11 разрекламированных достопримечательностей, которые оказались фейками

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Находчивые предприниматели с разных уголков света придумывают всевозможные мифы и легенды, связанные с тем или иным туристическим местом, чтобы привлечь как можно больше путешественников. И порой люди, которые всю жизнь прожили в одном городе, даже не подозревают, что их любимые памятники могут быть умелыми копиями и даже подделками.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, где туристам местные гиды говорят не всю правду и что на самом деле скрывается за разрекламированными достопримечательностями в разных концах света.

1. Контрольно-пропускной пункт «Чарли», Германия

Чекпойнт «Чарли» сегодня популярное туристическое место в Берлине. С 1963 года, после строительства Берлинской стены, «Чарли» являлся контрольно-пропускным пунктом, который располагался на улице Фридрихштрассе. В годы холодной войны это место превратилось в символ противоречий между СССР и США. Чекпойнт «Чарли» был торжественно закрыт и демонтирован в 1990 году. Но несколько лет спустя он был выстроен заново, чтобы привлечь в этот район Берлина туристов.

2. Середина мира, Эквадор

В Эквадоре существует как минимум 3 достопримечательности, которые борются за право называться центром мира. Самая известная — это огромный монумент Митад-дель-Мундо (Mitad del Mundo), который был построен в конце 80-х годов преимущественно для привлечения внимания туристов. Второй — это парк-музей Интиньян (Intiñan), который находится в нескольких сотнях метров от первого. И третий объект — это Китсато (Quitsato), или «середина мира», местоположение которого было точно определено с помощью GPS-оборудования в 2006 году.

3. Храмы острова Филы, Египет

Когда в 1960 году было продолжено масштабное строительство Асуанского водохранилища, все храмы на настоящем острове Филы было решено перенести на соседний, более высокий остров Агилкия, чтобы защитить древние памятники от затопления. Под руководством ЮНЕСКО все исторические постройки были разобраны, камни пронумерованы и заново выстроены на другом острове, расположенном в 500 м вверх по течению Нила.

4. Пещера Зевса, Греция

На греческом острове Крит расположены сразу 2 пещеры, которые борются за право считаться местом рождения главного олимпийского бога. Первая пещера - Психро - расположена на горе Дикти. Если верить мифам, то именно здесь Рея скрылась от коварного Кроноса и родила Зевса. Хотя даже древние греки не верили, что в легенде указано именно это место, и за право считаться еще одной родиной Зевса соперничает также огромная пещера на склонах горы Иды.

5. Дом Христофора Колумба, Италия

В Генуе вам покажут дом, в котором жил маленький Христофор Колумб между 1455-м и 1470 годами. Хотя от прежнего дома кроме фундамента ничего не сохранилось до наших дней. Вероятно, дом был разрушен во время бомбардировки французского флота короля Людовика XIV в 1684 году. Популярная туристическая достопримечательность является всего лишь реконструкцией оригинального средневекового здания, в котором, возможно, жил первооткрыватель Америки.

6. Шангри-Ла, Китай

В рамках развития туризма китайский город Чжундянь в 2001 году сменил название на Шангри-Ла — в честь вымышленной страны из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» (1933 год).

7. Могила Джульетты в Вероне

Так же как и знаменитый балкон в итальянской Вероне, гробница Джульетты в монастыре капуцинов является лишь хорошо разрекламированной туристической Меккой и на самом деле даже не упоминается в известной пьесе Уильяма Шекспира. Впервые гробница Джульетты была описана в новелле 1524 года Луиджи да Порто. После выхода в свет новеллы и началось паломничество к безымянному саркофагу, что не очень нравилось местным монахам, которые в 1548 году решили приспособить надгробие под емкость для хранения воды. Однако после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта» саркофаг был перемещен в крипту церкви, чтобы создать там подобие склепа Ромео и Джульетты для привлечения туристов.

8. Полюс холода, Россия

Якутское село Оймякон является туристической достопримечательностью Сибири и позиционирует себя как самое холодное место на Северном полушарии. Хотя официально статус полюса холода отдан другому сибирскому городу — Верхоянску, где рекордная температура была ниже, чем в Оймяконе, на 0,1 °С, составив —67,8 °С в 1885 году.

9. Летний сад, Россия

После масштабной реставрации 2011 года оригиналы скульптур XVIII века из Летнего сада в Санкт-Петербурге не вернулись на свое историческое место, а были заменены точными копиями. Подлинные мраморные скульптуры сегодня хранятся в Инженерном замке, а их копии в Летнем саду сделаны из мраморной крошки и специального цемента. В отличие от мраморных статуй, которые простояли в парке около 300 лет, срок службы современных копий не превышает и 50 лет.

10. Лоджии Рафаэля, Россия

Лоджии Рафаэля в Эрмитаже являются всего лишь копией творения знаменитого итальянского мастера в Ватикане. Они были воссозданы в Санкт-Петербурге практически на 300 лет позже оригинала по велению Екатерины II, которой понравились росписи Папского дворца в Ватикане. Отличие копии в Эрмитаже от оригинального творения Рафаэля заключается в том, что проемы вдоль наружной стены в Ватикане были изначально открытыми, а в Эрмитаже — застекленными. А на внутренней стене помещения в Петербурге были размещены зеркала, в то время как в Папском дворце на их месте были настоящие окна.

11. «Аврора», Россия

Торжественный спуск «Авроры» на воду состоялся еще в мае 1900 года в присутствии императора Николая II. Крейсер прославился в Цусимском сражении, а потом и в боевых действиях во время Первой мировой войны. Затем в 1917 году с борта «Авроры» был совершен знаменитый холостой выстрел по Зимнему дворцу. Во время блокады Ленинграда крейсер принимал участие в боевых действиях и сильно пострадал. В 1945 году «Аврору» перестроили для съемок фильма «Варяг», а в 1948-м перевели к окончательному месту стоянки на Большую Невку. К концу 1970-х годов корпус крейсера был в аварийном состоянии, и его практически полностью перестроили после ремонта 1987 года. Масштабные реставрационные работы проводились и с 2014-го по 2016 год. В связи с многочисленными перестройками за более чем вековую историю от подлинного крейсера практически ничего оригинального не сохранилось.