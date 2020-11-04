11 сногсшибательных зданий, которые хоть раз увидишь — и уже не выбросишь из головы

Не все дети, грезившие о домике на дереве, оставили свою мечту позади. Некоторые из них выросли, стали архитекторами и строят дома под водой и над водой, в дикой саванне и среди заснеженных равнин, в форме яиц и в виде великанов. А некоторые просто водружают на свою крышу огромную акулу, как это сделал британец Билл Хайне.

Мы в AdMe.ru с трудом верим, что все эти строения существуют на самом деле — придется поехать и убедиться самим. А в конце статьи вас ждет бонус: парочка мест, которые могут стать вашей следующей туристической мечтой.

1. Подводный ресторан в Норвегии

Самый большой в мире подводный ресторан под названием Under (в переводе — «Под») открылся всего год назад в самой южной точке Норвегии, но уже удостоился звезды «Мишлен». Лаконичный бетонный параллелепипед наполовину погружен в воду и заканчивается панорамным окном на 5-метровой глубине. Несмотря на то что чек здесь в среднем составляет $ 430, столик придется ждать полгода. Under — это не просто ресторан, это еще и научно-исследовательская база, где изучают жизнь моря.

2. Церковь в сельскохозяйственном научно-технологическом парке, Чэнду, Китай

Никакого фотошопа — это воздушное сооружение было создано в рамках налаживания дипломатических отношений между Францией и Китаем и олицетворяет взаимопроникновение двух культур. Церковь построена из алюминиевых стержней разного сечения и высоты, расположенных так, чтобы игра солнечного света делала здание эфемерным и почти прозрачным.

3. Небоскреб с водопадом, Гуйян, Китай

Когда вдоль стены 121-метрового небоскреба в китайского городе Гуйян хлынул поток воды, местные жители подумали, что произошла авария на водопроводе, и начали сообщать об этом в СМИ. Но беспокоиться было не о чем: на самом деле городу впервые продемонстрировали один из самых высоких в мире искусственных водопадов. Необычным видом льющейся со 108-метровой высоты воды можно полюбоваться лишь по особым случаям, ведь 1 час работы сооружения обходится в $ 100.

4. Отель в виде птичьего гнезда, плато Лайкипия, Кения

Из отеля, выстроенного посреди африканской саванны, открываются небывалые виды на все 4 стороны: здесь можно увидеть диких обитателей этих мест — от зебры до льва, но при этом «гнездо» оборудовано всеми прелестями цивилизации: удобными кроватями, туалетом и душем с горячей водой. Электричество вырабатывается солнечными батареями, а огромное гнездо из веток строителям помогли создать местные жители.

5. Музей человеческого тела, Угстгест, Нидерланды

Музей тела в Нидерландах построен в виде 35-метровой фигуры человека, вписанной левым боком в 7-этажное здание. Здесь посетители попадают внутрь огромной имитации человеческого организма. Пройдя через все органы, вы сможете узнать, как они работают: почему мы чихаем и зачем нужно спать, что происходит, когда мы получаем травму или икаем. А еще можно посмотреть, как в желудке переваривается булочка с сыром.

6. Отель Frying Pan Tower, Северная Каролина, США

В 2010 году инженер-программист Ричард Нилтель купил на аукционе бывшую станцию береговой охраны в 50 км от побережья Северной Каролины. За пару лет он превратил ее в отель Frying Pan Tower, который теперь называют самым опасным отелем в мире из-за постоянных штормов и снующих вокруг акул. Первые посетители спали на надувных матрасах под открытым небом, но сейчас отель предлагает гостям 8 номеров с простой обстановкой и 2 ванные комнаты. Пресную воду собирают в баки во время дождя, а электричество вырабатывают солнечные батареи. Добраться сюда можно на катере или вертолете, а из развлечений есть дайвинг, рыбалка, бильярд и стрельба по тарелкам из биоразлагаемой глины. Есть даже небольшое поле для гольфа, а мячики сделаны из корма для рыб. Но главное, ради чего сюда приезжают туристы, — невероятные восходы, закаты и ночное небо над бескрайней Атлантикой.

7. Сауна в форме яйца, Кируна, Швеция

Необычная сауна в форме 5-метрового золотого яйца построена из дерева и стальных панелей и вмещает 8 человек. Внутри находится дровяная печь. «Яйцо» можно легко разобрать и перевезти в другое место, например оно побывало в Париже, где посетители могли сами испытать ее, но постоянное его место — городок Кируна, где оно также служит арт-объектом и достопримечательностью, привлекающей туристов.

8. Тюрьма на острове Сарк, Великобритания

Малюсенькое, похожее на сундучок здание, построенное в 1856 году, — самая маленькая тюрьма в мире, которая используется и поныне. Здесь 2 камеры, окон нет вообще, а из удобств — лишь 2 узкие кровати. В 1990 году здесь провел неделю физик-ядерщик Андре Гард, который прибыл на остров вооруженным и объявил себя хозяином Сарка, но был схвачен властями. Эта история легла в основу фильма «Человек, пытавшийся украсть остров». Иногда в эту игрушечную тюрьму попадают те, кто перебрал с выпивкой, но большую часть времени помещение служит недорогой гостиницей.

9. Заправочная станция, Зилла, штат Вашингтон, США

Несмотря на невинный вид, эта бывшая заправка напоминает о крупном скандале 20-х годов прошлого века: один из тогдашних американских сенаторов был осужден за получение взяток от нефтяных компаний, которые допускались к добыче полезных ископаемых без предварительных торгов. Одно из месторождений нефти называлось Teapot Dome (Teapot — чайник), на что и намекает симпатичное сооружение. «Чайничек» оставался заправочной станцией до 2006 года, сейчас это просто городская достопримечательность.

10. Музей «Хотите верьте, хотите нет», Атлантик-Сити, США

Репортер и путешественник Роберт Рипли побывал в 198 странах и собрал коллекцию удивительных вещей со всего света. Сейчас музеи с диковинками вроде портрета Моны Лизы из 65 видов белого хлеба или скульптуры Мэрилин Монро из однодолларовых купюр работают в 26 странах. Музей в Атлантик-Сити не только под завязку заполнен необычными экспонатами, но и сам выглядит парадоксально. Но, несмотря на впечатление, что здание вот-вот рухнет, посетителям ничего не угрожает.

Компания Longaberger производит плетеные изделия и другие товары для дома. Владельцы захотели увековечить один из своих лучших товаров и выстроили целое здание в виде огромной корзины. Позже штаб-квартира компании переместилась в другое место, а новаторское архитектурное сооружение было продано и превратилось в отель.

11. Дом с акулой, Оксфорд, Великобритания

В 1986 году, в 41-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки, житель Оксфорда Билл Хайне установил на крыше дома 7-метровую скульптуру акулы из стекловолокна. Власти потребовали убрать ее, так как она представляет опасность для прохожих, но Хайне заявил, что акула — символ ядерного разоружения и останется на месте. После 5 лет борьбы упрямый британец отстоял свой арт-объект, который за эти годы полюбился местным жителям и стал городской достопримечательностью.

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