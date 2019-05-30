11 секретов экономии на перелетах, которые позволят улететь в Европу за ₽ 2 тыс.

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Порой авиакомпании устраивают распродажи, и нам удается купить билеты по невероятно низким ценам. И, к примеру, улететь в Европу и вернуться за ₽ 5-7 тыс. Но в большинстве случаев перелеты стоят намного дороже. Впрочем, есть способы существенно сэкономить на билетах, не дожидаясь следующей распродажи.

Мы в AdMe.ru уже готовим чемоданы. Надеемся, что и вам это руководство окажется полезным.

Смотрите билеты только в одну сторону

Если задаться целью сэкономить именно на билетах, то это самое главное правило. Выбирайте рейсы, например в Болгарию (аэропорт Бургас, BOJ), без обратного билета. При этом можно пожертвовать удобными временем посадки и датой. Но зато кошелек останется практически нетронутым:

Выбирайте обратный билет с вылетом из другого аэропорта

Совсем не обязательно улетать домой также из Бургаса. Зачем оставаться в Болгарии, когда можно устроить настоящее путешествие по Европе? К тому же деньги на билетах мы сэкономили, то есть можно, к примеру, арендовать машину, отправиться в Баварию и на самолет сесть в аэропорту Мюнхена (FMM). К тому же больше аэропортов — больше выбор, а значит, можно найти самое выгодное предложение:

Если не по душе Бавария, пожалуйста — вариант вылета из Венгрии. Будапешт (BUD) — город сам по себе интересный и стоящий внимания, а учитывая цену обратного билета — меньше ₽ 3 тыс. — он становится и вовсе неотразимым:

Или вот другой вариант возвращения — уже из Словакии. Ее столица Братислава (BTS) расположена недалеко от Венгрии и Австрии, куда также можно съездить, а билет домой с вылетом из местного аэропорта обойдется вам всего в ₽ 3 тыс. Такие же предложения можно найти, скажем, в Кельне или Салониках:

Меняйте вид транспорта

Можно пойти дальше и на обратном пути вообще отказаться от самолета. Вернуться в Москву автобусом из Таллина, Риги, Вильнюса. Билеты на такой транспорт продаются от ₽ 500–1 000 в одну сторону.

Таким образом, можно слетать в Европу и вернуться всего за ₽ 2–3 тыс. Туда, как в нашем примере, в Болгарию, а обратно — из Германии или Словакии.

Ориентируйтесь на курс доллара и евро по отношению к местной валюте

Отличный способ сэкономить — отправиться в страну, где курс местной валюты недавно упал по отношению к мировой. Речь о странах Восточной Европы. Рынок еще не успеет перестроиться, и у вас будет шанс, скажем, арендовать машину или снять номер в гостинице гораздо дешевле. Но при условии, что вы все свои траты рассчитываете в долларах или евро.

Вылетайте из Литвы

Из Вильнюса практически в любую точку Европы вылетает огромное количество лоукостеров: Wizz Air, Ryanair, airBaltic, Finnair. И билет в среднем стоит не дороже € 40. Так что иногда проще и, главное, экономичнее добраться до Литвы, а уже из нее куда угодно.

Часто именно из Вильнюса бывают дешевые рейсы в Испанию, Францию, Норвегию, Великобританию, Германию.

Точно такая же стратегия работает и с Латвией, Финляндией, Венгрией и Польшей. Из этих стран лоукостеры летают практически в любую точку Европы.

Выбирайте дешевые страны

Речь о ценах на еду, проживание и транспорт. Не стоит пытаться дешево улететь, скажем, во Францию или Великобританию. Добраться бюджетно можно, но дальше придется раскошеливаться. Лучше смотреть перелеты в Чехию, Венгрию, Литву, Эстонию, Болгарию, Грузию или Грецию.

Изучите направления, по которым у авиакомпаний сейчас есть скидки и специальные предложения. Поиск билетов в одну сторону — это еще не гарантия дешевизны. А вот тут, к примеру, можно подыскать гарантированно бюджетный рейс:

Не забывайте про горящие туры. Совсем не обязательно сидеть дома и ждать выгодного предложения. Но проверить, не подвернется ли скидка на время вашего путешествия, все же стоит. Так, недавно предлагали вылет из Москвы в Мюнхен с ощутимой скидкой:

Не меняйте деньги в аэропортах и отелях

Самый невыгодный курс можно найти именно в этих двух местах. Так что не стоит сводить на нет экономию на перелете. Лучше заранее узнать места, где поменять валюту будет выгоднее, например на «Форуме Винского».

Загляните перед полетом в календарь

Если вы видите дешевый авиабилет в какую-либо страну, убедитесь, что в это время там не проходят национальные торжества. В праздники цены всегда подскакивают, и вся экономия на перелете тут же испарится.

Авиабилеты с датой вылета в середине недели, как правило, стоят немного дешевле, чем в другие дни. А вот пятница — самый дорогой день для полета.

Экономьте мимоходом

Если же вы не хотите мотаться по Европе из одного аэропорта в другой, но посмотреть пару городов хочется, можно поступить иначе. Выбрать билеты, например в Барселону с пересадкой до 24 часов (лэйовером) в Милане, и погулять по какому-то одному городу (в данном случае Милану) в ожидании следующего рейса:

Авиабилеты с длинной стыковкой, как правило, дешевле любых других. Так что вы не только добавите один город к своему путешествию, но еще и сэкономите на этом.

Главное — выбрать стыковку в дневное время, чтобы не сидеть в транзитной зоне аэропорта всю ночь.

Выбирать стыковку можно в любом городе и любой стране. На Мальдивах, например, во время лэйовера можно успеть и в столице побывать, и на пляже поваляться, и до соседнего острова сплавать. А в Амстердаме расстояния такие маленькие, что за 12-часовую стыковку можно даже успеть арендовать машину и съездить, к примеру, в Гаагу.

Не забывайте искать дешевое жилье

Все, что вы сэкономили на перелете, может тут же испариться при заселении в отель. Так что в комплект к дешевому билету можно заранее подобрать и недорогой вариант размещения в гостинице.

И совсем не обязательно при этом заселяться в хостелы. Достаточно найти жилье со скидкой. Например, воспользоваться поисковиками Hotellook или RoomGuru. При желании там можно обнаружить предложения отелей со скидками до 60 %.

Что еще нужно учитывать

Не стоит выбирать слишком длинные перелеты. Как правило, они дороже. Лучше рассматривать ближнее зарубежье.

Не забывайте, что ради экономии, скорее всего, придется пожертвовать багажом. Многие компании, такие как Wizz Air и «Победа», не включают багаж в стоимость билета. Или включают, но всего 10 кг. Впрочем, вот вам руководство по тому, как можно даже в самую маленькую сумочку сложить достаточное для большого путешествия количество вещей.

Так что иногда есть резон отказаться от путевок с рейсами только туда-обратно. Ведь варианты могут оказаться выгоднее и интереснее. Впрочем, может быть, у вас есть способы сэкономить на перелетах еще больше?