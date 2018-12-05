11 странных услуг, на которые люди готовы тратить деньги

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Время диктует свои правила, формирует новые профессии и создает спрос на неведомые прежде услуги. Некоторые из них шагнули далеко за грани обыденного. Однако если предприимчивые дельцы додумались предлагать столь странный сервис, значит, кто-то все же берет в аренду псевдородственников и снимает частный самолет для лакшери-фото, чтобы опубликовать их в инстаграме.

AdMe.ru нашел несколько необычных служб, которые заставят ваши брови удивленно ползти вверх.

101 роза для селфи

Год назад в сети обсуждали предпринимателя, который накануне 14 Февраля и 8 Марта решил сдавать в аренду букеты цветов. На фото можно было добавить и мужчину, чтоб в кадре было видно крепкое плечо или рука. По словам бизнесмена, отбоя от клиентов у него не было. Более того, услугой пользовались даже звезды инстаграма с тысячами подписчиков. Вскоре предприниматели придумали еще одну фишку. Теперь можно найти услугу «101 роза напрокат». Девушкам отводится 10 минут на то, чтобы сделать несколько красочных фото, которым позавидуют все подружки.

Фотосессия в частном самолете

Еще одна услуга для инстаграм-див. Бизнесмены справедливо рассудили, что фото на борту частного самолета обречено на сотни лайков, а значит, такую услугу в современном мире точно ждет успех. Российская компания предлагает фотосессию от профессионального фотографа в стоящем на земле самолете (но выглядит все, конечно же, так, будто вы летите на Мальдивы). К слову, недавно пользователи твиттера подловили на маленькой лжи американского рэпера Bow Wow. Он запостил на своей странице фото частного самолета со словами: «Сегодня лечу в Нью-Йорк». Все бы ничего, только вот один из пассажиров обычного рейса распознал звезду на борту самолета рядом с собой.

Друг напрокат

О муже на час, который повесит полку и выбьет пыль из ковра, уже многие знают. Но есть более расширенный вариант сервиса: друг напрокат. Он не откажется прибить по-дружески гвоздь, а еще выслушать упреки в адрес бывшей пассии, погулять, сходить в кино и даже обеспечить алиби перед женой. «Дорогая, я на рыбалку», — говорит благоверный. Но этого бывает недостаточно, чтобы супруга поверила. И тогда в дело вступают друзья напрокат: подъезжают к дому на машине, забирают «рыбака» и весело машут на прощание жене, выглядывающей в окно.

Родственники в аренду

В Японии процветает бизнес по выдаче родственников напрокат. За особую плату вам предоставят маму, папу, сына или дочь. Например, компания Family Romance занимается этим делом уже 8 лет, в ее штате 800 актеров, которые профессионально сыграют роль родственника, подарят частичку тепла и спасут от одиночества. Основатель фирмы однажды помог матери-одиночке, чью дочь дразнили за то, что у нее нет отца. Мужчина пересмотрел много семейных фильмов, чтобы подготовиться. И вот уже 8 лет он встречается по выходным с девочкой и играет роль ее папы (по легенде, у него новая семья): дает советы, развлекает и возит в Диснейленд, а потом они ужинают вместе. Возможность помогать таким образом другим и стала для мужчины стимулом, чтобы создать столь необычный сервис.

Выбор места, где поесть

Приложение для смартфонов Crowdmug поможет решить, куда пойти, чтобы, например, поужинать. Ведь наш выбор обычно зависит от различных факторов: много ли там сейчас народу, чисто ли? В общем, не мешало бы взглянуть, но выходить из дома и перебирать заведения одно за другим нет ни времени, ни желания. Теперь это не проблема: вам пришлют фотографию. Приложение просит людей, которые уже находятся в данном месте, сделать фото, а потом отправляет его вам.

Чистка ушей

В Японии уже давно работают салоны, которые предлагают услугу по чистке ушей. Сеанс проходит в комнате, оформленной в традиционном японском стиле, а мастер облачена в кимоно. Для процедуры используются мимикаки — специальные палочки из бамбука. Большинство клиентов — мужчины, которые приходят не столько за услугой, сколько за расслаблением. И во время процедуры большинство из них просто засыпают.

Серфинг для песиков

Сегодня серфингом никого не удивишь, на доску становятся даже собаки. Соответственно, появилась потребность в такой профессии, как инструктор по серфингу для песиков. Услуга предоставляется на некоторых курортах мира. Вас и вашего питомца научат серфить, а некоторые школы берут на обучение исключительно собак (а вам придется найти себе другого наставника).

Таксидермия велосипеда

Реган Апплтон из Шотландии увековечивает велосипеды. Если с этим видом транспорта у вас связаны самые теплые мысли о былых приключениях, тогда такая услуга для вас. Апплтон поможет сохранить воспоминания о вашем верном велосипеде, установив его «останки» на доску из европейского дуба.

Инструкторы по управлению рыбьим хвостом

В Северной Каролине (США) есть курорт-отель Sanderling, а в нем школа русалок. Там вас научат управляться с рыбьим хвостом. Покажут, как правильно скользить по воде, принимать красивые позы, подобающие русалке. Ведь каждый хочет сфотографировать это чудо природы. Разумеется, профессиональный инструктор прилагается к услуге.

Согреватели постели

Сеть отелей Holiday Inn в Великобритании решила предложить постояльцам не совсем обычную услугу. Специальный человек, оснащенный термометром, полежит в вашей кровати до вас, чтобы вы прыгнули в уже теплую постель. Представители отеля сообщили, что такой работник полностью одет, а его волосы будут покрыты защитной шапочкой.

«Второй пилот»

Американская компания Professional Wingman помогает клиентам чувствовать себя смелее при знакомстве и не бояться подойти к понравившемуся человеку в баре или ресторане. Профессионал расскажет, как улыбаться и наладить зрительный контакт, и даже поможет в подборе гардероба. По словам основателя, фирма нацелена на людей с серьезными намерениями и уже помогла многим обрести свою любовь. Действительно, гораздо проще сделать первый шаг, когда тебя поддерживает профессионал этого дела.

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