11 стран мира, в которых женщины нарасхват

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Демография — странная вещь. В какой-то стране «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» и женское население сильно перевешивает, а в какой-то, наоборот, больше представителей сильного пола. Чаши весов раскачивают эмигранты, жилищные проблемы, даже менталитет. Мы в AdMe.ru составили список стран, в которых мало женщин. Пишите в комментариях, куда бы вы отправились спасать одинокие сердца красавчиков!

1. Норвегия

В Норвегии мужчин на 12 тысяч больше, чем женщин. И пока совсем не понятно, как уменьшить этот гендерный разрыв.

2. Исландия

В Исландии в среднем на каждые 100 женщин приходится 104 мужчины. В связи с этим даже ходил слух, что исландское правительство будет выплачивать деньги иностранкам, которые выйдут замуж за исландца. Но его быстро опровергли.

3. Канада

Мужчин в Канаде на 250 тысяч больше, чем женщин. Это связано с тем, что женщины часто уезжают в другие страны работать и на родину не возвращаются.

4. Кипр

Даже несмотря на большой приток эмигрантов, на Кипре все равно нехватка женщин.

5. Китай

В Китае мужчин на 34 миллиона больше, чем женщин.

6. Финляндия

По статистическим данным, в Финляндии 256 тысяч мужчин в возрасте от 25 до 54 лет не имеют пары.

7. Италия

Итальянские женщины редко видят себя в роли домохозяек и стремятся развить карьеру. Зачастую девушки уезжают в другие страны — учиться или работать.

8. Швеция

Переизбыток мужчин связан с большим потоком беженцев. На данный момент женщин в Швеции меньше почти на 15 000.

9. Индия

В возрасте до 24 лет в Индии на 100 женщин приходится 110 мужчин.

10. Швейцария

В Швейцарии, как и в Швеции, перевес в сторону мужского населения объясняется потоком эмигрантов.

11. Англия

В Англии нет стереотипа, что женщина должна зарабатывать меньше мужчины. Поэтому девушки делают карьеру и часто уезжают за границу по работе.