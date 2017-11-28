11 стран, в которых наступит не 2018 год

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Какой сейчас год? Это не такой простой вопрос, как кажется. Все относительно.

Люди создавали календари, чтобы измерять ход времени. Но время эфемерно, его

нельзя поймать и пометить точкой отсчета. В этом и сложность. Как найти начало? Откуда считать? И какими шагами? Эта статья AdMe.ru рассказывает о разных действующих календарях. Календарей существует и существовало гораздо больше. Но даже этих нескольких достаточно, чтоб осознать всю относительность и эфемерность времени.

В России наступит 2018 год

Большинство стран мира живет по григорианскому календарю. Он был введен папой римским Григорием XIII взамен юлианского. Разница между этими календарями сейчас составляет 13 дней и увеличивается на 3 суток каждые 400 лет. Поэтому и образовался такой праздник, как Старый Новый год — это Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю, который продолжают встречать по привычке в ряде стран. Но и от обычного Нового года никто не отказывается. Григорианский календарь был введен в 1582 году в католических странах и постепенно, на протяжении нескольких веков, распространялся по другим государствам. Именно по нему 1 января наступит 2018 год.

В Таиланде наступит 2561 год

В Таиланде в 2018 году (по григорианскому календарю) наступит 2561 год. Официально Таиланд живет по буддийскому лунному календарю, где летоисчисление ведется с обретения Буддой нирваны. Но в ходу также и привычный нам календарь. Для иностранцев часто делаются исключения и год на товарах или документах могут указывать в соответствии с григорианским календарем. Также по буддийскому календарю живут на Шри-Ланке, в Камбодже, Лаосе и Мьянме.

В Эфиопии наступит 2011 год

Эфиопский календарь отстает от привычного нам примерно на 8 лет. И кроме того, содержит в году 13 месяцев. 12 месяцев по 30 дней и последний, 13-й месяц совсем короткий — 5 или 6 дней в зависимости от того, високосный год или нет. А сутки начинаются не в полночь, а с восходом солнца. Эфиопский календарь основан на древнем александрийском календаре.

В Израиле наступит 5778 год

Еврейский календарь официально используется в Израиле вместе с григорианским. По этому календарю отмечают еврейские праздники, дни памяти и дни рождения родственников. Месяцы по этому календарю наступают строго в новолуние, а первый день года (Рош ха-Шана) может приходиться только на понедельник, вторник, четверг или субботу. И для того чтобы Рош ха-Шана пришелся на допустимый день недели, предшествующий год удлиняют на один день. Начало еврейский календарь ведет с самого первого новолуния, которое наступило в понедельник 7 октября 3761 года до н. э., в 5 часов и 204 части. Час в еврейском календаре состоит из 1 080 частей, а каждая часть — из 76 мгновений.

В Пакистане наступит 1439 год

Исламский календарь используется для определения дат религиозных праздников

и как официальный календарь в некоторых мусульманских странах. Летоисчисление

ведется от даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в

Медину (622 год н. э.). Сутки в этом календаре начинаются на заходе солнца, а не в полночь. Началом месяца считается день, когда серп Луны появляется впервые после новолуния.

Продолжительность года исламского календаря на 10–11 дней меньше солнечного

года, и месяцы смещаются относительно сезонов. Те месяцы, что приходились на

лето, через некоторое время станут зимними, и наоборот.

В Иране наступит 1396 год

Иранский календарь, или солнечная хиджра, является официальным календарем в

Иране и Афганистане. Этот астрономический солнечный календарь был разработан

при участии Омара Хайяма. Летосчисление иранский календарь ведет от хиджры, как и исламский календарь, но основывается он на солнечном годе, поэтому его месяцы всегда приходятся на одно и то же время года. Неделя иранского календаря начинается в субботу и заканчивается в пятницу, которая считается выходным днем.

По календарю Индии наступит 1939 год

Единый национальный календарь Индии был разработан относительно недавно и

принят в 1957 году. В основе его расчетов лежит сакская эра — древняя система

летоисчисления, распространенная в Индии и Камбодже. Также в Индии существуют и другие календари, используемые разными народностями и племенами. Одни берут за точку отсчета дату смерти Кришны (3102 год до н. э.), другие — приход к власти Викрама в 57 году, третьи по буддийскому календарю начинают счет годам от даты смерти Будды Гаутамы (543 год н. э.).

В Японии наступит 30 год

В Японии действует и система летоисчисления от Рождества Христова, и традиционная, в основе которой счет идет по годам правления японских императоров. Каждый император дает название эпохе — девиз своего правления. С 1989 года в Японии «Эпоха мира и спокойствия», престол занимает император Акихито. Предыдущая эпоха — «Просвещенный мир» — продлилась 64 года. В большинстве официальных документов принято использовать 2 даты — по григорианскому календарю и по году текущей эпохи в Японии.

По китайскому календарю наступит 4716 год

Китайский календарь используют в Камбодже, Монголии, Вьетнаме и других азиатских странах. Летоисчисление в нем ведется от прихода к власти императора Хуан-ди в 2637 году до н. э. Календарь цикличен и опирается на астрономические циклы Юпитера. За 60 лет Юпитер 5 раз обходит солнце, это 5 элементов китайского календаря. Один оборот Юпитера вокруг Солнца длится 12 лет — эти годы в календаре получили названия животных. В 2018 году (по григорианскому календарю) наступит год Собаки.

В Северной Корее наступит 107 год

Календарь чучхе используется в КНДР с 8 июля 1997 года наряду с

летоисчислением от Рождества Христова. Точкой отсчета является 1912 год, год

рождения Ким Ир Сена, основателя северокорейского государства, Вечного президента Кореи. Год его рождения — это 1-й год, нулевого года в календаре нет. При написании дат в КНДР используются оба летоисчисления — год по григорианскому календарю указывается в скобках рядом с датой по календарю чучхе.

И бонус. Сколько вам лет?

Не только время можно считать по-разному. Оказывается, и с возрастом человека не так все просто. Во многих культурах Восточной Азии используют годы человека считают по восточноазиатской системе. Счет идет от единицы, а не от нуля. Новорожденному ребенку сразу 1 год. А возраст увеличивается при наступлении нового года, а не дня рождения. То есть по этой системе с боем новогодних курантов вся семья, собравшаяся за праздничным столом, одновременно становится старше на год. И получается, что возраст азиата может отличаться на пару лет от возраста европейца, даже если они родились в один день.