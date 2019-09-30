11 веских причин, по которым туристы разочаровываются в Париже
Крылатая фраза «Увидеть Париж и умереть» идеально подходит тем людям, которые в нем разочаровались. Ведь они готовы едва ли не в буквальном смысле умереть. Но только не от радости, а от сожаления, что город оказался не таким, каким его представляют в фильмах, книгах и даже турфирмах. Оказывается, в городе любви порхают далеко не все туристы.
Мы в AdMe.ru расстроились, когда узнали, что существует даже парижский синдром — психическое расстройство у туристов, разочаровавшихся в столице Франции. Подробнее о нем мы написали в бонусе.
1. Большие очереди на смотровую площадку Эйфелевой башни и вытоптанная трава на лужайке
Перед поездкой в Париж все мечтают увидеть главную достопримечательность города — Эйфелеву башню, а затем и подняться на смотровую площадку. Первое испорченное впечатление приходит, когда попадаешь в огромную очередь из туристов, желающих побывать на ней. Второе — когда на входе досматривают круче, чем в аэропорту. Затем нужно отстоять несколько часов, перед тем как наконец окажешься на обзорной площадке.
После этих злоключений хочется передохнуть и устроить пикничок на травке. Но не спешите. Тут подстерегает еще несколько неприятных открытий. Например, периметр лужайки может быть огражден забором или будет проходить какое-нибудь мероприятие или, хуже того, демонстрация. Возможно, вам повезет и вы окажетесь на травке, которая на поверку будет вся вытоптана.
- Эйфелевой башней лучше всего любоваться издалека. Поэтому рекомендуем отправиться в район Монмартр на лестницу собора Сакре-Кер. Вот откуда открывается потрясающий вид на город!
2. Столпотворение на входе в Лувр
Еще один паломнический путь лежит, естественно, к Лувру. Многие путешественники, которые не приобрели билеты заранее, рекомендуют занимать очередь еще до начала открытия. В этом, конечно, есть смысл, но он никак не уберегает от многочасового стояния в бесконечной очереди на входе в музей. Это утомляет и притупляет ощущения на пути к прекрасному. Отстоял очередь — забыл, зачем вообще пришел.
- Лучше купить онлайн-билет заранее, чтобы оказаться в очереди для посетителей с билетами. Второй вариант — тоже купить билеты заранее, но уже, например, в табачных киосках, которые расположены по всему городу. В них продаются билеты во многие музеи Парижа. Но если не сложилось, то есть чудесный лайфхак: попасть в музей практически без очереди получится в торговом центре Carrousel du Louvre. В La Civette Du Carrousel можно приобрести билеты в Лувр и другие музеи значительно быстрее, чем сверху. Затем следуйте по указателям, которые вас приведут к перевернутой пирамиде, напротив нее и располагается вход в Лувр. После чего вы попадете в подземный зал с кассами музея, куда все стремятся попасть, стоя в очереди наверху. Тут вы тоже без проблем сможете купить билеты, если все предыдущие способы не сработали.
3. Большое количество людей, пытающихся сфотографировать Джоконду и блики на стекле
После того как вход в Лувр взят, люди бесконечными потоками устремляются к девушке с загадочной улыбкой — Моне Лизе. Естественно, что каждый хочет ее увидеть вблизи. Но эту задачу осложняет множество людей, пытающихся сфотографировать картину или подойти к ней поближе. Когда все-таки удастся подойти к произведению искусства, просмотру будут мешать блики на защитном стекле картины. Найти правильный ракурс практически невозможно. К тому же в реальности полотно маленькое, а приблизиться к нему можно только на определенное расстояние, которое, к сожалению, не позволяет в полной мере насладиться шедевром.
- Одна картина не составляет весь музей: в Лувре представлена большая коллекция произведений мирового искусства, которые можно разглядывать часами. Многие из них абсолютно свободны для просмотра. К тому же любования достоин сам музей: его интерьеры, потолки, виды из окон просто шикарны. А еще в Лувре есть скамеечки у окон, где можно не спеша рассматривать открывающуюся перспективу.
4. Настоящие француженки выглядят совсем не так, как в кино
Фильмы с участием французских актрис создают образ стильной загадочной девушки с шармом. С иголочки одета (обязательно в беретике), ухожена и независима. Многие девушки хотят быть похожими на француженок, почерпнуть что-то особенное в их стиле. Но приходят в недоумение, когда видят неухоженных женщин в одежде свободного кроя, без макияжа и маникюра.
- В жизни они обычные женщины, которые в целом не заморачиваются по поводу внешности. Но есть важное дополнение: молодые француженки в большинстве неухоженны, но вот к 50 годам с ними происходят трансформации. Они начинают элегантно одеваться, делать макияж и даже маникюр. И вот сейчас на них действительно заглядываешься, а из их образа есть что почерпнуть.
5. Некоторые достопримечательности демонтированы или находятся на реконструкции
Великолепный мост Искусств служит центром притяжения не только для туристов, но и для влюбленных, у которых появилась традиция — вешать на него «замочки любви». Постепенно мост оброс тысячами замков, которые создали его неповторимый образ, притягивающий, словно магнит. Нагрузка на мост составляла 45 т, и это стало грозить обрушением. Поэтому властями города в 2015 году было решено демонтировать почти все замочные ограды. Оставили лишь несколько — как напоминание о том, каким он был. Но неинформированные люди все равно расстраиваются, так как надеются увидеть его увешанным замками.
- Перед поездкой стоит составить список того, что вы хотите увидеть, и заранее узнать, не находятся ли какие-либо достопримечательности на реконструкции, а может, они и вовсе демонтированы. Мост пешеходный, на нем есть скамейки, с которых открывается еще один прекрасный вид на город.
6. Мало мест, где говорят на английском
Французы неплохо владеют английским, но по каким-то неизвестным причинам не всегда хотят на нем разговаривать. Может случиться так, что обслуживающий персонал не будет знать английского или будет говорить с акцентом, который усложнит понимание. Также в кафе может не быть меню на английском, только на французском, так что порой приходится гадать, что есть что. Но зато скучать не придется точно.
- Сначала стоит объясниться на английском. Если вас не поняли, то лучше иметь запасной вариант: заранее установить себе на телефон приложение, где будет русско-французский переводчик. А еще лучше, если вы выучите хотя бы несколько простых фраз, которые помогут добиться расположения собеседника и настроить его на добрый лад. И кстати, когда официант увидит, что вы стараетесь говорить на его языке, то он ответит вам максимальной услужливостью.
7. В ресторанах маленькие порции, а сама еда дорогая
"Лучше недоесть, чем переесть",— фраза, прекрасно характеризующая порции в парижских ресторанах. Они небольшие и стоят порой очень нескромных денег.
- Путей решения проблемы несколько: от банального пикника с вином, сыром и багетом до хитрости. В ресторанах всегда есть блюдо дня, которое, как правило, дешевле основных. Также стоит учесть, что луше пойти в кафешку не в самом центре города, а в некотором отдалении от знаковых достопримечательностей. Например, кофе с десертом под арками Лувра (первый округ) вам обойдется в € 18. А в районе Пантеона (пятый округ) за кофе с десертом вы заплатите € 7. Но можно найти варианты и дешевле, так как в этом округе много учебных заведений, в том числе Сорбонна. Поэтому район считается студенческим, а значит, тут есть недорогие кафешки.
8. Разрушенные мечты о безлюдных фотографиях
Толпы туристов будут преследовать у любого знакового места города. На площади Трокадеро, откуда открывается один из лучших видов на Эйфелеву башню, все время много людей, то же и у собора Парижской Богоматери. И сделать безлюдную фотографию в этих местах удается немногим.
- Если вы постоянно охотитесь за красивыми снимками, то чем-то придется жертвовать. В данном случае своим сном, так как только на рассвете или на закате будет практически безлюдно. Но согласитесь, что в предвкушении неподражаемого кадра можно и поспать чуть меньше, тем более что это путешествие, которое когда-нибудь закончится.
9. Писсуары, расположенные на центральных улицах
Гости города испытывают эстетический шок от уличных писсуаров, которые расположены прямо посреди улиц. Например, неподалеку от собора Нотр-Дам-де-Пари. Такие общественные туалеты — относительное новшество для Парижа. Они появились в 2018 году по инициативе местных властей, в рамках проекта по заботе об окружающей среде. Конечно, подобные писсуары есть и в других европейских городах, но от этого внутреннему эстету не становится легче. Главный вопрос остается открытым: почему эти новые писсуары сделали столь минималистичными и открытыми, ведь история уличных туалетов города знала более закрытые и удачные формы.
10. В Париже много неубранного мусора
От туристов часто можно услышать, что в Париже грязно. Даже на центральных улицах валяются большие груды мусора, которые никто не спешит убирать.
- Возможно, не стоит акцентировать свое внимание на мусорных кучах, которые скапливаются к вечеру в городе. Но если вы чересчур педантичны, то прогулку по Парижу начните с самого утра. Именно в это время каждый день его тщательно моют.
11. Ощущение небезопасности
В городе огромное количество мигрантов разных национальностей. Некоторые из них докучают туристам у каждой достопримечательности, стараясь продать всякие безделушки. И порой очень злятся, когда у них никто ничего не покупает. Такое общение неприятно, но безопасно. А вот есть районы, которые действительно лучше и вовсе не посещать. Самыми опасными считаются район Северного и Восточного вокзалов (десятый округ), а также пригород Сен-Дени.
- Если гулять сугубо по туристическим маршрутам, то в основной массе будете встречать таких же туристов. Но обязательно стоит посетить районы (округи), в которых проживает французская знать: это Тампль (третий округ), Отель-де-Виль (четвертый округ) и Люксембург (шестой округ), Пале-Бурбон (седьмой округ), Пасси (шестнадцатый округ).
Бонус: парижский синдром, или неоправданные ожидания
Многие путешественники сходятся во мнении, что Париж — не самый гостеприимный город в мире. Здесь они чаще, чем в других городах, сталкиваются с равнодушием и негостеприимством персонала. Из таких неоправданных ожиданий и проистек парижский синдром. Туристы возлагают на город и его жителей большие надежды. Впервые это психическое расстройство было выявлено в 1986 году японским психиатром Хироаки Отой. В основном выявлялся у японских туристов, которые не были готовы столкнуться с неприветливыми и неуслужливыми французами.
- Стоит помнить, что Париж — необыкновенный город с многовековой историей, неповторимой архитектурой и особым шармом. И если уж не влюбиться, то побывать в нем определенно стоит. А на различного рода мелочи постараться не обращать внимания, ведь вы находитесь в одном из самых прекрасных городов мира: «Париж так значим и так грандиозен потому, что мир из поколения в поколение отдает ему свою любовь, почти не зная его», — Михаил Герман.
А вам доводилось бывать в Париже? Если да, то какое впечатление произвел на вас город?
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru