11 популярных мест, которые с непривычного ракурса выглядят уже не так впечатляюще

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Представьте, что вы хотели всю жизнь увидеть какую-то достопримечательность, и вот, желание сбылось, но пришло не удовлетворение, а легкое разочарование. Знакомо? А все потому, что любое место становится мечтой, если правильно выбрать ракурс и дополнить его обработкой, и создатели путеводителей и блогеры этим активно пользуются.