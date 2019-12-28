11 ресторанов и кафе, ради которых туристы готовы бросить все и умчаться на край света

19 5 42 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

79 % миллениалов утверждают, что им нравится пробовать блюда разных народов. Сегодня в каждом городе-миллионнике можно найти заведения, где предлагают кухню разных стран. Кажется, что ехать куда-то целенаправленно нет смысла. Но это совсем не так — некоторые рестораны, кафе и даже столовые достойны того, чтобы отправиться ради них в путешествие.

Мы в AdMe.ru внимательно прочли отзывы туристов и составили список заведений, которые навсегда запомнились им своей едой или деталями интерьера.

1. Wattana Panit, Бангкок, Таиланд

Это место больше напоминает домашнюю столовую. Кафе известно тем, что говядина на кухне варится с самого основания, более 60 лет. Все, что делают владельцы, — время от времени добавляют свежую воду и мясо. В ресторане можно отведать тушеную говядину с лапшой, сукияки, жареную говядину в устричном соусе и свинину с чесноком и рисом.

2. Rokunen Yonkumi, Токио, Япония

В токийском Rokunen Yonkumi можно почувствовать себя учеником японской начальной школы: есть комната заместителя директора, медкабинет и классы. Здесь можно попробовать не только популярный школьный завтрак (спагетти и жареный хлеб), но и более привычные блюда, например салат «Цезарь». Соусы подают в огромном шприце, а напитки — в мензурках и колбах, в конце трапезы предлагают пройти настоящий тест и получить оценку.

3. El Diablo, Лансароте, Испания

Ресторан расположен прямо на вершине вулкана, только выпускает он не лаву, а тепло. Фишка заведения — жаровня, которую питает вулканический жар.Отверстие обложили камнями и установили специальные решетки, на которых жарят мясо, рыбу и овощи. При помощи естественного тепла блюда готовятся значительно быстрее, а за процессом наблюдают все желающие.

4. Rollercoaster Restaurant, всемирная сеть

Рестораны Rollercoaster есть в нескольких странах мира, в том числе в Англии, Германии, Австрии. Блюда заказываются с помощью планшетов и доставляются гостям по миниатюрным американским горкам: к каждому столику проведена спираль, по которой спускается контейнер с блюдами. Официанты приносят заказ в редких случаях.

5. HaiDiLao Hotpot, всемирная сеть

Первый ресторан HaiDiLao Hotpot появился в китайском городе Цзяньян в 1994 году, а сейчас заведения сети есть в Великобритании, США, Канаде, Южной Корее, Сингапуре и других странах. В меню — традиционная китайская кухня, вот только блюда приходится готовить самому в особой нише в столе. Ресторан настолько популярный, что туда выстраиваются очереди, во время ожидания можно бесплатно сделать маникюр, почистить обувь, распечатать фото. В уборной отдельный сотрудник выдавливает мыло на руки посетителя, открывает кран и подает полотенце.

6. New Lucky, Ахмедабад, Индия

Это была бы обычная индийская забегаловка, если бы не потустороннее соседство. Кафе расположено на месте старого мусульманского кладбища: посетители пьют чай рядом со старыми гробами, огороженными решетками. Это никого не смущает и даже считается залогом успеха (по крайней мере для владельца заведения).

7. Cabbage and condoms, Таиланд

Девиз ресторана: «От нашей еды вы точно не забеременеете». Впрочем, еда здесь совсем не главное. Официанты иногда надевают средства предохранения на голову, в зале стоят изваяния, одежда которых полностью сделана из презервативов. На стенах — тематические плакаты, а вместо жвачки в конце трапезы гости получают пару средств защиты. Этот ресторан — лишь один из проектов Мечай Виравайдья, который пропагандирует сексуальное просвещение и защиту от нежелательных последствий близости. Кроме Таиланда, ресторан можно посетить в Англии.

8. De Kas, Амстердам, Нидерланды

Ресторан расположен в старой теплице, которая была построена в 1926 году. Вокруг — грядки, где и выращивают овощи, фрукты и зелень для будущих блюд. Здесь нет меню в привычном понимании слова: вам предложат лишь список ингредиентов, которые успели созреть. Ресторан особенно понравится любителям здорового питания и вегетарианцам: здесь много овощных блюд.

9. Säräpirtti Kippurasarvi, Леми, Финляндия

На фото выше — единственное блюдо, которое подают в этом ресторане. А чтобы попасть в заведение, нужно заранее сделать бронь: оно работает не каждый день. Секрет в том, что сяря (или баранина с картошкой), блюдо с более чем тысячелетней историей, готовится 8–9 часов в деревянном корыте. Ресторан работает в заранее согласованное время, поэтому придется зарезервировать место. Зато есть можно без ограничений: достаточно заплатить € 33 за человека.

10. l’Entrecote, Бордо, Франция

Ресторан открылся в 1959 году и до наших дней радует гостей только одним блюдом — антрекотом под соусом, рецепт которого держится в строжайшей тайне. За 60 лет удалось установить, что в составе есть сливочное масло и дижонская горчица, остальные ингредиенты известны только семье владельца заведения. К антрекоту подают домашний картофель фри. Обстановка в ресторане предельно скромная: вместо скатертей здесь салфетки, видавшие виды столовые приборы, нет даже меню. Несмотря на это, в рестораны сети каждый вечер выстраивается очередь.

11. Emin Usta Balicisi, Стамбул, Турция

Балык экмек напоминает шаверму, только вместо мяса внутри жареная рыба. Одного из продавцов блюда знают под именем СуперМарио (настоящее имя — Эмин) — все из-за сходства с персонажем игры. Народная молва гласит, что именно он готовит лучший балык экмек в турецкой столице — жарит скумбрию на оливковом масле с лимонным соком, а в бутерброд добавляет лук, томаты, чили, приправы и особый соус (рецепт, как водится, секретный). Подтверждение тому — бесконечные очереди возле его киоска, который перемещается в окрестностях центра Стамбула более 20 лет.

А какой ресторан или кафе запомнились вам больше всего? Почему?