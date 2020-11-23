11 особенностей жизни в Турции, в которые никто не верит, пока сам не увидит

В Турции есть все, что нужно для хорошего отдыха: жаркое солнце, лазурное море и шикарные пляжи. А еще здесь живут радушные люди, которые очень любят принимать гостей. Именно поэтому туристы, побывавшие здесь, навсегда влюбляются в эту страну и ее жителей.

Мы в АdMe.ru выписали себе в отдельный блокнот все факты, которые узнали о Турции, и твердо решили, что обязательно проверим их, когда окажемся под палящим турецким солнцем.

1. Гости, входя в дом, обувь оставляют на пороге

Обувь снимают, не заходя в квартиру, чаще всего оставляют просто в подъезде или на улице. Поэтому, переступая порог турецкого дом, важно знать об этом. Почти в каждом турецком доме обязательно есть несколько пар тапочек для гостей, но можно прийти и со своими, это никого не удивит. © turetskiy.yazik / Facebook

Как все турки, я начала разуваться перед входной дверью, дабы не нести сор в избу. Чтобы уважить гостей, пока они пьют чай на балконе, заботливой хозяйке нужно незаметно отлучиться и развернуть обувь гостей носками от двери, чтоб им удобнее было обуваться. Такая вот турецкая «скатертью дорога». © OSFERY / Livejournal

2. Все женщины считаются красивыми, просто красота эта разных типов

В Турции очень изящные женщины, половина из них носит сапожки в любую погоду.

В Европе по этим характерным сапожкам очень легко турчанок узнавать. © haydamak / Livejournal

Если у вас светлая кожа, светлые глаза и прямой небольшой нос, вы красавица. Если у вас смуглая кожа, темные глаза и прямой нос, вы турецкая красавица. В обоих случаях за вами по улицам будут гоняться грузовики и легковухи с криками «машаллах!». Короче, в Турции быть красавицей легко. © nedorazumenie / Livejournal

3. Турецкие мужчины очень импульсивны и заядлые болельщики

Для турка достаточно одной встречи, чтобы заявить о серьезности своих намерений: предложить сразу встречаться, пожениться, а из простых вариантов — поехать сразу домой. При этом в 99 % случаев турецкие мужчины искренни в своих намерениях. По крайней мере, конкретно в тот момент, когда признаются в любви и зовут замуж на первом свидании. Может, срабатывает инстинкт собственника, развитый в турках довольно сильно. Это больше выглядит как игра «Застолби девушку первым». © SHKAPYNETA / Livejournal

Муж пришел домой с осипшим голосом и возбужденным видом, весь красный, и подбросил вверх тормашками — оказалось, это всего-навсего его любимая футбольная команда выиграла чемпионат по футболу. © INESA_BARONESSA / Livejournal

4. Здесь живут гостеприимные люди

Самым большим культурным шоком для меня стало дружелюбие и сочувствие людей. Я спросил одного человека, как попасть в турецкую баню, которую нашел в брошюре. Он сказал мне не ходить туда; это была ловушка для туристов; он водил меня в НАСТОЯЩУЮ турецкую баню. Он говорил с владельцами по-турецки, переводил для меня прайс-листы, и я получил отличный сервис по более низким ценам, чем предлагали туристические агенты. © Bunny Paine-Clemes / Quora

В Турции легко почувствовать себя интересным собеседником, потому что вежливость турок не знает границ. Они умеют сидеть и с улыбкой вести светские беседы обо всем на свете, да слушать так, будто их собеседник рассказывает о чем-то важном. Еще бывает так: слышишь что-то приятное о себе, с чем не можешь не согласиться. А потом вдруг оказывается, что просто люди здесь так общаются. © osfery / Livejournal

Куда бы мы ни пошли, люди тепло и весело встречали моих детей и что-то дарили; плитка шоколада, конфета и даже пачка бумажных салфеток, когда они не могли найти что-то более приятное. Это глубоко тронуло наши сердца. Моя 7-летняя дочь все время просит меня отвезти ее туда, где люди «милые и щедрые» по отношению к детям. Ничего подобного мы не испытывали ни в одной другой стране, где бывали. © Shaban Rashed / Quora

5. У турок свои отношения с дорожным движением

«В Турции обустроили новые крутые синие дороги! Некоторые велосипедисты тоже ездят по ней, но мы сигналим им и прогоняем с дороги. Проблема решена».

Езда по Турции очень специфична. Правила дорожного движения в стране есть, но соблюдают их не всегда. Стамбульский трафик напоминает больше броуновское движение в трехмерном пространстве из-за гористого рельефа города. Подрезать, поехать на красный, ехать между рядами, повернуть там, где нельзя, — обычное дело. Я был единственным в городе, кто включал поворотник! © unclejosef / Livejournal

6. Здесь очень любят кошек

Мужчина чистит уличную кошку в Турции.

Хорошо быть кошкой в Стамбуле. Пожалуй, самый толерантный к судьбе уличных животных город. Во многих его частях для животных устроены не просто кормушки, а целые дома. Турки с удовольствием подкармливают уличных соседей. © rederika / Livejournal

Больше всего повезло тем котейкам, которые обитают в пятизвездочных отелях all inclusive. Вот что я прочитал в брошюре, которую листал в своем номере: «В нашем отеле находится кошкин дом, для котиков, которые в нем обитают, предоставляется специальный корм, поэтому мы убедительно просим не выносить еду из главного ресторана». © igor_salnikov / Livejournal

7. Напрочь отсутствует центральное отопление

Главная засада в Турции настигает тех, кто привык к центральному отоплению. Не раз уже местные успели пошутить надо мной: как же человек из Сибири мерзнет в Мерсине? А турки в Мерсине зимой ходят в каких-то куртешках, носами шмыгают. Редко кого встретишь в шапке. И то шапка — это скорее элемент стиля, а не что-то там от холода. Еще в турецких домах два вида теплых одеял. Баттание — плед на осень, йорган — толстое одеяло для зимних ночей. © osfery / Livejournal

В тех районах Турции, где действительно холодно (регион Черного и Мраморного морей), проведено центральное газовое отопление. Во многих квартирах стоят индивидуальные котлы, и проблем с отоплением нет. Кроме, конечно, огромных счетов за отопление. Для примера: за 3-комнатную квартиру средней площади мы платили 400–500 лир ежемесячно (8–10 тыс. руб.). © irina_calish / Livejournal

8. Здесь не празднуют дни рождения

С тех пор, как я переехала в Турцию, ощущение привычных нам праздников очень стремительно сошло на нет (Новый год, Рождество, Пасха). Даже в день рождения меня практически никто и никогда из турецких родственников не поздравляет. И этому я уже не удивляюсь. © alaturka_vik / Livejournal

9. Турки славятся щедростью, но не бережливостью

Владелец ресторана в Турции собрал детей уличных торговцев и приготовил для них пир.

В турецкой культуре существует убеждение, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Другими словами, Бог благословляет того, кто дает другим. © Mel Burslan / Quora

Турецкие жених и невеста, вместо того чтобы устроить пышный банкет для гостей, решили накормить 4 000 нуждающихся людей. © mdjunaid2495 / Reddit

Деньги тратят слишком легко, абсолютно не задумываясь о завтрашнем дне. Это у них какое-то национальное. Например, в туризме всем понятно, что зарабатывают только в сезон, на эти деньги нужно будет жить оставшиеся 7–8 месяцев в году, потому как работы в туристических городах зимой нет. Но нет, днем заработали — ночью прокутили. Как жить всю зиму, практически никто не задумывается. © IRINA_CALISH / Livejournal

10. Здесь пьют очень много чая

Чай — это не просто напиток, а повод для нас собраться вместе, чтобы отпраздновать моменты с нашими любимыми, или просто показать, как мы заботимся о тех, с кем выпиваем чашку чая. © Sophie Demirturk / Quora

Турки не планируют свою жизнь, они живут сегодня и сейчас. Сидим сейчас хорошо, солнышко греет, чай в чайнике горячий — и прекрасно. Какие планы, зачем? Изменится ситуация через час, если позвонит отец, брат, сват или дождь польет, — вот тогда и будем думать. Заранее о чем-то подумать, хотя бы на один шаг вперед, — такого понятия нет. © IRINA_CALISH / Livejournal

Что меня до сих пор раздражает в Турции — многочасовые чаепития. Разговоры обо всем и ни о чем: о соседях, многочисленных родственниках, политике, кто как копает огород. Бывали случаи, когда у нас в гостях сидели люди по 5–6 часов. © IRINA_CALISH/ Livejournal

11. На турецких свадьбах не принято дарить цветы

В Турции дарить букеты на свадьбу не принято. Но нет, это не значит, что обходится совсем без цветов. Турки привыкли украшать все торжественные мероприятия венками. По мне, выглядят они как похоронные. На венки прикрепляют ленты с именами дарителей. У нас на свадьбе тоже была парочка таких венков, слава богу, они стояли только перед входом в зал. © osfery / Livejournal

Турецкие свадьбы многолюдны, и принцип «только самые близкие» тут не работает. На первый взгляд может показаться, что большинство гостей никакого отношения к торжеству не имеет. На второй взгляд — тоже. Например, к нам на свадьбу пришли подруга сестры жениха вместе с матерью. Потому что не положено молодым девушкам посещать такие мероприятия без сопровождения. А еще были люди, которых мы даже не знали. © osfery / Livejournal

В Турции нормальные букеты принято дарить в каких-то других случаях. А вот на свадьбы, на всякие мероприятия и на похороны приносят венки. Отличие только в цвете — более яркие варианты или более спокойные. В зависимости от случая. Иностранцы поначалу имеют культурный шок. © turkeyonair / Livejournal