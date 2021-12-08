30+ доказательств того, что быт в старой доброй Европе может поставить в тупик и бывалых туристов
Кажется, страны Старого Света нам настолько близки и знакомы, что вызвать изумление у опытных путешественников в них ничего не может. И все же некоторые бытовые моменты из повседневной жизни и отдельные привычки местных порой ввергают в ступор не только туристов, но и людей, которые перебрались сюда из других краев.
Мы в AdMe.ru внимательно изучили опыт отдыхающих и экспатов, которые переехали на постоянное место жительство в разные уголки Европы. Заодно, конечно, припомнили и собственные приключения и пришли к выводу, что эти страны могут быть значительно загадочнее, чем кажется на первый взгляд.
Франция
- В некоторых заведениях чашечка кофе будет стоить значительно дешевле, если вы закажете напиток, поздоровавшись и добавив волшебное слово «пожалуйста».
- В ресторанах быстрого питания нельзя долить газировку в стаканчик. Это запрещено.
- Супермаркеты не имеют права выкидывать или уничтожать просроченную еду.
- Начальники не могут звонить сотрудникам в нерабочее время. Кафетериев в офисах нет — все обедают в парках или заведениях вокруг, а компания оплачивает половину стоимости еды.
- В супермаркетах можно встретить более 10 различных сортов зеленого салата.
- Даже в будние дни супермаркеты в маленьких городах закрываются на обед. Так что, если в середине дня в магазине начинают гасить верхний свет, кассы закрываются, а работники тянутся к выходу, беспокоиться не стоит.
- Зрелище, как французы тянутся из магазина с охапками багетов, иногда смущает приезжих. На самом деле здесь не съедают всю купленную выпечку за один присест: часть булок отправляется в морозильник на случай, если еда понадобится, а магазин будет закрыт.
- «Как-то в воскресенье вечером оказался на парижском вокзале. Было на редкость тихо и пусто. Смотрю, сидит бездомный с собакой. Видел его уже несколько раз раньше в этом же месте, и народ обычно кидал ему деньги. Вот и решил тоже пару евро положить. А он вдруг протягивает их мне обратно и заявляет: „Спасибо, большое. Но по выходным я не работаю!“» © Sam Qwato / Quora
Германия
- В Германии очень трепетно относятся к высшему образованию. И если у человека две докторские степени, то обращаться к нему будут «уважаемый доктор доктор».
- Все знают, что немцы старательно распределяют мусор. Если кто-то рассортировал его неправильно, пакет вернут обратно. С соответствующим стикером.
- Здесь почему-то очень любят большие подушки. Как минимум размером 80×80 см, да еще и плоские. Занимают эти изделия половину кровати. Как на них умудряются высыпаться, вообще непонятно.
«Касса устала. Кассе нужно поспать».
- Тут очень строго подходят к дорожным правилам. Перейти дорогу на красный свет, даже если вокруг нет машин, — это грубейшее нарушение. Более того, это еще и отвратительный пример для других, в том числе и для маленьких детей. За такое вполне могут наругать.
- Если случайно смотришь на незнакомца на улице больше 5 секунд, с ним положено поздороваться.
- Не все туристы знают, что в Германии можно найти любителей сбрасывать с себя «оковы» постылой одежды не только на пляже или в бане, но и в городских парках.
- «Снимали небольшой бюджетный номер в немецкой гостинице. На сайте было написано, что часть удобств располагается на этаже. Я решила, что речь идет о душе. Как же я ошибалась! Душ-то с раковиной как раз были в комнате. А вот туалет находился в коридоре. Было, скажем так, не очень удобно».
Финляндия
- На школьном дворе строго запрещено играть в снежки. Ведь в шарик может случайно попасть камень или что-то острое.
- Пожалуй, только здесь можно найти мороженое со вкусом соленой лакрицы.
- В финских селениях иногда открывают магазины, в которых местные умельцы продают свои поделки. На прилавках можно обнаружить очень симпатичные авторские украшения, предметы для дизайна интерьера и прочее.
- В финских лесах можно встретить небольшие убежища для пикника или ночной стоянки. Там будет туалет, поленница, топор и навес, где легко переждать непогоду.
- Большинство коттеджей в Финляндии сдается в аренду без постельного белья. Да и за уборку при выселении тут нужно будет заплатить больше, чем обычно. Комплект белья и полотенца обычно стоят от € 15, а уборка — больше € 100.
- Лицензия на рыбалку нужна только для ловли на спиннинг. Для обычных удочек с поплавком никаких документов не надо. Грибы и ягоды можно собирать свободно, главное, спросить разрешения у хозяев.
- На территории фермерских хозяйств часто стоят киоски, где желающие могут купить фрукты, овощи и ягоды самостоятельно. Под навесом находятся плоды, весы для их взвешивания и коробочка, куда складывают деньги и откуда берут сдачу.
- «Заехали мы в маленькую гостиницу. Дело было в выходные, и никого из работников в отеле не было. Всем будущим гостям разослали СМС с кодом от входной двери. А деньги за проживание мы подсунули в конверте под закрытую дверь кабинета администратора».
Норвегия
- Если случайно ошибиться, то можно купить веганский сыр, который делается из растительных жиров и картофельного крахмала.
- И в школах, и в офисных зданиях кафетерии встречаются довольно редко. Все от мала до велика захватывают из дома сэндвичи.
- Самый известный норвежский сыр брюнуст технически вообще не является таковым. Его получают, вываривая сыворотку козьего молока. В итоге молочный продукт обретает карамельно-острый вкус.
- Газеты развозят довольно рано, а письма приносят только днем. То есть мальчишки-разносчики появляются на пороге с прессой в 4:30, а почтальон приходит с корреспонденцией примерно к часу дня.
- «В Норвегии путешествовать стоя в междугороднем автобусе нельзя. При этом когда ты вваливаешься в салон, то видишь, что в каждом ряду занято ровно по одному креслу и все пассажиры сидят, опустив глаза. Потому что первый, кто поднимет взор, будет вынужден предложить вновь вошедшему соседнее место». © Severine Riise / Quora
Дания
- В Дании долгое время в большинстве магазинов и ресторанов принимали только местную карту Dankort. Туристов это здорово раздражало. Некоторые проблемы существуют до сих пор. Если на карте не установлена функция обязательного введения ПИН-кода, расплатиться ею не получится.
- Здешние хот-доги, пожалуй, самые вкусные на свете. По крайней мере, они явно превосходят по качеству те, что можно найти в Нью-Йорке.
- В порту Копенгагена вода настолько чистая, что тут можно купаться.
- В Дании существует негласное правило: «Никто не может быть лучше других». Поэтому, когда кто-то из граждан добивается выдающихся достижений, его успех с удовольствием разделяют все остальные.
- В Дании большой популярностью пользуется английский. Молодежь даже придумала этакий вариант англо-датского, в котором причудливо смешивает слова из двух языков.
Нидерланды
- Молоко пьют и взрослые, и дети, но, что самое удивительное, во время обеда, а не на завтрак. А еще в сэндвичи вместо привычных ингредиентов добавляют кондитерскую присыпку. Картошку фри продают везде, только вместо кетчупа добавляют в нее майонез.
- Без кофеварки не обходится ни один офис. Это обязательный элемент рабочего пространства. Прежде чем отправиться за очередной чашечкой, надо узнать у соседей, не принести ли им кофе тоже.
- На обед все едят обыкновенные сэндвичи: перекусывать чем-то горячим просто не принято. Причем бутерброды поглощают с помощью ножа и вилки. Хватать их руками — это практически варварство.
- «Приехала в гости к знакомым голландцам: очаровательная семья, классный дом. Единственный момент, который меня смутил: в ванной комнате было аж 3 входных двери и ни на одной не было замка. Посещение удобств было делом тревожным».
- «Знакомые заказали номер для новобрачных в амстердамском бутик-отеле. Дизайн был потрясающим: кирпичные стены, картины. А посреди комнаты гордо возвышался ничем не огороженный унитаз. Пришлось им отказаться от брони: к такой близости они готовы не были».
Италия
- Далеко не во всех ресторанах приносят счет. Обычно гости, закончив трапезу, подходят к стойке, говорят, что съели, и расплачиваются.
- В заведениях можно оплатить не только свой кофе, но и напиток для незнакомца. Так, что если у человека не будет денег на чашечку, его угостят бесплатно.
- Итальянцы любят ездить в район Этны по грибы. Говорят, там их растет довольно много.
- Латте заказывать смысла не имеет: на итальянском это слово означает «молоко». Для обозначения кофейного напитка используется слово «кафе-латте».
- «Отдыхали мы с мужем в Италии. Едем по скоростному шоссе, вдруг водитель впереди сбрасывает скорость, перестраивается в крайний правый ряд и начинает сдавать задним ходом. Наверное, пропустил нужный съезд. Больше я нигде такого не видела». © Susan Pohl / Quora
Великобритания
- Поездки на шаттлах из международного аэропорта Хитроу, которые предлагают отели, стоят неприличных денег. А вот за билет на общественный транспорт вообще не надо ничего платить.
- Еда в ресторанах стоит очень дорого, зато в магазинах можно найти относительно дешевые и качественные продукты.
- В Британии есть городок Эшбурн, где в футбольных матчах участвуют буквально все жители. Каждая команда состоит из нескольких сотен человек.
- «Так и не понял, почему на дорогах Англии левостороннее движение, а на эскалаторах — правостороннее».
Португалия
- Пожалуй, только здесь на Рождество делают елки из трески.
- В Португалии в аэропорту на экранах телевизоров показывают не расписание рейсов, а футбольные матчи.
- Некоторые апартаменты в многоквартирных домах на побережье океана сдают туристам. Самое забавное, что жилище каждый владелец обставляет по-своему, при этом стоимость проживания в однотипных квартирах обычно одинаковая.
Швейцария
- Когда в Швейцарии проходят карнавалы, ливневые стоки и люки накрывают, чтобы конфетти не попало в канализацию.
- Здесь вполне могут оставить машину с распахнутыми дверями. Никто особенно не беспокоится о ее сохранности. А в поездах пассажиры иногда оставляют кошелек и сумку на кресле, отправляясь в туалет.
- Одну автобусную остановку здесь может намывать 3 человека. Один будет пылесосить, а другие — чистить стены и мусорный бак.
- «У нас в Берне была небольшая квартира с балкончиком. Так что мы выпускали своего котейку погулять. Первый, кто возвращался домой, запускал его обратно. Как-то прихожу я из школы, выглядываю на балкон и вижу нашего котика на противоположной стороне улицы. Жутко испугался, что он сейчас побежит через дорогу и его собьет машина. И вот наблюдаю за тем, как наш любимец подходит к проезжей части и — о чудо! — автомобиль останавливается и пропускает его». © Emmanuel Gautier / Quora
Швеция
«В Швеции работает специальный McDonald’s не для автомобилистов, а для лыжников».
- Здесь считается неприличным громко разговаривать в транспорте и общественных местах. И хотя все окружающие будут испытывать раздражение, столкнувшись с подобным поведением, никто никогда в жизни не сделает замечания.
- Мужчины часто более сведущи в таких вопросах, как воспитание детей, выращивание цветов, кройка и шитье, чем женщины.
- Если шведы увидят, что кто-то попал в неловкую ситуацию, они приложат все усилия, чтобы показать, что никто этого не заметил.
- Тут обычно не разговаривают с соседями. Например, один из жильцов неправильно рассортировал мусор. Тогда остальные могут перерыть весь пакет, чтобы найти хоть какой-то документ с адресом виновного. А затем напишут гневную записку и оставят ее рядом с дверью. Но напрямую ничего не скажут.
- «Завтракал я как-то в приличном отеле. Вдруг в ресторан заходит бездомный, совершенно спокойно берет со стола бутерброд и выходит. На мой потрясенный взор последовал спокойный ответ: „Наша кухня всегда открыта для тех, кому требуется еда“». © Michael Petersen / Quora
А какие странные бытовые особенности запомнились вам во время путешествия по Европе?