемнение в глазах и смерть. Сок проникает даже через кожу.

Дурман обыкновенный Datura stramonium

Где встречается: В Северной и Центральной Америке, Европе, южных регионах России. Дурман напоминает картофель или томат, что неудивительно, ведь он их близкий родственник. Это неприметное растение с шипастыми плодами-коробочками с черными семенами внутри. Его белые цветы издают дурманящий запах. Чем опасен: Содержит алкалоиды, которые вызывают учащенное сердцебиение, нарушение ориентации и бред. В тяжелых случаях возможна смерть или кома. Шаманы многих народов использовали это растение в своих ритуалах.

Борщевик Heracleum

Где встречается: В умеренных областях Евразии, один вид существует в США. Просто гигант среди зонтичных, который выглядит довольно впечатляюще, но лучше не фотографироваться рядом с ним. Чем опасен: Часть видов содержит фуранокумарины, которые под действием солнечного света вызывают болезненные ожоги. Поэтому, если сок борщевика попадет вам на руку, вымойте ее и берегите от солнечных лучей примерно двое суток.

Молочай Euphorbia

Где встречается: Повсеместно. Часто можно увидеть на подоконниках, в том числе в детских учреждениях. К молочаям относится огромное количество видов, часто они очень сильно отличаются внешне: одни похожи на кактусы, другие — на цветы. Научите детей не трогать незнакомые растения, даже если они растут в горшках. Чем опасен: Сок оставляет ожоги. Позже присоединяются недомогание, отеки и температура.

Ревень волнистый Rheum rhabarbarum

Где встречается: Культивируется в Европе, России и США. Во многих странах из ревеня делают пироги, салаты и соусы. А многие не прочь и просто похрустеть стеблем. Чем опасен: Не все знают, но есть листья и корень этого растения нельзя, так как они содержат невероятное количество щавелевой кислоты и ее солей. Они могут вызвать жжение в глазах и во рту, проблемы с почками, рвоту и диарею.

Белладонна, или Красавка Atropa belladonna

Где встречается: В Северной Африке, Европе, южной части России, Малой Азии, в некоторых районах Северной Америки. Выглядит как куст с черными ягодами и розоватыми цветами. Содержит алкалоид атропин, который вызывает расширение зрачка. В Средневековье капли из белладонны капали в глаза, чтобы сделать взгляд притягательнее. Сейчас схожие капли используют для операций на глазах. Чем опасна: При легком отравлении появляются сухость и жжение во рту, учащенное сердцебиение. При тяжелом — полная потеря ориентации, иногда судороги и смерть.

Клещевина обыкновенная Ricinus communis

Где встречается: В тропической, субтропической и умеренной зонах. Ее выращивают как декоративное растение из-за необычного вида, в том числе и в горшках. Именно из клещевины делают касторовое масло. Но не беспокойтесь: при обработке паром все токсины разрушаются. Чем опасна: Вероятно, самое опасное растение вообще. Содержит чрезвычайно ядовитые соединения — рицин и рицинин. Особенно ядовиты семена — всего 4–9 штук вызовут смерть, если их съесть. Меньшие дозы причиняют непоправимый вред здоровью, так как рицин разрушает ткани орагнизма.