11 остроумных заметок о жизни в Испании, после которых хочется сказать: «Ну вы там даете!»

Привет! Меня зовут Анна. В 28 лет, когда я пришла работать в испанскую компанию в своем родном Хабаровске, я была серьезной женщиной. С семьей, кошкой, ипотекой. Жарила блины на кухне 5-этажной хрущевки и тоскливо смотрела в окно. Моя новая должность была как глоток живой воды. С любопытством я наблюдала людьми с другим менталитетом. В 28–30 они были веселые, легкие на подъем, как 18-летние. В голове — сплошное бамболео.

Я расскажу вам, дорогие читатели AdMe.ru, как испанцы растормошили меня. В 34 года я переехала в Мадрид, и с тех пор мои биологические часы сбились и встали. Прошло 6 лет, но тут я еще девчонка. Правда, многое в здешней жизни меня до сих пор удивляет.

Как мои каблуки проиграли борьбу с испанской жарой

Испанки одеваются не особо официально и не красятся каждый день. С их угольно-черными бровями и ресницами, четкими чертами лица и смугловатой кожей это смотрится ОК. Они ни за что не пойдут на каблуках в офис. В крайнем случае переоденут их только на рабочее время. А я привезла с собой в Испанию чемодан каблуков. Надела и пошла походкой от бедра. В офис, потом из офиса. По жаре +40 °С. Дома я засовывала распухшие красные ласты в холодную воду и плакала от счастья. «Может, снимешь каблуки?» — немного ехидно спрашивали мои соотечественницы в офисе. Они жили в Испании уже несколько лет. «Как можно?» — думала я.



Время шло. Бытие все больше определяло мое сознание, и каблуки из раздела «даже за хлебом» перешли в «на особые случаи», а потом и вовсе «на прием к королеве». Сейчас я четко понимаю, что «тут так не носят».

Здесь не принято совать нос куда не следует

В Испании не принято спрашивать, кем работаешь, сколько получаешь, в каком районе живешь. Ведь все это выдает финансовый достаток. А также нельзя интересоваться, почему еще нет парня / девушки, жены / мужа, детей и когда планируешь. Ведь это не твое дело. Когда я работала с испанцами в Хабаровске, мы с ними вообще не церемонились. Все спрашивали сразу, в лоб. Те терялись, краснели, бормотали что-то невразумительное. Иногда смеялись и говорили, что мы как дети. А мы напирали — ну интересно же. Сейчас я научилась использовать простой прием: сначала спрашиваю об этом саму себя. Если в ответ чувствую малейшую неловкость и замешательство, то приставать с таким вопросом к другому уже не буду.

Зато можно пить воду прямо из-под крана

Этот диалог произошел в Мадриде, куда мы с подругой приехали в отпуск. — Водички где тут купить, амиго?

— Да зачем?! Пейте из-под крана. Молчим. Перевариваем. У нас на родине так делать нельзя — козленочком станешь. Немного уложив в голове идею питья из-под крана, мы пытаем амиго дальше: — А водичку где вскипятить?

— А зачем? Набирайте сразу горячую!

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После переезда в Мадрид я узнала, что воду из-под крана действительно пьют. И даже гордятся ею, а заодно водоканалом имени Изабеллы II. Характеристики мадридской воды почти идеальны. У нее есть вкус! И она будто бы минеральная, с пузырьками. Да, можно возразить, что вода хороша, но трубы, по которым ее подают, неидеальны. Но, знаете, никогда в жизни у меня не было таких здоровых волос, ногтей и кожи, как тут.

Испанцы трепетно относятся к экологии

Один раз на родине мы вынесли старый-престарый диван на улицу. Через 30 минут он исчез. Стал кому-то новым диваном. В Испании оказалось немного по-другому. Сначала я заметила 3 разных мусорных бака на улице: пластик, бумага, органика. Что? И дома нужно 3 разных ведра?

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Я научилась этой сортировке и чувствовала себя героем, спасающим планету. Пока не увидела, как разделяет мусор мой испанский бойфренд. Помимо пакетов для органического мусора, пластиковых упаковок, стекла, картона и бумаги этот святой человек: сливает оливковое масло после жарки в отдельный сосуд;

складывает отработанные батарейки в отдельную коробочку;

складывает всякие железные штучки в специальный мешочек;

собирает в пакет старую одежду и обувь. В каждом районе есть специальный пункт приема отходов. Вот туда все и свозят. Сами. Добровольно. Никто им за это не платит и спасибо не говорит.

Офисные работники могут экономить на завтраках

«У нас в мадридском офисе по утрам ездит тележка и бесплатно раздают завтраки», — говорили нам испанцы в Хабаровске. «Ищи дурачка», — хмыкали мы и расходились.

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Потом я переехала на работу в Мадрид. Не ради завтраков, конечно. В первый же день — чу! — едет тележка с бесплатной едой. Оказывается, раньше в Испании, когда почти все компании были государственными, считалось хорошим тоном кормить сотрудников завтраком и иногда даже обедом. Да и сейчас эта традиция много где сохраняется.

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Я бегала к тележке и завтраку по 2 раза. Девушка на раздаче терпела меня ровно неделю: «Вообще-то полагается один раз. Не два, не три». Если бы она меня не остановила, я бы уже в двери не входила. Сейчас мучительно стыдно за свое поведение.

В городах Испании действуют свои запреты

Нельзя ходить в купальнике в центре Барселоны и почему-то в Саламанке, в 300 км от моря.

Приспичило родить в Испании? Имейте в виду: некоторые имена тут под запретом. Например, Иуда, Каин, Маркс. Нельзя использовать названия городов: Париж, Мадрид, названия фруктов и прикольные имена типа Майкл Джексон или Анна Каренина. Зато можно назвать ребенка Одиночество (Соледад) или Боль (Долорес).

В Малаге запрещено играть в бадминтон на пляже . В Мадриде и Мохакаре нельзя прыгать и стучать каблуками на улицах.

. В Мадриде и Мохакаре нельзя прыгать и стучать каблуками на улицах. Во многих прибрежных городах не пускают на пляж с собаками. В Вильянуэва-де-ла-Торре псам строго запрещено лаять по ночам. В Мадриде нельзя кормить бродячих животных, а по всей Испании нельзя выгуливать собак без поводка.

Приезжим приходится менять пищевые привычки

Запомните, никаких замороженных продуктов. В каждом, даже крошечном магазине можно купить свежее мясо, курицу, рыбу и морепродукты. Сначала я по привычке замораживала мясо дома. Однажды его увидел мой испанский бойфренд. Сморщился весь, как сушеный инжир, и невыносимо высокомерно спросил: «Это что за окаменелый помет динозавра?» Тут я задумалась: «Зачем я морожу мясо? Можно просто чаще заходить в магазин и брать свежее». А еще в Испании нет некоторых привычных нам продуктов. Например, вместо гречки придется научиться есть чечевицу.

Снять жилье в Испании не так просто, как кажется

Когда я еще жила в России, грезила переездом и сидела на соответствующих сайтах, испанские квартиры выглядели очень мило. Компактные, необычные, иногда в колоритном местном стиле. Реальность била наотмашь. В неуютных компактных квартирках с трудом можно было развернуться. Внутри скрывались крошечные полутемные комнаты с белыми стенами. Кухни были размером с мой шкаф-купе на родине: местные жители обожают общаться и все едят в гостиной или вовсе вне дома. Колоритный испанский стиль выглядел аляповато и неряшливо. С окнами в Мадриде совсем беда. Из-за большого количества солнечных дней и долгого жаркого лета их раньше делали небольшими. Да и те прикрывали жалюзи и навесами. К счастью, сейчас в новых домах ситуация меняется.

Здесь поневоле приходится бегать или играть в теннис

Каждый испанец обязательно практикует как минимум один вид спорта. Это сильно бьет по самооценке. Моей. — Аня, ты играешь в баскетбол? Катаешься на лыжах? Серфинг? Падель?

— Э-э-э...



Воскресное испанское утро полно звуков. Во дворе стучит теннисный мячик. Это играют в популярную разновидность тенниса — падель. Издалека слышны вопли болельщиков — там футбол. Стучат палками любители скандинавской ходьбы. Дыщ-дыщ — бьют по груше в соседнем бокс-клубе.

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Мои подруги, которые замужем за испанцами, иногда не видят мужей неделями. То гольф, то футбол, то охота, то серфинг. Не совсем понятно, как совмещаются субботние вечеринки до утра и традиционные воскресные пробежки / зарядки в 9:00.

На улицах фантастическая чистота

Проснулся — приведи планету в порядок. Я не в курсе, продолжает ли в этом духе Маленький принц. Но испанцы точно да. Каждое утро рабочей недели в 8:00 под наши окна приезжает небольшая армия мойщиков улиц и подстригальщиков травы на технике с уровнем громкости, который будит во мне зверя.

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Беспощадно и планомерно они скребут каждый сантиметр асфальта. Трава уже давно сострижена под ноль, как макушка новобранца. «Что там можно еще стричь?» — трагично орет дочь из своей комнаты. А сын моего друга Хуана гуглит: «как быстро растет трава в Испании» и «как вывести из строя газонокосилку».

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После муниципалитета в 9:00 подключаются местные уборщики, которые стригут и моют все внутри жилкомплекса. Вдобавок к этому у нас есть специально обученная команда рассаживателей цветов. Они не шумят, а облагораживают.

Иногда хочется воскликнуть: «А почему так дорого?!»

Как-то раз пришлось отдать € 9 за малюсенькую набоечку на шпильку. Серьезно? Да она же размером с попу мухи! У меня знакомые чемоданами возят туфли на родину — просто чтобы отремонтировать (стоит ₽ 1 000 за все).

Укоротить брюки или подшить шторы стоит, мягко говоря, недешево. Ощущение, что все это делается золотыми нитями. Мне кажется, тут легче научиться шить самому.

€ 9–12 приходится отдавать за один билет в кино. Важнейшее из искусств больно бьет по бюджету.

Содержание питомцев часто выходит дороже, чем детей. Я не шучу. Вот я переехала, прикинула и поняла, что ко мне в Испанию на ПМЖ отправляется либо дочь, либо кошка . Выбрала дочку, кстати. Дешевле вышло.

. Выбрала дочку, кстати. Дешевле вышло. Хотя... Каждый год в сентябре я выкладываю € 300–400 за новый комплект учебников, а школьная униформа стоит дороже обычной одежды. Именно поэтому многие дети носят ее до треска под мышками.

А вы хотели бы переехать в Испанию, чтобы бесплатно завтракать на работе, гулять по идеально чистым улицам и спокойно пить воду из-под крана?