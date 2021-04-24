11 секретных приемов, которыми пользуются итальянки, чтобы разить окружающих наповал

Когда в одном предложении встречаются слова «стиль» и «Италия», на ум сразу же приходят крутые модные дома: Prada, Dolce & Gabbana, Armani. Но известные бренды существуют не в вакууме — дизайнеры часто вдохновляются простыми итальянками. И неслучайно, ведь этим женщинам чувства стиля не занимать.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие модные секреты от нас скрывают итальянки и чему мы можем у них поучиться.

Одеваются ярко, броско и качественно

Итальянки любят выглядеть женственно, при этом часто выбирают яркую и броскую одежду со множеством деталей. Например, они жить не могут без воланов и рюшей. Составляющие таких комплектов подбирают с особой тщательностью, чтобы вещи идеально гармонировали друг с другом и был баланс среди множества ярких красок. В этом итальянским модницам нет равных. Также они руководствуются концепцией la bella figura (дословно — «хорошая форма». — Прим. AdMe.ru). Она заключается в том, чтобы правильно презентовать себя миру и произвести хорошее впечатление, даже когда просто выходишь купить десяток яиц или выпить кофе с друзьями. Женщины в Италии любят составлять сложные образы, но, даже если они выбирают простые джинсы и футболку, те будут хорошо держать форму и сидеть по фигуре. Образ должен быть не напряженным, а легким, изящным и элегантным. Однажды мы с женой отдыхали в национальном парке «Брайс-каньон» в США. Мы весь день ходили пешком по пустынным местам, было очень жарко и пыльно. На смотровой площадке я увидел пару: на ней были высокие каблуки и дискотечный костюм, на нем — рубашка поло и легкий свитер на плечах. Кто бы мог пойти в поход по пустыне в таком наряде? Только итальянцы! © Giuliano Janson / Quora

Носят теплую обувь летом

Итальянки часто выбирают довольно теплые и закрытые сапоги и ботильоны даже в летнюю жару. А вот открытая обувь типа кроксов и шлепанцев у них под запретом за пределами бассейнов и пляжей. Кроме того, они вряд ли выберут туфли из искусственной кожи (отличать ее от натуральной они умеют с первого взгляда) — скорее, наденут простые кроссовки или конверсы. А еще итальянки недолюбливают шпильки, но часто ходят по брусчатке на довольно высоких каблуках или на модной сейчас танкетке.

Не кичатся брендами

Состоятельные девушки в Италии не носят вещи с крупными логотипами брендов. Даже если на ней надет сшитый на заказ костюм за кругленькую сумму, о его стоимости будут говорить только малозаметные детали. Зато он будет сделан из отличной ткани точно по параметрам фигуры и будет идеально подходить именно этой женщине. Исключение составляют сумки и очки — на них могут присутствовать логотипы брендов, но они тоже будут не слишком бросаться в глаза. А вот фирменных футболок или курток-бомберов с крупными лого на итальянках не увидишь. Девушек, которые кичатся своим достатком и выставляют его напоказ с помощью одежды, итальянки пренебрежительно называют «тамарра». Это слово обозначает полную противоположность элегантности и стилю. Девушек-«тамарра» отличает не только любовь к огромным логотипами, но и высоченные каблуки, чрезмерно облегающая или открытая одежда.

Не носят украшений для волос

От природы у большинства итальянок прекрасные густые волосы, за которыми они ухаживают с особой тщательностью. Возможно, именно поэтому они предпочитают не использовать украшения для волос (ведь заколки могут обрывать волоски, резинки — перетягивать корни). Для девушки в Италии вполне нормально выйти на улицу просто с чистыми, гладкими и распущенными волосами. Единственный аксессуар, который они нежно любят носить на голове, — это солнцезащитные очки.

Предпочитают оливковое масло покупным косметическим средствам

Итальянки любят применять натуральные ингредиенты в уходе за собой. В особом почете у них продукт, которым их страна славится на весь мир, — оливковое масло. Они используют его в качестве anti-age-средства, втирают в кутикулу и вообще заменяют им многие покупные косметические средства. Также они используют клубнику, лимон и другие природные компоненты.

Акцентируют внимание только на одной детали

При построении образа итальянки выбирают только одну доминанту. Это может быть что угодно, — от яркой юбки до моносережки, от броского пиджака до массивного ожерелья. На этой главной детали девушки делают акцент, подбирая остальные вещи из своего минималистичного базового гардероба. В таком случае образ получается не перегруженным, а взгляд окружающих в первую очередь падает именно на ту деталь, которой хочется похвалиться.

Предпочитают черное нижнее белье комплектом

Итальянки считают качественное нижнее белье фундаментом всего образа. Оно должно сидеть идеально по фигуре и хорошо поддерживать все, что нужно. И самое важное — оно не должно просвечивать сквозь одежду. Поэтому чаще всего девушки в этой стране выбирают комплект черного белья — ведь этот цвет составляет базу в их гардеробе, а любое другое белье, включая телесное, может просвечивать сквозь черную ткань. Белье должно быть выполнено из качественной ткани — итальянки очень любят кружево и шелк, но в повседневной жизни могут ограничиться и простым хлопком.

Подчеркивают изгибы тела

При построении любого образа девушки в Италии тщательно следят за пропорциями: если талия тонкая — подчеркнуть, если ноги длинные и стройные — показать, если какая-то часть тела выделяется — уравновесить. По этой причине итальянку вряд ли можно увидеть в оверсайз-свитере, узких джинсах и балетках — такой «треугольный образ» не соответствует их представлению о прекрасном.

Предпочитают естественный макияж

В этом вопросе итальянки занимают серединную позицию. С одной стороны, они не позволяют себе выходить из дома совсем без косметики. Естественный макияж с сияющей загорелой кожей для них такая же необходимость, как идеальный маникюр и педикюр. С другой стороны, они не используют накладные ресницы, не подводят брови слишком густо — в общем, соблюдают меру.

Занашивают одежду до дыр

Поскольку итальянки выбирают хорошие качественные вещи, сшитые специально для них, а следовательно, недешевые, они носят их до тех пор, пока они не потеряют презентабельный вид. При этом они тщательно ухаживают за одеждой: она должна не просто не иметь дырок и оторванных пуговиц, быть отглаженной и нерастянутой. Даже если черный цвет стал уже не совсем черным или яркая одежда чуть потеряла цвет — она будет безжалостно отправлена в утиль. К слову, итальянки любят вещи с историей. Пожилые итальянцы часто сохраняют свою одежду для потомков. На некоторых свадьбах я встречал молодых людей, которые хвастались, что костюм, который на них надет, принадлежал еще их любимому дедушке. © Carlo Volpe / Quora

Тщательно одевают детей

Стиль у итальянцев в крови и передается из поколения в поколение. С самого юного возраста матери приучают малышей к моде. Выходя в свет, итальянки считают детей частью своего образа, поэтому одевают их с особой тщательностью. По их мнению, одежда ребенка репрезентует всю семью. Когда мне было 5 или 6 лет, тетя подбирала мне одежду, идеально сидящую на моем маленьком тельце. В подростковом возрасте я увлеклась панк-роком. Когда мама видела мои рваные джинсы и неопрятную кожанку, она всегда говорила: «Ты выглядишь как ничейная дочь». Это выражение очень популярно в Италии, оно характеризует итальянский подход к семейственности. © Annalisa J. / YouTube