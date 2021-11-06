11 раскрученных туристических мест, которые на фото захватывают дух, а вживую могут огорчить

Без сомнения, практически любому путешественнику хочется увидеть места, ставшие для туристов легендарными: Гранд-Каньон, к примеру, или древний город инков Мачу-Пикчу. Но иногда случается так, что локация, которая круто смотрелась на фотках, вживую оказывается, мягко говоря, разочаровывающей.

Мы в AdMe.ru думаем, что если хочется что-то увидеть своими глазами, надо это увидеть. И в сегодняшней статье мы собрали мнения людей, которые решили лично взглянуть на популярные среди туристов места. И их постигло горькое разочарование.

Стеклянный мост над Гранд-Каньоном

Ловушка для туристов. Пройдут часы, пока вы доберетесь туда из Вегаса. Они берут $ 20 за парковку в пустыне и еще $ 30 — за поездку на автобусе от парковки до самого моста (а идти там всего ничего). На самом мосту нельзя фотографировать и вообще брать туда камеру, но они, конечно, с удовольствием сделают снимки и продадут вам. © TommyHole****er / Reddit

Я слышал, что за вход на стеклянный мост сейчас берут $ 65. Просто безумие. Смысл Гранд-Каньона в том, чтобы смотреть на эту красоту в сторону горизонта, а не вниз, вертикально под собой. Чтобы ощутить всю атмосферу Гранд-Каньона, лучше всего взять напрокат машину и проехать до центра национального парка — займет примерно 2 часа. © ZolaMonster / Reddit

Голливудский бульвар

Я родился в Лос-Анджелесе. Никогда бы не привел на Голливудский бульвар никого из гостей. На худой конец, просто быстро проехал бы мимо него. В Лос-Анджелесе можно сделать множество куда более крутых вещей, чем смотреть на дурацких Человека-паука и Бэтмена. © Prolificus1 / Reddit

Озеро Лох-Несс

Озеро Лох-Несс, расположенное в глухом уголке Шотландии, издавна плодит вокруг себя слухи о доисторических монстрах и динозаврах. Но сегодня все, что вы увидите, — это серое небо, унылая вода и множество торговцев, продающих мягкие игрушки Несси. В Шотландии есть места куда лучше, чем это унылое узкое озеро. © Nivedita Nair / Quora

Эмпайр-стейт-билдинг

Почему он? Потому что, в конце концов, это просто очередной нью-йоркский небоскреб, в котором располагаются офисы. Возможно, когда-то это было самое высокое здание в мире, но оно давно утратило этот титул, и сегодня это 45-е по высоте здание в мире (и 5-е по высоте в Нью-Йорке). Да, это та самая башня, на которую Кинг-Конг взбирался в фильмах, но факт остается фактом: это просто, блин, офисное здание. © John Smith / Quora

Музей восковых фигур мадам Тюссо

Одна из самых переоцененных туристических достопримечательностей Лондона. Перед входом вам, возможно, придется стоять в очереди 4 часа под прямыми солнечными лучами. Когда вы наконец войдете, вас сфотографируют рядом с восковой фигурой. Особого выбора у вас нет, если только вы не захотите поспорить. Вы можете заплатить за фотку на выходе. Затем вы проходите мимо восковых фигур звезд эстрады, актеров и членов британской королевской семьи. Экскурсия заканчивается шумной поездкой на поезде мимо остальных фигур. Это попросту пустая трата времени и денег. Я был там раз 10 в качестве гида и не выношу это место. © Peter Foulds / Quora

Мачу-Пикчу

Город наводнен людьми, что раздражает. Там очень дорого, они весь день возят туристов на огромный холм, заставляют брать гида, а в красивых местах останавливаешься от силы минуты на 3. Это искажение истории инков в угоду людям с селфи-палками. © ccut / Reddit

Римский Колизей

Колизей может одновременно вместить до 3 000 человек. Когда пара человек выходит, они впускают еще несколько. Из-за этого образуются огромные очереди — нам пришлось стоять с 12:00 до 15:00, чтобы попасть внутрь. Если с вами пожилые люди или маленькие дети, отстоять 3-часовую очередь может быть нелегко. Кроме того, Колизей постепенно разваливается. © Hitesh Sahu / Quora

Остров Свети-Стефан в Черногории

Путешествуя по Черногории полтора года назад, я планировал остановиться тут по пути из аэропорта в Котор. Что же такого разочаровывающего в Свети-Стефане? Сюда нельзя попасть. И остров, построенный около 600 лет назад, и рыбацкая деревня, существовавшая до 1950-х годов, теперь представляют собой роскошный отель, доступный только для постояльцев, которые готовы заплатить минимум € 773 за ночь. Вы также можете попасть на остров, заказав еду в местном ресторане или посетив воскресную службу в здешней церкви, но в обоих случаях персонал отеля будет сопровождать вас повсюду. Ни малейшего шанса исследовать окрестности. Да, улицы острова на фото в Интернете ошеломляют, но нам, простым смертным, придется довольствоваться панорамным видом с пляжа, расположенного напротив него, где можно арендовать два шезлонга и зонтик как минимум за € 80 в день. © Giorgio Taietti / Quora

«Три сестры» в Австралии

Сфотографировать их довольно сложно. Вам понадобится камера с достаточно хорошим зумом. И добраться до места непросто, так как там весьма крутая дорога, но лично я доехал на автобусе. Потрясающе, что эти скалы — природное образование, но Каменный лес в Китае мне кажется более привлекательным. Прости, Австралия. © Haryo Hafizh / Quora

Эти камни не впечатляют, правда. Зато мне нравится подниматься туда, чтобы полюбоваться видом на долину с лесом и голубой дымкой. © Rowan Crouch / Quora

Елисейские Поля

Я считаю, что виды возле Триумфальной арки и площади Согласия на обоих концах авеню великолепны. Однако сама улица превратилась в один большой торговый центр под открытым небом. Здесь многолюдно и слишком мало очарования. Я люблю Париж, но не Елисейские Поля. © Boris Hawthorgh / Quora

Елисейские Поля — это длинная, очень широкая улица с интенсивным движением. Здесь полно дорогих магазинов. Так что, если вы собираетесь делать покупки или хотите просто полюбоваться на витрины, сходите туда. © Chris Spencer / Quora

Монумент четырех углов (место, где сходятся границы четырех штатов)

«Четыре угла» находятся в самой удивительной части страны. За несколько часов можно добраться до Меса-Верде, Гранд-Каньона или Долины монументов... Но «Четыре угла» — это просто плоский, сухой пейзаж в глуши. Всегда казалось смешным, что люди проезжают не глядя мимо одних из самых невероятных пейзажей в мире, чтобы увидеть какие-то воображаемые границы на песке. © CaptainNoBoat / Reddit

Монумент находится буквально посреди неизвестности, там многолюдно до чертиков. И это попросту знак на земле, который показывает, что вы находитесь между штатами. © sharkyshark303 / Reddit