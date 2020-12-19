11 острых фактов о Чили, которые собьют с толку, если вы не местный

Чили ассоциируется с одноименным перцем и величественными горами, которыми усыпана территория этой далекой страны. У чилийцев, как и у других народов, есть культурные и бытовые особенности, с трудом понимаемые иностранцами. А многие их привычки настолько необычны, что имеют все шансы повергнуть неподготовленного путешественника в настоящий шок.

Мы в AdMe.ru решили с головой погрузиться в истории пользователей сети, которые переехали в Чили и столкнулись с 11 неожиданными особенностями этой страны.

1. Местные спокойно относятся к лишнему весу

Девушки с формами в Чили в почете. Можно легко встретить на улице парня обычного телосложения с девушкой весом примерно 200 кг. Для многих чилийцев неважно, как девушка выглядит. Гораздо большее значение они придают тому, чтобы избранница была хорошей хозяйкой: умела готовить, следила за чистотой в доме. Однако среди более богатых людей, где семьи могут позволить себе помощницу по хозяйству, девушки больше следят за собой: ходят в тренажерный зал и салоны красоты.

2. Пятница, 13-е, здесь обычный день

Пятницу, 13-е, здесь никто не боится. Чилиец не станет в этот день избегать черных кошек и прочих неприятностей. Чего не скажешь о вторнике: если он выпадает на 13-е число, то в этот день местные остерегаются разного рода неудач.

3. Женщины выполняют мужскую работу

Чилийские женщины могут делать любую мужскую работу, они знают, как забивать гвозди и работать с перфоратором. Для местных мужчин удивительно, если женщина всего этого не умеет. Более того, чилийки активно выступают за феминизм. В частности, они хотят добиться полного равенства в заработной плате, поскольку женщины за ту же работу часто получают меньше, чем мужчины.

4. Чилийцы ходят по дому в куртках и ботинках

В Чили нет лета круглый год, как некоторые могли бы подумать. На самом деле около 4–5 месяцев в году здесь довольно прохладно, и температура может опуститься вплоть до 0 °С. По этой причине чилийцы, чтобы не замерзнуть, вынуждены ходить по дому в куртках и ботинках.

5. Чилийцы могут ходить в душ по 3 раза в день

Чилийцы очень чистоплотны. У большинства людей в офисах лежат зубная щетка и паста: они чистят зубы каждый раз после обеда, а также после того, как перекусят или выпьют кофе. Душ местные могут принимать по 3 раза в день. Но, несмотря на всю любовь к чистоте, в домах принято ходить в уличной обуви.

6. Чилийцы почти не ужинают

В нашем понимании ужин — полноценное второе блюдо, в дополнение к которому часто идет салат, а также напиток со всякими вкусностями. Но в Чили не принято так плотно ужинать. Обычно ужин здесь — это только чай с небольшими бутербродами.

7. В Чили лучше не говорить, что у вас был плохой день

У нас считается вполне нормальным рассказать подруге о плохом настроении или неприятностях на работе. Но в этой стране говорить о том, что день не задался, стыдно. Чилийцы этим не делятся, поскольку им неудобно демонстрировать негативный настрой и отрицательные эмоции.

8. Многие тепло одеваются в жару

Когда температура достигает 30 °С, мы ходим в легких платьях, коротких шортах и другой открытой одежде. А чилийки даже в сильную жару часто гуляют в плотных джинсах и не видят в этом ничего странного.

9. Не используют пододеяльник

Разумеется, в теплое время года чилийцы спят, прикрывшись лишь легкой простыней. Но зимой, несмотря на холод, они не заправляют теплое одеяло в пододеяльник, как мы. Обычно они берут простыню, а сверху на нее просто кладут одеяло. Так гораздо проще и меньше заморочек.

10. Женщины не придерживаются офисного дресс-кода. В отличие от мужчин

Офисный дресс-код распространяется больше на мужчин, а не на женщин. Если сильная половина всегда носит строгие костюмы, то дамы вольны одеваться на работу как угодно. Нормальным считается ходить в топах и открытой обуви. Конечно, в международных организациях придерживаются европейских стандартов, но в большинстве местных фирм дресс-кода фактически не существует.

11. Чилийцы хранят запасную туалетную бумагу в чехле

В Чили совсем не принято бросать туалетную бумагу в унитаз — для нее всегда стоит специальное мусорное ведро. Кроме того, в туалетной комнате обычно стоит запасной рулон бумаги, причем хранят его чаще всего в специальном чехле.