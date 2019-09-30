11 веских причин, по которым туристы разочаровываются в Париже

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Крылатая фраза «Увидеть Париж и умереть» идеально подходит тем людям, которые в нем разочаровались. Ведь они готовы едва ли не в буквальном смысле умереть. Но только не от радости, а от сожаления, что город оказался не таким, каким его представляют в фильмах, книгах и даже турфирмах. Оказывается, в городе любви порхают далеко не все туристы.

Мы в AdMe.ru расстроились, когда узнали, что существует даже парижский синдром — психическое расстройство у туристов, разочаровавшихся в столице Франции. Подробнее о нем мы написали в бонусе.

1. Большие очереди на смотровую площадку Эйфелевой башни и вытоптанная трава на лужайке

Перед поездкой в Париж все мечтают увидеть главную достопримечательность города — Эйфелеву башню, а затем и подняться на смотровую площадку. Первое испорченное впечатление приходит, когда попадаешь в огромную очередь из туристов, желающих побывать на ней. Второе — когда на входе досматривают круче, чем в аэропорту. Затем нужно отстоять несколько часов, перед тем как наконец окажешься на обзорной площадке. После этих злоключений хочется передохнуть и устроить пикничок на травке. Но не спешите. Тут подстерегает еще несколько неприятных открытий. Например, периметр лужайки может быть огражден забором или будет проходить какое-нибудь мероприятие или, хуже того, демонстрация. Возможно, вам повезет и вы окажетесь на травке, которая на поверку будет вся вытоптана. Эйфелевой башней лучше всего любоваться издалека. Поэтому рекомендуем отправиться в район Монмартр на лестницу собора Сакре-Кер. Вот откуда открывается потрясающий вид на город!

2. Столпотворение на входе в Лувр

Еще один паломнический путь лежит, естественно, к Лувру. Многие путешественники, которые не приобрели билеты заранее, рекомендуют занимать очередь еще до начала открытия. В этом, конечно, есть смысл, но он никак не уберегает от многочасового стояния в бесконечной очереди на входе в музей. Это утомляет и притупляет ощущения на пути к прекрасному. Отстоял очередь — забыл, зачем вообще пришел. Лучше купить онлайн-билет заранее, чтобы оказаться в очереди для посетителей с билетами. Второй вариант — тоже купить билеты заранее, но уже, например, в табачных киосках, которые расположены по всему городу. В них продаются билеты во многие музеи Парижа. Но если не сложилось, то есть чудесный лайфхак: попасть в музей практически без очереди получится в торговом центре Carrousel du Louvre. В La Civette Du Carrousel можно приобрести билеты в Лувр и другие музеи значительно быстрее, чем сверху. Затем следуйте по указателям, которые вас приведут к перевернутой пирамиде, напротив нее и располагается вход в Лувр. После чего вы попадете в подземный зал с кассами музея, куда все стремятся попасть, стоя в очереди наверху. Тут вы тоже без проблем сможете купить билеты, если все предыдущие способы не сработали.

3. Большое количество людей, пытающихся сфотографировать Джоконду и блики на стекле

После того как вход в Лувр взят, люди бесконечными потоками устремляются к девушке с загадочной улыбкой — Моне Лизе. Естественно, что каждый хочет ее увидеть вблизи. Но эту задачу осложняет множество людей, пытающихся сфотографировать картину или подойти к ней поближе. Когда все-таки удастся подойти к произведению искусства, просмотру будут мешать блики на защитном стекле картины. Найти правильный ракурс практически невозможно. К тому же в реальности полотно маленькое, а приблизиться к нему можно только на определенное расстояние, которое, к сожалению, не позволяет в полной мере насладиться шедевром. Одна картина не составляет весь музей: в Лувре представлена большая коллекция произведений мирового искусства, которые можно разглядывать часами. Многие из них абсолютно свободны для просмотра. К тому же любования достоин сам музей: его интерьеры, потолки, виды из окон просто шикарны. А еще в Лувре есть скамеечки у окон, где можно не спеша рассматривать открывающуюся перспективу.

4. Настоящие француженки выглядят совсем не так, как в кино

Фильмы с участием французских актрис создают образ стильной загадочной девушки с шармом. С иголочки одета (обязательно в беретике), ухожена и независима. Многие девушки хотят быть похожими на француженок, почерпнуть что-то особенное в их стиле. Но приходят в недоумение, когда видят неухоженных женщин в одежде свободного кроя, без макияжа и маникюра. В жизни они обычные женщины, которые в целом не заморачиваются по поводу внешности. Но есть важное дополнение: молодые француженки в большинстве неухоженны, но вот к 50 годам с ними происходят трансформации. Они начинают элегантно одеваться, делать макияж и даже маникюр. И вот сейчас на них действительно заглядываешься, а из их образа есть что почерпнуть.

5. Некоторые достопримечательности демонтированы или находятся на реконструкции

Великолепный мост Искусств служит центром притяжения не только для туристов, но и для влюбленных, у которых появилась традиция — вешать на него «замочки любви». Постепенно мост оброс тысячами замков, которые создали его неповторимый образ, притягивающий, словно магнит. Нагрузка на мост составляла 45 т, и это стало грозить обрушением. Поэтому властями города в 2015 году было решено демонтировать почти все замочные ограды. Оставили лишь несколько — как напоминание о том, каким он был. Но неинформированные люди все равно расстраиваются, так как надеются увидеть его увешанным замками. Перед поездкой стоит составить список того, что вы хотите увидеть, и заранее узнать, не находятся ли какие-либо достопримечательности на реконструкции, а может, они и вовсе демонтированы. Мост пешеходный, на нем есть скамейки, с которых открывается еще один прекрасный вид на город.

6. Мало мест, где говорят на английском

Французы неплохо владеют английским, но по каким-то неизвестным причинам не всегда хотят на нем разговаривать. Может случиться так, что обслуживающий персонал не будет знать английского или будет говорить с акцентом, который усложнит понимание. Также в кафе может не быть меню на английском, только на французском, так что порой приходится гадать, что есть что. Но зато скучать не придется точно. Сначала стоит объясниться на английском. Если вас не поняли, то лучше иметь запасной вариант: заранее установить себе на телефон приложение, где будет русско-французский переводчик. А еще лучше, если вы выучите хотя бы несколько простых фраз, которые помогут добиться расположения собеседника и настроить его на добрый лад. И кстати, когда официант увидит, что вы стараетесь говорить на его языке, то он ответит вам максимальной услужливостью.

7. В ресторанах маленькие порции, а сама еда дорогая

"Лучше недоесть, чем переесть",— фраза, прекрасно характеризующая порции в парижских ресторанах. Они небольшие и стоят порой очень нескромных денег. Путей решения проблемы несколько: от банального пикника с вином, сыром и багетом до хитрости. В ресторанах всегда есть блюдо дня, которое, как правило, дешевле основных. Также стоит учесть, что луше пойти в кафешку не в самом центре города, а в некотором отдалении от знаковых достопримечательностей. Например, кофе с десертом под арками Лувра (первый округ) вам обойдется в € 18. А в районе Пантеона (пятый округ) за кофе с десертом вы заплатите € 7. Но можно найти варианты и дешевле, так как в этом округе много учебных заведений, в том числе Сорбонна. Поэтому район считается студенческим, а значит, тут есть недорогие кафешки.

8. Разрушенные мечты о безлюдных фотографиях

Толпы туристов будут преследовать у любого знакового места города. На площади Трокадеро, откуда открывается один из лучших видов на Эйфелеву башню, все время много людей, то же и у собора Парижской Богоматери. И сделать безлюдную фотографию в этих местах удается немногим. Если вы постоянно охотитесь за красивыми снимками, то чем-то придется жертвовать. В данном случае своим сном, так как только на рассвете или на закате будет практически безлюдно. Но согласитесь, что в предвкушении неподражаемого кадра можно и поспать чуть меньше, тем более что это путешествие, которое когда-нибудь закончится.

9. Писсуары, расположенные на центральных улицах

Гости города испытывают эстетический шок от уличных писсуаров, которые расположены прямо посреди улиц. Например, неподалеку от собора Нотр-Дам-де-Пари. Такие общественные туалеты — относительное новшество для Парижа. Они появились в 2018 году по инициативе местных властей, в рамках проекта по заботе об окружающей среде. Конечно, подобные писсуары есть и в других европейских городах, но от этого внутреннему эстету не становится легче. Главный вопрос остается открытым: почему эти новые писсуары сделали столь минималистичными и открытыми, ведь история уличных туалетов города знала более закрытые и удачные формы.

10. В Париже много неубранного мусора

От туристов часто можно услышать, что в Париже грязно. Даже на центральных улицах валяются большие груды мусора, которые никто не спешит убирать. Возможно, не стоит акцентировать свое внимание на мусорных кучах, которые скапливаются к вечеру в городе. Но если вы чересчур педантичны, то прогулку по Парижу начните с самого утра. Именно в это время каждый день его тщательно моют.

11. Ощущение небезопасности

В городе огромное количество мигрантов разных национальностей. Некоторые из них докучают туристам у каждой достопримечательности, стараясь продать всякие безделушки. И порой очень злятся, когда у них никто ничего не покупает. Такое общение неприятно, но безопасно. А вот есть районы, которые действительно лучше и вовсе не посещать. Самыми опасными считаются район Северного и Восточного вокзалов (десятый округ), а также пригород Сен-Дени. Если гулять сугубо по туристическим маршрутам, то в основной массе будете встречать таких же туристов. Но обязательно стоит посетить районы (округи), в которых проживает французская знать: это Тампль (третий округ), Отель-де-Виль (четвертый округ) и Люксембург (шестой округ), Пале-Бурбон (седьмой округ), Пасси (шестнадцатый округ).

Бонус: парижский синдром, или неоправданные ожидания

Многие путешественники сходятся во мнении, что Париж — не самый гостеприимный город в мире. Здесь они чаще, чем в других городах, сталкиваются с равнодушием и негостеприимством персонала. Из таких неоправданных ожиданий и проистек парижский синдром. Туристы возлагают на город и его жителей большие надежды. Впервые это психическое расстройство было выявлено в 1986 году японским психиатром Хироаки Отой. В основном выявлялся у японских туристов, которые не были готовы столкнуться с неприветливыми и неуслужливыми французами. Стоит помнить, что Париж — необыкновенный город с многовековой историей, неповторимой архитектурой и особым шармом. И если уж не влюбиться, то побывать в нем определенно стоит. А на различного рода мелочи постараться не обращать внимания, ведь вы находитесь в одном из самых прекрасных городов мира: «Париж так значим и так грандиозен потому, что мир из поколения в поколение отдает ему свою любовь, почти не зная его», — Михаил Герман.

А вам доводилось бывать в Париже? Если да, то какое впечатление произвел на вас город?