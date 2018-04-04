11 правил безопасности для путешественников, которые сохранят ваши деньги и здоровье

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Самое главное в любой поездке — это ее безопасность, особенно если речь идет о далеких странах. Соблюдая всего несколько несложных правил, вы сможете в полной мере насладиться отпуском, не переживая о сохранности вещей и собственного здоровья.

AdMe.ru предлагает вам несколько советов, которые помогут сделать путешествие незабываемым. В хорошем смысле.

Правило № 1. Постарайтесь не использовать для оплаты банковские карты

Если вы опасаетесь кражи данных с ваших карт, используйте для оплаты технологии Google Pay или Apple Pay — это обезопасит ваши счета от мошенников.

Правило № 2. Зарегистрируйтесь в представительстве вашей страны

Если это возможно, то сразу же после приезда в страну обратитесь в консульство своего государства и зарегистрируйтесь там. Сотрудники консульства запишут ваши данные и в случае экстренной ситуации свяжутся с вами или вашими родственниками. У каждого МИД страны есть сайт, где перечислены контактные данные консульств: вот здесь, например, вы можете узнать, где находятся представительства России.

Правило № 3. Застрахуйте свое имущество

Вы не хотите или не можете расстаться со своим дорогущим ноутбуком и каждую секунду делаете снимок на дорогую фотокамеру или телефон? Помните, что они могут понравиться и грабителям, а сейф в отеле не всегда гарантирует безопасность имущества. Поэтому, перед тем как отправиться в поездку, застрахуйте свою технику: если ее украдут или вы утопите ее в океане, страховая компания вернет вам стоимость.

Правило № 4. Возьмите расписку о том, что положили ценности в сейф

Если вы не уверены в безопасности сейфа, расположенного в вашем номере, сдайте ценности на хранение в сейф отеля. Однако и здесь не помешает предосторожность: попросите у управляющего расписку о получении ценностей и не забудьте поинтересоваться о возмещении ущерба в случае пропажи вещей.

Правило № 5. Запишите в телефон контакты родственников и консульства на языке страны

Запишите в телефон номера ваших родственников и консульства или посольства вашего государства, а также адрес вашей электронной почты (создайте отдельный ящик, который не будет использоваться ни для чего другого) на языке той страны, где вы находитесь. Более того, вы можете поставить скриншот экрана на заставку, чтобы номера было видно даже при заблокированном телефоне.

Правило № 6. Не употребляйте алкоголь в незнакомой компании

Перспектива поближе познакомиться с местными жителями за стаканчиком чего-нибудь горячительного выглядит, конечно, заманчиво. Однако вечер в незнакомой компании может закончиться далеко не томно: самое «лучшее», что может с вами произойти, — это потеря денег или иных материальных ценностей.

Правило № 7. Ешьте там, где едят местные жители

Если вы боитесь отравиться, обратите внимание на уличные лотки или кафе, где собирается много местных жителей. Кроме того, если речь идет об Азии, где просто обожают острую еду, попросите сделать блюдо «нот спайси», то есть не острым, — так вы убережете себя от расстройства желудка. А вот овощи и фрукты, даже купленные в супермаркете, обязательно вымойте, причем не проточной, а дистиллированной водой. Если же вы все равно опасаетесь их есть, удалите кожуру.

Правило № 8. Узнайте заранее об опасностях у местных жителей

Предупрежден — значит вооружен. Прежде чем отправиться в любую страну, даже самую безопасную, нелишним будет узнать у местных жителей о том, куда лучше не ходить даже днем. Впрочем, туристические форумы могут быть полезны и тем, кто любит нестандартные маршруты, о которых осведомлены только аборигены.

Правило № 9. Маскируйтесь под местных жителей

Воры-карманники — люди очень наблюдательные и в любой толпе всегда могут разглядеть иностранного туриста. Конечно, полностью уберечь себя от карманных краж невозможно, но небольшая маскировка под местного жителя существенно снизит риск остаться без денег и ценностей. Так, например, в Европе люди одеваются сдержаннее, чем в США: европейцы реже носят шорты, чем американцы. Полезно будет и ознакомиться с рекомендациями по выбору одежды для той или иной страны, чтобы случайно не нарушить чьи-то обычаи или, что еще хуже, законы.

Правило № 10. Сделайте несколько копий всех документов

Никогда не носите с собой документы и постарайтесь не оставлять их нигде, кроме сейфа. А чтобы все необходимое всегда было при себе, сделайте несколько комплектов копий всех документов и разложите их по всем сумкам с багажом, а пару экземпляров всегда берите с собой, когда покидаете территорию отеля.

Правило № 11. Поделитесь с друзьями подробным маршрутом и оповещайте о его изменении по электронной почте

Распланируйте маршрут путешествия во всех подробностях, включая места ночевок и график посещения городов, и отправьте его нескольким друзьям или родственникам. Договоритесь с ними о том, что будете присылать письмо каждый день и дополнительно оповещать о смене маршрута. В том случае, если вы не выйдете на контакт в течение длительного времени, они смогут оповестить местную полицию и посольство вашей страны.

Бонус: самое грязное «место» в отеле

Нет, это не крышка унитаза и даже не его ободок. Самое грязное в любом отеле — это пульт от телевизора. Поэтому, чтобы избежать неприятного знакомства с местной «фауной», наденьте на пульт целлофановый пакет.