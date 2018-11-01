11 популярных мест, которые с непривычного ракурса выглядят уже не так впечатляюще

Представьте, что вы хотели всю жизнь увидеть какую-то достопримечательность, и вот, желание сбылось, но пришло не удовлетворение, а легкое разочарование. Знакомо? А все потому, что любое место становится мечтой, если правильно выбрать ракурс и дополнить его обработкой, и создатели путеводителей и блогеры этим активно пользуются.

Мы в AdMe.ru хотим показать, как меняет впечатление простая съемка без прикрас. Иногда бывает полезно взглянуть на достопримечательности с другой стороны, чтобы, возможно, избежать разочарования в будущем.

Каналы Венеции (Италия)

Мост Ховра в Калькутте (Индия)

Парфенон в Афинах (Греция)

Ниагарский водопад на границе США и Канады

Статуя Русалочки в Копенгагене (Дания)

Ретроавтомобили на улицах Гаваны (Куба)

Храм Ангкор Ват в Камбодже

Китайская терракотовая армия в Сиане (Китай)

Эйфелева башня в Париже (Франция)

Поля лавы на Гавайях (США)

Долина гейзеров в Исландии

А случались ли разочарования в ваших путешествиях?

Фото на превью Depositphotos, limitlesslove93 / Reddit

4 На склад!
17 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!