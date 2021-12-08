30+ доказательств того, что быт в старой доброй Европе может поставить в тупик и бывалых туристов

Кажется, страны Старого Света нам настолько близки и знакомы, что вызвать изумление у опытных путешественников в них ничего не может. И все же некоторые бытовые моменты из повседневной жизни и отдельные привычки местных порой ввергают в ступор не только туристов, но и людей, которые перебрались сюда из других краев.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили опыт отдыхающих и экспатов, которые переехали на постоянное место жительство в разные уголки Европы. Заодно, конечно, припомнили и собственные приключения и пришли к выводу, что эти страны могут быть значительно загадочнее, чем кажется на первый взгляд.

Франция

В некоторых заведениях чашечка кофе будет стоить значительно дешевле, если вы закажете напиток, поздоровавшись и добавив волшебное слово «пожалуйста».

В ресторанах быстрого питания нельзя долить газировку в стаканчик. Это запрещено.

Супермаркеты не имеют права выкидывать или уничтожать просроченную еду.

Начальники не могут звонить сотрудникам в нерабочее время. Кафетериев в офисах нет — все обедают в парках или заведениях вокруг, а компания оплачивает половину стоимости еды.

В супермаркетах можно встретить более 10 различных сортов зеленого салата.

Даже в будние дни супермаркеты в маленьких городах закрываются на обед. Так что, если в середине дня в магазине начинают гасить верхний свет, кассы закрываются, а работники тянутся к выходу, беспокоиться не стоит.

Зрелище, как французы тянутся из магазина с охапками багетов, иногда смущает приезжих. На самом деле здесь не съедают всю купленную выпечку за один присест: часть булок отправляется в морозильник на случай, если еда понадобится, а магазин будет закрыт.

«Как-то в воскресенье вечером оказался на парижском вокзале. Было на редкость тихо и пусто. Смотрю, сидит бездомный с собакой. Видел его уже несколько раз раньше в этом же месте, и народ обычно кидал ему деньги. Вот и решил тоже пару евро положить. А он вдруг протягивает их мне обратно и заявляет: „Спасибо, большое. Но по выходным я не работаю!“» © Sam Qwato / Quora

Германия

В Германии очень трепетно относятся к высшему образованию. И если у человека две докторские степени, то обращаться к нему будут «уважаемый доктор доктор».

Все знают, что немцы старательно распределяют мусор. Если кто-то рассортировал его неправильно, пакет вернут обратно. С соответствующим стикером.

Здесь почему-то очень любят большие подушки. Как минимум размером 80×80 см, да еще и плоские. Занимают эти изделия половину кровати. Как на них умудряются высыпаться, вообще непонятно.

«Касса устала. Кассе нужно поспать».

Тут очень строго подходят к дорожным правилам. Перейти дорогу на красный свет, даже если вокруг нет машин, — это грубейшее нарушение. Более того, это еще и отвратительный пример для других, в том числе и для маленьких детей. За такое вполне могут наругать.

Если случайно смотришь на незнакомца на улице больше 5 секунд, с ним положено поздороваться.

Не все туристы знают, что в Германии можно найти любителей сбрасывать с себя «оковы» постылой одежды не только на пляже или в бане, но и в городских парках.

«Снимали небольшой бюджетный номер в немецкой гостинице. На сайте было написано, что часть удобств располагается на этаже. Я решила, что речь идет о душе. Как же я ошибалась! Душ-то с раковиной как раз были в комнате. А вот туалет находился в коридоре. Было, скажем так, не очень удобно».

Финляндия

На школьном дворе строго запрещено играть в снежки. Ведь в шарик может случайно попасть камень или что-то острое.

Пожалуй, только здесь можно найти мороженое со вкусом соленой лакрицы.

В финских селениях иногда открывают магазины, в которых местные умельцы продают свои поделки. На прилавках можно обнаружить очень симпатичные авторские украшения, предметы для дизайна интерьера и прочее.

В финских лесах можно встретить небольшие убежища для пикника или ночной стоянки. Там будет туалет, поленница, топор и навес, где легко переждать непогоду.

Большинство коттеджей в Финляндии сдается в аренду без постельного белья. Да и за уборку при выселении тут нужно будет заплатить больше, чем обычно. Комплект белья и полотенца обычно стоят от € 15, а уборка — больше € 100.

Лицензия на рыбалку нужна только для ловли на спиннинг. Для обычных удочек с поплавком никаких документов не надо. Грибы и ягоды можно собирать свободно, главное, спросить разрешения у хозяев.

На территории фермерских хозяйств часто стоят киоски, где желающие могут купить фрукты, овощи и ягоды самостоятельно. Под навесом находятся плоды, весы для их взвешивания и коробочка, куда складывают деньги и откуда берут сдачу.

«Заехали мы в маленькую гостиницу. Дело было в выходные, и никого из работников в отеле не было. Всем будущим гостям разослали СМС с кодом от входной двери. А деньги за проживание мы подсунули в конверте под закрытую дверь кабинета администратора».

Норвегия

Если случайно ошибиться, то можно купить веганский сыр, который делается из растительных жиров и картофельного крахмала.

И в школах, и в офисных зданиях кафетерии встречаются довольно редко. Все от мала до велика захватывают из дома сэндвичи.

Самый известный норвежский сыр брюнуст технически вообще не является таковым. Его получают, вываривая сыворотку козьего молока. В итоге молочный продукт обретает карамельно-острый вкус.

Газеты развозят довольно рано, а письма приносят только днем. То есть мальчишки-разносчики появляются на пороге с прессой в 4:30, а почтальон приходит с корреспонденцией примерно к часу дня.

«В Норвегии путешествовать стоя в междугороднем автобусе нельзя. При этом когда ты вваливаешься в салон, то видишь, что в каждом ряду занято ровно по одному креслу и все пассажиры сидят, опустив глаза. Потому что первый, кто поднимет взор, будет вынужден предложить вновь вошедшему соседнее место». © Severine Riise / Quora

Дания

В Дании долгое время в большинстве магазинов и ресторанов принимали только местную карту Dankort. Туристов это здорово раздражало. Некоторые проблемы существуют до сих пор. Если на карте не установлена функция обязательного введения ПИН-кода, расплатиться ею не получится.

Здешние хот-доги, пожалуй, самые вкусные на свете. По крайней мере, они явно превосходят по качеству те, что можно найти в Нью-Йорке.

В порту Копенгагена вода настолько чистая, что тут можно купаться.

В Дании существует негласное правило: «Никто не может быть лучше других». Поэтому, когда кто-то из граждан добивается выдающихся достижений, его успех с удовольствием разделяют все остальные.

В Дании большой популярностью пользуется английский. Молодежь даже придумала этакий вариант англо-датского, в котором причудливо смешивает слова из двух языков.

Нидерланды

Молоко пьют и взрослые, и дети, но, что самое удивительное, во время обеда, а не на завтрак. А еще в сэндвичи вместо привычных ингредиентов добавляют кондитерскую присыпку. Картошку фри продают везде, только вместо кетчупа добавляют в нее майонез.

Без кофеварки не обходится ни один офис. Это обязательный элемент рабочего пространства. Прежде чем отправиться за очередной чашечкой, надо узнать у соседей, не принести ли им кофе тоже.

На обед все едят обыкновенные сэндвичи: перекусывать чем-то горячим просто не принято. Причем бутерброды поглощают с помощью ножа и вилки. Хватать их руками — это практически варварство.

«Приехала в гости к знакомым голландцам: очаровательная семья, классный дом. Единственный момент, который меня смутил: в ванной комнате было аж 3 входных двери и ни на одной не было замка. Посещение удобств было делом тревожным».

«Знакомые заказали номер для новобрачных в амстердамском бутик-отеле. Дизайн был потрясающим: кирпичные стены, картины. А посреди комнаты гордо возвышался ничем не огороженный унитаз. Пришлось им отказаться от брони: к такой близости они готовы не были».

Италия

Далеко не во всех ресторанах приносят счет. Обычно гости, закончив трапезу, подходят к стойке, говорят, что съели, и расплачиваются.

В заведениях можно оплатить не только свой кофе, но и напиток для незнакомца. Так, что если у человека не будет денег на чашечку, его угостят бесплатно.

Итальянцы любят ездить в район Этны по грибы. Говорят, там их растет довольно много.

Латте заказывать смысла не имеет: на итальянском это слово означает «молоко». Для обозначения кофейного напитка используется слово «кафе-латте».

«Отдыхали мы с мужем в Италии. Едем по скоростному шоссе, вдруг водитель впереди сбрасывает скорость, перестраивается в крайний правый ряд и начинает сдавать задним ходом. Наверное, пропустил нужный съезд. Больше я нигде такого не видела». © Susan Pohl / Quora

Великобритания

Поездки на шаттлах из международного аэропорта Хитроу, которые предлагают отели, стоят неприличных денег. А вот за билет на общественный транспорт вообще не надо ничего платить.

Еда в ресторанах стоит очень дорого, зато в магазинах можно найти относительно дешевые и качественные продукты.

В Британии есть городок Эшбурн, где в футбольных матчах участвуют буквально все жители. Каждая команда состоит из нескольких сотен человек.

«Так и не понял, почему на дорогах Англии левостороннее движение, а на эскалаторах — правостороннее».

Португалия

Пожалуй, только здесь на Рождество делают елки из трески.

В Португалии в аэропорту на экранах телевизоров показывают не расписание рейсов, а футбольные матчи.

Некоторые апартаменты в многоквартирных домах на побережье океана сдают туристам. Самое забавное, что жилище каждый владелец обставляет по-своему, при этом стоимость проживания в однотипных квартирах обычно одинаковая.

Швейцария

Когда в Швейцарии проходят карнавалы, ливневые стоки и люки накрывают, чтобы конфетти не попало в канализацию.

Здесь вполне могут оставить машину с распахнутыми дверями. Никто особенно не беспокоится о ее сохранности. А в поездах пассажиры иногда оставляют кошелек и сумку на кресле, отправляясь в туалет.

Одну автобусную остановку здесь может намывать 3 человека. Один будет пылесосить, а другие — чистить стены и мусорный бак.

«У нас в Берне была небольшая квартира с балкончиком. Так что мы выпускали своего котейку погулять. Первый, кто возвращался домой, запускал его обратно. Как-то прихожу я из школы, выглядываю на балкон и вижу нашего котика на противоположной стороне улицы. Жутко испугался, что он сейчас побежит через дорогу и его собьет машина. И вот наблюдаю за тем, как наш любимец подходит к проезжей части и — о чудо! — автомобиль останавливается и пропускает его». © Emmanuel Gautier / Quora

Швеция

«В Швеции работает специальный McDonald’s не для автомобилистов, а для лыжников».

Здесь считается неприличным громко разговаривать в транспорте и общественных местах. И хотя все окружающие будут испытывать раздражение, столкнувшись с подобным поведением, никто никогда в жизни не сделает замечания.

Мужчины часто более сведущи в таких вопросах, как воспитание детей, выращивание цветов, кройка и шитье, чем женщины.

Если шведы увидят, что кто-то попал в неловкую ситуацию, они приложат все усилия, чтобы показать, что никто этого не заметил.

Тут обычно не разговаривают с соседями. Например, один из жильцов неправильно рассортировал мусор. Тогда остальные могут перерыть весь пакет, чтобы найти хоть какой-то документ с адресом виновного. А затем напишут гневную записку и оставят ее рядом с дверью. Но напрямую ничего не скажут.

«Завтракал я как-то в приличном отеле. Вдруг в ресторан заходит бездомный, совершенно спокойно берет со стола бутерброд и выходит. На мой потрясенный взор последовал спокойный ответ: „Наша кухня всегда открыта для тех, кому требуется еда“». © Michael Petersen / Quora