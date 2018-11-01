11 популярных мест, которые с непривычного ракурса выглядят уже не так впечатляюще
Представьте, что вы хотели всю жизнь увидеть какую-то достопримечательность, и вот, желание сбылось, но пришло не удовлетворение, а легкое разочарование. Знакомо? А все потому, что любое место становится мечтой, если правильно выбрать ракурс и дополнить его обработкой, и создатели путеводителей и блогеры этим активно пользуются.
Мы в AdMe.ru хотим показать, как меняет впечатление простая съемка без прикрас. Иногда бывает полезно взглянуть на достопримечательности с другой стороны, чтобы, возможно, избежать разочарования в будущем.
Каналы Венеции (Италия)
Мост Ховра в Калькутте (Индия)
Парфенон в Афинах (Греция)
Ниагарский водопад на границе США и Канады
Статуя Русалочки в Копенгагене (Дания)
Ретроавтомобили на улицах Гаваны (Куба)
Храм Ангкор Ват в Камбодже
Китайская терракотовая армия в Сиане (Китай)
Эйфелева башня в Париже (Франция)
Поля лавы на Гавайях (США)
Долина гейзеров в Исландии
А случались ли разочарования в ваших путешествиях?
Фото на превью Depositphotos, limitlesslove93 / Reddit