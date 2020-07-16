11 стран, которые изменили свое название, и чего им это стоило

Из-за разделения земель, войн, смены правительства, принятия независимости или просто для облегчения произношения некоторые страны решили сменить название. Иногда это случалось много лет назад, и мы знаем эти страны под их нынешним именем. Но ряд государств сделал это совсем недавно, и нам все еще трудно привыкнуть к новому звучанию. Процесс изменения названия страны непрост, особенно с точки зрения экономики. Но, несмотря на это, некоторые правительства осмелились на такой шаг.

Мы в AdMe.ru нашли 11 переименовавшихся стран и расскажем вам предысторию этого решения. Не забудьте прочитать все до последней страны: в конце вы найдете бонус, в котором мы говорим о цене таких решительных перемен.

1. Голландия стала Нидерландами

Чтобы объединить все провинции, входящие в состав Нидерландов, а также в качестве маркетингового шага 2 региона, которые носили названия Северная и Южная Голландия, решились на «ребрендинг». С января 2020 года они стали именоваться Нидерландами, как и другие. Это повлечет за собой и множество других изменений, например смену названия футбольной команды.

2. Цейлон стал Шри-Ланкой

Древнюю Шри-Ланку в 1505 году обнаружили португальцы. Позднее она перешла в состав Британской империи, сменив название на Цейлон. В 1948 году остров Цейлон обрел независимость. Однако спустя годы правительство острова решило внести изменения. В 2011 году все упоминания Цейлона, даже в официальных органах и компаниях, были удалены, а остров снова провозглашен Шри-Ланкой.

3. Республика Македония стала Республикой Северная Македония

Бывшая Республика Македония сменила свое название в феврале 2019 года. Основной причиной изменения названия стало вступление в НАТО, а также желание отличаться от своего соседа, Греции, чей регион также называется Македония. Жители будут продолжать называть себя македонцами, а официальный язык останется македонским.

4. Чешская Республика стала Чехией

Чтобы страну было легче объявлять на спортивных мероприятиях, упоминать в маркетинговых компаниях, да и вообще произносить ее название в остальном мире, Чешская Республика сократила свое название до Чехии в апреле 2016 года. Этот шаг обсуждался в течение 20 лет, пока власти наконец не постановили упростить произношение на каждом из 6 официальных языков страны: английском, французском, русском, китайском, испанском и арабском. Хотя официальным названием по-прежнему будет Чешская Республика, Чехия стала признанным сокращенным официальным названием страны.

5. Свазиленд изменился на Эсватини

В апреле 2018 года король Свазиленда в Африке выступил с заявлением о том, что название страны изменится на Эсватини. Перемена не удивила жителей, так как они уже использовали это название. Eswatini — это просто перевод слова «Свазиленд» на местный язык, что означает «земля свазилендцев». Кроме того, старое имя сбивало с толку иностранцев, так как многие принимали его за название Швейцарии.

6. Альто-Вольта стала Буркина-Фасо

Чтобы отпраздновать двадцатую годовщину своей независимости, Республика Альто-Вольта сменила название на Буркина-Фасо, что на местном языке означает «земля цельных людей». Переименование произошло в 1984 году, наряду с изменением флага и государственного гимна. Предыдущее название относилось к одной из главных рек региона.

7. Бирма стала Мьянмой

В 1989 году ведущее военное правительство страны решило сменить название с Бирмы на Мьянму в попытке сохранить его исконное написание на местном языке. Однако не все согласились с этим решением. По этой причине некоторые части мира все еще настаивают на том, чтобы называть эту азиатскую страну Бирмой.

8. Сиам стал Таиландом

Смена названия Сиам на Таиланд произошла в первой половине прошлого века. Так провозгласил один из королей государства в 1939 году. На местном языке название произносится как Prathet Thai, что означает «страна свободных людей». Так правительство отдает дань уважения первым поселенцам, прибывшим сюда в поисках независимости от Китая.

9. Немецкая Юго-Западная Африка стала Намибией

Когда страна вышла из-под контроля Германии, ее переименовали в Намибию. Это произошло в 1990 году. Некоторое время спустя названия городов и регионов на немецком языке также получили новые имена. Жителям это предложение пришлось не по вкусу, поскольку они уже привыкли к старым.

10. Кабо-Верде стала Республикой Кабо-Верде

Еще один пример недавней перемены — Кабо-Верде в 2013 году. Теперь название страны — Республика Кабо-Верде, а Кабо-Верде, название, данное португальскими моряками в 1444 году, открывшими эти острова, считается сокращением.

11. Ирландское Свободное Государство стало Ирландией

Эта страна 2 года вела ожесточенную войну против своего соседа — Соединенного Королевства. В 1937 году, желая разорвать все связи с ним, Ирландское Свободное Государство стало Ирландией, или Éire, если говорить на местном языке.

Бонус: сколько стоит изменить название страны?

Большинство стран в списке поменяли имя, чтобы стереть часть своего прошлого и приблизиться к своей сути, в то время как другие сделали это для поддержки туризма и маркетинга. Однако не все так просто, как кажется. Смена названия страны — это очень недешево. Каждая нация заплатила миллионы долларов или эквивалент в местной валюте, чтобы сменить название. Ведь при этом Конституция, официальные бумаги и даже деньги также должны измениться. Все, что носит старое название страны — карты, флаги и гимны, — должно навсегда остаться в прошлом, приняв новое имя. Это, разумеется, требует времени. К тому же существуют еще и граждане, привыкшие называть свою страну определенным образом, а теперь вынужденные научиться писать и произносить ее название по-другому. Эти изменения не произойдут в одночасье, и хотя многие все еще будут удивляться, зачем они вообще необходимы, но в конечном итоге мы все принимаем их.