11 секретов экономии на перелетах, которые позволят улететь в Европу за ₽ 2 тыс.
Порой авиакомпании устраивают распродажи, и нам удается купить билеты по невероятно низким ценам. И, к примеру, улететь в Европу и вернуться за ₽ 5-7 тыс. Но в большинстве случаев перелеты стоят намного дороже. Впрочем, есть способы существенно сэкономить на билетах, не дожидаясь следующей распродажи.
Мы в AdMe.ru уже готовим чемоданы. Надеемся, что и вам это руководство окажется полезным.
Смотрите билеты только в одну сторону
- Если задаться целью сэкономить именно на билетах, то это самое главное правило. Выбирайте рейсы, например в Болгарию (аэропорт Бургас, BOJ), без обратного билета. При этом можно пожертвовать удобными временем посадки и датой. Но зато кошелек останется практически нетронутым:
Выбирайте обратный билет с вылетом из другого аэропорта
- Совсем не обязательно улетать домой также из Бургаса. Зачем оставаться в Болгарии, когда можно устроить настоящее путешествие по Европе? К тому же деньги на билетах мы сэкономили, то есть можно, к примеру, арендовать машину, отправиться в Баварию и на самолет сесть в аэропорту Мюнхена (FMM). К тому же больше аэропортов — больше выбор, а значит, можно найти самое выгодное предложение:
- Если не по душе Бавария, пожалуйста — вариант вылета из Венгрии. Будапешт (BUD) — город сам по себе интересный и стоящий внимания, а учитывая цену обратного билета — меньше ₽ 3 тыс. — он становится и вовсе неотразимым:
Меняйте вид транспорта
- Можно пойти дальше и на обратном пути вообще отказаться от самолета. Вернуться в Москву автобусом из Таллина, Риги, Вильнюса. Билеты на такой транспорт продаются от ₽ 500–1 000 в одну сторону.
- Таким образом, можно слетать в Европу и вернуться всего за ₽ 2–3 тыс. Туда, как в нашем примере, в Болгарию, а обратно — из Германии или Словакии.
Ориентируйтесь на курс доллара и евро по отношению к местной валюте
- Отличный способ сэкономить — отправиться в страну, где курс местной валюты недавно упал по отношению к мировой. Речь о странах Восточной Европы. Рынок еще не успеет перестроиться, и у вас будет шанс, скажем, арендовать машину или снять номер в гостинице гораздо дешевле. Но при условии, что вы все свои траты рассчитываете в долларах или евро.
Вылетайте из Литвы
- Из Вильнюса практически в любую точку Европы вылетает огромное количество лоукостеров: Wizz Air, Ryanair, airBaltic, Finnair. И билет в среднем стоит не дороже € 40. Так что иногда проще и, главное, экономичнее добраться до Литвы, а уже из нее куда угодно.
- Часто именно из Вильнюса бывают дешевые рейсы в Испанию, Францию, Норвегию, Великобританию, Германию.
- Точно такая же стратегия работает и с Латвией, Финляндией, Венгрией и Польшей. Из этих стран лоукостеры летают практически в любую точку Европы.
Выбирайте дешевые страны
- Речь о ценах на еду, проживание и транспорт. Не стоит пытаться дешево улететь, скажем, во Францию или Великобританию. Добраться бюджетно можно, но дальше придется раскошеливаться. Лучше смотреть перелеты в Чехию, Венгрию, Литву, Эстонию, Болгарию, Грузию или Грецию.
- Изучите направления, по которым у авиакомпаний сейчас есть скидки и специальные предложения. Поиск билетов в одну сторону — это еще не гарантия дешевизны. А вот тут, к примеру, можно подыскать гарантированно бюджетный рейс:
- Не забывайте про горящие туры. Совсем не обязательно сидеть дома и ждать выгодного предложения. Но проверить, не подвернется ли скидка на время вашего путешествия, все же стоит. Так, недавно предлагали вылет из Москвы в Мюнхен с ощутимой скидкой:
Не меняйте деньги в аэропортах и отелях
Загляните перед полетом в календарь
- Если вы видите дешевый авиабилет в какую-либо страну, убедитесь, что в это время там не проходят национальные торжества. В праздники цены всегда подскакивают, и вся экономия на перелете тут же испарится.
- Авиабилеты с датой вылета в середине недели, как правило, стоят немного дешевле, чем в другие дни. А вот пятница — самый дорогой день для полета.
Экономьте мимоходом
Если же вы не хотите мотаться по Европе из одного аэропорта в другой, но посмотреть пару городов хочется, можно поступить иначе. Выбрать билеты, например в Барселону с пересадкой до 24 часов (лэйовером) в Милане, и погулять по какому-то одному городу (в данном случае Милану) в ожидании следующего рейса:
- Авиабилеты с длинной стыковкой, как правило, дешевле любых других. Так что вы не только добавите один город к своему путешествию, но еще и сэкономите на этом.
- Главное — выбрать стыковку в дневное время, чтобы не сидеть в транзитной зоне аэропорта всю ночь.
- Выбирать стыковку можно в любом городе и любой стране. На Мальдивах, например, во время лэйовера можно успеть и в столице побывать, и на пляже поваляться, и до соседнего острова сплавать. А в Амстердаме расстояния такие маленькие, что за 12-часовую стыковку можно даже успеть арендовать машину и съездить, к примеру, в Гаагу.
Не забывайте искать дешевое жилье
- Все, что вы сэкономили на перелете, может тут же испариться при заселении в отель. Так что в комплект к дешевому билету можно заранее подобрать и недорогой вариант размещения в гостинице.
- И совсем не обязательно при этом заселяться в хостелы. Достаточно найти жилье со скидкой. Например, воспользоваться поисковиками Hotellook или RoomGuru. При желании там можно обнаружить предложения отелей со скидками до 60 %.
Что еще нужно учитывать
- Не стоит выбирать слишком длинные перелеты. Как правило, они дороже. Лучше рассматривать ближнее зарубежье.
- Не забывайте, что ради экономии, скорее всего, придется пожертвовать багажом. Многие компании, такие как Wizz Air и «Победа», не включают багаж в стоимость билета. Или включают, но всего 10 кг. Впрочем, вот вам руководство по тому, как можно даже в самую маленькую сумочку сложить достаточное для большого путешествия количество вещей.
Так что иногда есть резон отказаться от путевок с рейсами только туда-обратно. Ведь варианты могут оказаться выгоднее и интереснее. Впрочем, может быть, у вас есть способы сэкономить на перелетах еще больше?
Фото на превью skyscanner, skyscanner