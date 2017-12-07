11 стран мира, в которых женщины нарасхват
Демография — странная вещь. В какой-то стране «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» и женское население сильно перевешивает, а в какой-то, наоборот, больше представителей сильного пола. Чаши весов раскачивают эмигранты, жилищные проблемы, даже менталитет.
Мы в AdMe.ru составили список стран, в которых мало женщин. Пишите в комментариях, куда бы вы отправились спасать одинокие сердца красавчиков!
1. Норвегия
В Норвегии мужчин на 12 тысяч больше, чем женщин. И пока совсем не понятно, как уменьшить этот гендерный разрыв.
2. Исландия
В Исландии в среднем на каждые 100 женщин приходится 104 мужчины. В связи с этим даже ходил слух, что исландское правительство будет выплачивать деньги иностранкам, которые выйдут замуж за исландца. Но его быстро опровергли.
3. Канада
Мужчин в Канаде на 250 тысяч больше, чем женщин. Это связано с тем, что женщины часто уезжают в другие страны работать и на родину не возвращаются.
4. Кипр
Даже несмотря на большой приток эмигрантов, на Кипре все равно нехватка женщин.
5. Китай
В Китае мужчин на 34 миллиона больше, чем женщин.
6. Финляндия
По статистическим данным, в Финляндии 256 тысяч мужчин в возрасте от 25 до 54 лет не имеют пары.
7. Италия
Итальянские женщины редко видят себя в роли домохозяек и стремятся развить карьеру. Зачастую девушки уезжают в другие страны — учиться или работать.
8. Швеция
Переизбыток мужчин связан с большим потоком беженцев. На данный момент женщин в Швеции меньше почти на 15 000.
9. Индия
В возрасте до 24 лет в Индии на 100 женщин приходится 110 мужчин.
10. Швейцария
В Швейцарии, как и в Швеции, перевес в сторону мужского населения объясняется потоком эмигрантов.
11. Англия
В Англии нет стереотипа, что женщина должна зарабатывать меньше мужчины. Поэтому девушки делают карьеру и часто уезжают за границу по работе.
А вы бы хотели выйти замуж за иностранца? Рассказывайте в комментариях!