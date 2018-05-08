11 странных, но интересных музеев, которые стоит посетить

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Если вы считаете, что походы в музеи — это всегда тоска зеленая, то вас переубедит наша подборка. В ней мы собрали 11 самых удивительных музеев со всего мира, в которых посетителям не до скуки.

AdMe.ru надеется, что вы непременно захотите сходить хотя бы в некоторые из них. И в итоге измените свое представление о посещении музеев.

1. Музей разбитых сердец (Хорватия, Загреб)



В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Основала его разведенная пара Олинка Вистице и Дражен Грубисич, чтобы помочь людям пережить разрыв отношений. Со всего мира желающие приносят сюда вещи, которые напоминают о неудачном любовном опыте: письма, фотографии, игрушки. Рядом с ними висят таблички с историей. Например, в музее висит топор, которым девушка разрубила вещи своей подруги, которые о ней напоминали.

2. Подводный музей (Мексика, Канкун)



Экспозиция этого музея выставлена на дне Карибского моря в Национальном парке Канкуна. Она называется «Тихая эволюция» и отображает историю человечества с древних времен до современности. Чтобы увидеть более 400 экспонатов, придется с аквалангом погрузиться на глубину 10 метров. Скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор использовал 120 тонн цемента, 400 кг силикона, 4 км стекловолокна и потратил 1,5 года, чтобы создать все эти фигуры. Экспонаты этого музея служат домом для морских жителей и основой для колоний кораллов.

3. Музей смерти (США, Лос-Анджелес)

В Лос-Анджелесе существует Музей смерти для тех, кто видел все. Его создали в 1995 году и собрали в нем экспонаты, которые раскрывают тему загробной жизни и всего, что с ней связано. Тут можно увидеть фотографии приспособлений для экзекуций, снимки автоаварий, сцен преступлений. В музее есть отдельная комната с атрибутами для похорон и бальзамирования. Слабонервным, детям и беременным вход в этот музей воспрещен.

4. Музей плохого искусства (США, Бостон)

Даже у тех, кто рисует так себе, есть шанс показать миру свое творчество, если работа попадет в Музей плохого искусства в Бостоне. Сюда съезжаются люди со всего мира, чтобы увидеть такие творения. Этот музей в 1993 году открыл антиквар Скотт Уилсон. «Люси в поле с цветами» была первой картиной в экспозиции, а нашел он ее на помойке. В музее есть 3 выставочных зала. И в них около 600 экспонатов. Каждый месяц в музей приходят заявки от художников. Но 9/10 работ не проходят отбор, потому что они недостаточно плохие. В 1996 году одну из картин похитили. И хотя было объявлено вознаграждение за возвращение, работа навсегда пропала.

5. Музей канализации (Франция, Париж)

Около 100 тыс. человек в год посещают Музей канализации в Париже. В нем можно узнать, как развивалась вся эта система и какими способами очищали воду со времен римских поселений до наших дней. В подземных галереях выставлены экспонаты музея. Например, настоящие канализационные механизмы, компьютерные приборы для мониторинга. В Париже около 2 100 км тоннелей. На участках, где бывают туристы, есть свет и свежий воздух.

6. Музей снежинок (Япония, остров Хоккайдо)

В Японии есть Музей снежинок, который основал ученый Накая Укитиро. Туда попадают только самые неповторимые и уникальные из них. Все снежинки состоят из воздуха на 95 % и имеют 6-угольную форму, но ни одна не похожа на другую. Музей расположен в ледяных пещерах. На его стенах висят более 200 фото. Рядом находится информация о составе и строении снежинок.

7. Музей танца (Швеция, Стокгольм)

Если вы любите танцы, загляните в музей, посвященный им, в Стокгольме. В коллекции есть маски, костюмы, афиши, книги. Здесь расскажут об истории развития этого искусства, а также о национальных танцах разных стран. Кроме постоянных экспозиций в музее можно посмотреть живые выступления.

8. Музей марципанов (Венгрия, Сентендре)

Если любите сладкое, отправляйтесь в Музей марципанов в Венгрии. Он работает с 1994 года, а основал его кондитер Карой Сабо. Он много учился своему мастерству и открыл лавку. Но посетителей было немного. Тогда шутки ради он сделал главного персонажа популярного в те времена мультфильма. После этого от посетителей не было отбоя. Среди экспонатов музея есть карта Венгрии, портрет Моцарта, здание парламента Будапешта.

9. Музей волос (Турция, Аванос)

Еще один оригинальный музей, который можно посетить, — Музей волос в Турции, в Каппадокии. Он расположен в бывшей гончарной. И с 1979 года в нем накопилось 16 тыс. экземпляров волос, которыми заполнены стены и потолок. Волосы принадлежат разным женщинам, а рядом с прядками лежат записки с их адресами. Существует легенда, что владелец гончарной Чез Галип открыл музей из-за несчастной любви. Его возлюбленная уехала и оставила ему на память локон своих волос. Галип рассказал эту историю посетителям гончарни, и они тоже стали оставлять там пряди своих волос. В результате пришлось открыть целый музей. Дважды в год посетители магазина гончара выбирают 10 самых красивых локонов. Победительниц приглашают на бесплатный недельный отдых в Каппадокии.

10. Музей лжи (Германия, Кюриц)

В Германии в городе Кюриц пару десятков лет назад открыли Музей лжи. А называется он так потому, что все экспонаты в нем — подделка. В 10 залах можно встретить отрезанное ухо Ван Гога, усы Гитлера, метлу ведьмы, радио с «Титаника», швабру Сталина. У входа в музей всех посетителей угощают зельем и тортом. И советуют гулять по музею с девизом: «Не верьте своим глазам». И неспроста. Ведь даже торт пластмассовый, а зелье — обычный чай.

11. Музей макарон (Италия, Парма)

Музей пасты могли открыть, конечно же, только итальянцы. Расположен он в провинции Парма. В нем 6 выставочных залов, в которых можно увидеть древние сельскохозяйственные инструменты, домашнюю утварь, старинные машины, с помощью которых делали макароны. По экспонатам этого музея можно проследить эволюцию производства пасты и хлебобулочных изделий.

А какие необычные музеи знаете вы? Делитесь своими рассказами в комментариях к статье.