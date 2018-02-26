11 способов жить путешествиями и никогда не нуждаться в деньгах

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Жить путешествиями и побывать в каждом уголке земли мечтают чуть ли не все. Но что нас останавливает? Правильно — деньги. Нельзя же просто бросить надоевшую работу, собрать чемодан и отправиться покорять мир. Или можно?

AdMe.ru расскажет про 11 надежных способов, которые помогут вам обеспечить себя в путешествии сполна.

1. Учитель английского

Учителя английского языка пользуются большим спросом, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки. При этом, чтобы преподавать английский язык в школе, необязательно иметь образование педагога или быть коренным носителем языка. Но в некоторых серьезных школах от вас могут потребовать показать сертификат о сдачи международного экзамена по TESOL, TEFL или CELTA. Но и зарплата при этом будет соответствующая: например, около $ 36 000 в год в Японии и $ 45 000 в год в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сколько можно заработать: от $ 1 000 до $ 5 000 в месяц. Где можно найти работу: Footprints Recruiting — самый крупный зарубежный портал, где можно найти вакансии и подать заявку.

TEFLOnline — международный экзамен TOEFL.

2. Работа на круизном лайнере

Работа на частной яхте или круизном лайнере — хороший способ увидеть разные страны и посетить экзотические места. При этом на корабле вам предоставят бесплатное жилье, питание, страховку и отель на случай остановки в другой стране. А на многих крупных лайнерах для членов экипажа есть отдельные магазины, интернет-кафе, тренажерные залы и зоны отдыха с бильярдом. Разновидностей работы много: шеф-повар, стюардесса, тур-менеджер, фотограф, инженер и много других вакансий. Для некоторых профессий даже необязательно знать дополнительный язык. Чтобы попасть на лайнер, необходимо заключить контракт с одной из фирм и подготовить необходимые документы. Как правило, все документы оплачивает сам работник, а контракт заключается минимум на 6 месяцев.

Сколько можно заработать: от $ 1 000 до $ 5 000 в месяц. Где можно найти работу: Cruiseshipjob, Allcruisejobs — международные сайты по поиску вакансий на круизном лайнере.

Также вакансии можно найти на локальных сайтах объявлений своей страны.

3. Блогер

Быть блогером — популярный, но далеко не самый легкий способ заработка во время путешествия. Ведь для того, чтобы канал приносил доход, нужно иметь большое количество подписчиков, которые будут комментировать, лайкать и делиться вашими публикациями. Один из популярных инстаграмеров Джек Моррис (Jack Morris) имеет около 3 млн подписчиков. В интервью он рассказал, что за один рекламный пост получил $ 9 000. Многие блогеры рекламируют бренды, из-за чего получают бесплатные вещи и поездки в другие страны. Однако достичь таких цифр нелегко. На развитие самого блога и его тематики может уйти нейсколько лет, да и то гарантий нет никаких.

Сколько можно заработать: по-разному, зависит от количества подписчиков, тематики и типа блога. Где можно найти работу: популярные платформы Instagram, YouTube, Facebook или же свой отдельный сайт-блог.

4. Работа в хостеле

Многие хостелы и небольшие отели готовы нанимать иностранцев для различной работы: уборка территории, подготовка номера, расселение гостей или встреча приезжих в аэропорту. При этом, помимо зарплаты, работникам предоставляется бесплатное жилье, а иногда 3-разовое питание и страховка. Конечно, это не работа мечты, да и зарплата в таких хостелах небольшая, однако новые знакомства и возможность прикоснуться к культуре той или иной страны и посетить множество интересных мест вам обеспечены.

Сколько можно заработать: от $ 0 в счет проживания и питания до $ 1 000. Где можно найти работу: GoAbroad — сайт по поиску работы, стажировки или программы по обмену для иностранцев.

Также стоит просмотреть популярные международные сайты по поиску работы, например Monster Jobs.

5. Бортпроводник

Работа на борту самолета позволяет посетить множество стран, завести новые знакомства, при этом дает скидку до 90 % на авиабилеты, на отели и аренду для себя и своих родных. Плюсом является очень хорошая зарплата, которая составляет в среднем от $ 45 000 до $ 100 000 в год. Звучит отлично. Но тут есть и свои трудности. Такая работа обычно занимает около 80 часов в месяц. Кроме того, чтобы получить должность, вам придется пройти довольно жесткий отбор.

Сколько можно заработать: от $ 1 000 до $ 8 500 в месяц. Где можно найти работу: на сайтах авиакомпаний.

6. Покупка вещей в разных странах

Чтобы окупить затраты на путешествие, предварительно можно договориться с небольшим магазинчиком (или с отдельным человеком), что вы привезете какой-либо предмет из другой страны. При этом магазин получит редкий товар, а вы — неплохой бонус за доставку. Некоторые люди покупают вещи, которые известны своим качеством и местом происхождения: итальянская кожа, турецкая керамика, китайский чай и т. д. Затем просто продают этот товар по объявлению или договариваются с продавцами.

Сколько можно заработать: зависит от вида и количества товаров. Где можно найти работу: договориться с магазином, человеком либо продать через сайты объявлений.

7. Международный курьер

Многие крупные интернет-магазины, чтобы доставить товар за считаные дни, поручают доставку туристам, которые как раз возвращаются домой из путешествия или, наоборот, летят отдыхать. Турист, собирающийся лететь домой, должен оставить информацию о себе и своем перелете на специальном сайте по доставке или на сайте магазина, а сотрудники магазина подберут нужную посылку (обычно это гаджеты или одежда). По прилете туриста встречает сотрудник сервиса, деньги за товар и бонус за доставку возвращаются на счет в PayPal или на карту. В том случае, если вы путешествуете на машине, вы можете подработать автокурьером. Если есть свободное место в машине, то можно захватить груз и перевести его в соседний город, тем самым окупив некоторые затраты.

Сколько можно заработать: все зависит от объема посылки и количества вещей, который вы сможете захватить с собой. Но, как правило, в среднем от € 30 до € 500. Где можно найти работу: GransJoy — доставка сувениров из разных стран.

FedEx, DHL — сайты популярных транспортных компаний.

Auto Driveaway, uShip — сайты для автокурьеров.

8. Бармен

Многие клубы и рестораны нанимают персонал по всему миру. Поэтому, приобретая навыки бармена, вы получаете отличную возможность посетить новые страны, экзотические места, дорогие вечеринки и завести много новых друзей. Кроме того, как правило, персоналу предоставляются бесплатное жилье, питание и всяческие бонусы. Конечно, при такой работе важно знать хотя бы базовый английский или уметь принять заказ на языке той страны, куда вы едете работать.

Сколько можно заработать: от $ 500 до $ 2 000 в месяц. Где можно найти работу: на внутренних или международных сайтах вакансий по запросу «bartending».

9. Удаленная работа

Если у вас есть ноутбук, интернет и определенные навыки, то можно зарабатывать деньги, находясь при этом где угодно. Многие компании предпочитают работать с сотрудниками удаленно. Особым спросом пользуются дизайнеры, программисты, менеджеры, писатели и SMM-специалисты. Для некоторых специальностей даже предусмотрено дистанционное бесплатное обучение. Также можно договориться на своей текущей работе о том, что вы будете выполнять свои обязанности дистанционно. Но в этом случае, как правило, чтобы вам пошли навстречу, вы должны быть действительно хорошим специалистом и незаменимым сотрудником.

Сколько можно заработать: обычно зависит от количества выполненной работы. Где можно найти работу: Fiverr, Upwork — лучшие международные сайты для фрилансеров.

Большой список удаленных вакансий и мест, куда можно устроиться.

Niklenburg — лучшие сайты для поиска удаленной работы.

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10. Работа Au Pair

Au Pair (с французского «на равных») — это международная программа культурного обмена, которая позволяет пожить в принимающей семье, выучить новый язык, узнать культуру и страну в целом. Особенность в том, что участник приезжает и живет в принимающей семье на правах члена семьи, как старший брат или сестра. При этом все расходы на программу, а также питание и зарплату приезжему обеспечивает сама семья. От того, кто приехал, требуется выполнять различную работу по дому: забирать детей из школы, помогать по хозяйству, ходить в магазин и выполнять различные простые поручения.

Сколько можно заработать: от $ 0 в счет проживания до $ 1 500. Где можно найти работу: Подать заявку на AuPair или AuPairWorld.

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11. Путешествие на проценты

Один из самых радикальных способов для тех, кто решил уехать, — это продать все нажитое непосильным трудом и отдать деньги в банк. Существуют десятки тысяч людей, которые поступили именно таким образом — продали квартиры, машины и уехали жить в другую страну. Например, если продать квартиру в Москве и положить деньги в банк, то на проценты от вклада можно вполне комфортно жить на Бали или даже в Турции. Но и здесь стоит быть осторожным и класть деньги сразу в несколько надежных банков.

Сколько можно заработать: зависит от процента по вкладу и сумме на счету. Стоит заранее посчитать комфортную сумму для проживания в какой-либо стране. Где можно найти работу: можно не работать.