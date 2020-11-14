11 фактов о Словакии, которую зря считали задворками Европы

Когда в разговоре звучит «Братислава», многие сразу вспоминают фильм «Евротур», в котором этот город выглядит вовсе не тем местом, куда хотелось бы отправиться на каникулы. Но это кино всего лишь художественный вымысел.

AdMe.ru твердо намерен убедить вас в том, что Словакия — замечательная страна с благополучной экологией, в ней комфортно жить и есть на что посмотреть. И вот несколько весомых тому доказательств.

1. Словакия — страна замков и крепостей

В Словакии огромное количество замков с богатой историей, оставшихся в наследство от Средневековья. За ними неусыпно следят — холят их и лелеют. Самые знаменитые из них, безусловно, Бойницкий, Спишский, Оравский и Стречно. Бойнице — самый романтический замок Словакии. Граф решил перестроить замок ради возлюбленной, реконструкция заняла больше 20 лет, девушка за это время вышла за другого, а сам граф умер. Такая вот грустная сказка о ремонте. © DCFC_LAD / livejournal

Люблю Словакию еще с первого приезда туда в 1999-м году. Эта страна, на мой взгляд, являет собой яркий пример классической Европы, не испорченной массовым туризмом, сохранившей вкуснейшую национальную кухню. И все это вкупе с прекрасной природой и обилием исторических памятников. Прежде всего я хотел увидеть шикарный Оравский замок. Кажется, он намного больше подходит на роль замка Дракулы, чем его румынский собрат. © PUERRTTO / livejournal

2. Здесь можно пить воду прямо из-под крана

В Словакии все в порядке с экологией. Здесь нет отравляющих атмосферу металлургических заводов, в стране созданы целых 9 национальных парков. Поэтому воздух всегда свежий и чистый, а воду из водопровода можно безбоязненно пить. Только вдумайтесь: даже без кипячения. Сняли шикарную квартиру в Словакии. Все есть, но нет питьевой воды. Купили в магазине 0,5 л за € 1, а потом выяснилось, что питьевая вода в квартире была в водопроводе. Все пьют из-под крана. © Slovak2 / Pikabu

Около двух лет назад по местному телевидению шла реклама: «Пейте воду из водопровода». Реально, вода из крана в Словакии течет чистая. Кстати, в квитанции она называется не холодная, а именно питьевая. © littlelena_1978 / livejournal

3. В Словакии нет мегаполисов

В этой европейской стране нет мегаполисов, то есть количество жителей ни в одном из словацких городов не дотягивает до миллиона. Все под боком, даже граница между странами. Например, братиславская улица Копчанская плавно перетекает в Прессбургерштрассе австрийского городка Киттзее, а из Словакии в Вену ходит обычная электричка. Да, здесь все компактно устроено, чисто, красиво, по-европейски. По европейским меркам Братислава — город среднего размера. Здесь живет около 430 тыс. человек. В будни людей значительно больше, потому что многие приезжают сюда на работу. Всю Братиславу можно проехать на машине за 40 минут, если нет пробок. © PERFUME007 / livejournal

Словакия — это в первую очередь офигенная природа! Здесь нереально красиво. А еще много велотрасс по всей стране: от легких до сложных горных. Можно кататься на велосипеде и любоваться красотой вокруг одновременно. © valenkatzen / Ttwitter

Ничего общего с фильмом «Евротур». Я не смог открыть свой собственный отель за 5 центов. Братислава очень хороша, похожа на любой другой европейский город. Определенно стоит посетить. © Jay Buangan / Quora

4. Родители Энди Уорхола родом из Словакии

В 1914 году отец Энди Уорхола переехал в Америку, его мать перебралась туда чуть позже — в 1921-м. Если бы этого не случилось, великий арт-деятель остался бы жить в Словакии, и кто знает, смог бы он добиться здесь мировой известности? Так или иначе, сегодня статуя в его честь красуется в Братиславе. А в городе Медзилаборце открыт Музей современного искусства Энди Уорхола.

5. В словацких школах необычная система оценок

Словацкого школьника на уроке ничуть не расстроит комментарий учителя: «Садись, единица в журнал». А даже наоборот, обрадует. Но вот если он принесет домой дневник, полный пятерок, то рискует не только серьезно испортить отношения с родителями и остаться без сладкого, но и даже загреметь под домашний арест. В словацких школах необычная для нас система оценок. Высший балл — 1, а низший — 5. Вот так непривычно. © OLEGSAMOILENKO / livejournal

Если получил 5, то у тебя вселенское горе, а если 1, то все круто. Тебе 19, а ты все еще в школе — это нормально, здесь учатся 13 лет. © basten / Pikabu

6. Здесь отлично работают коммунальные службы

Коммунальные службы в Словакии какие-то «неправильные»: оперативно устраняют неисправности, следят за тем, чтобы в кране всегда была вода, а в доме — тепло. Одним словом, делают жизнь людей максимально комфортной и напрочь разбивают все стереотипы работников ЖКХ. Кажется, коммунальные аварии устраняют супергерои. Неожиданно в кране закончилась вода. Прямо возле дома паркуется машина с надписью «Питьевая вода». С момента отключения прошло 2 минуты. Послали детей к машине за водой и чтобы узнали, как долго ее не будет. Они возвращаются и говорят, что водителю при них позвонили на мобильный и сказали, что через 10 минут будет. Через 5 минут пошла вода. © alexlinxa90 / livejournal

7. Трамвай заменил словакам метро

В 2002 году словаки посчитали затраты на проведение линии метро и решили отменить этот проект. К чему такие сложности: уходить глубоко под землю и бурить километры тоннелей, если все и так всех устраивает? В Братиславе проектировали метро, но так и не построили. Но это не проблема, ведь остальной общественный транспорт здесь отлично ходит: автобусы, троллейбусы и трамваи, которые на словацком называются «электрички». © PERFUME007 / livejournal

Было предложено построить линию для скоростного трамвая, которую можно было бы в будущем расширить до системы метрополитена. Проект первой ветки в районе Петржалка обсудили чиновники, и городские власти вместе с управлением железных дорог решили, что скоростной путь будет иметь двойную колею — шириной 1 000 и 1 435 мм, чтобы сделать возможным использование его как поездами, так и трамваями. © subbotazh / livejournal

8. Словакия — родина чувачей

«Эй, как дела, чувач?» Как бы не так: слово не имеет ничего общего со сленговым «чувак». Это название породы собак, выведенной в Словакии в XVII веке. Чувачей в горных районах брали с собой пастухи для охраны скота, позже их использовали как караульных и даже как спасательных собак.

9. В Словакии к детям вместе с Дедом Морозом приходит черт

В Словакии роль Деда Мороза выполняет Святой Николай, он же Святой Микулаш. Это он в ночь с 5-го на 6 декабря приходит с подарками к детям. А вместо Снегурочки его сопровождает Крампус, или попросту черт, который выслеживает капризных сорванцов, сажает их в огромный мешок и утаскивает в свой замок. Согласитесь, есть стимул хорошо себя вести весь год. Святой Микулаш одет в длинную шубу, высокую шапку, в руках у него посох с закрученным в спираль верхом, за спиной — короб с подарками. © Allfirma / Twitter

10. В словацком языке есть слова совсем без гласных

«Крт здрг скрз трн, зпрв зглт грст зрн» — это не бессмысленный набор букв и даже не гномьи руны. В переводе со словацкого эта фраза означает «Крот сбежал через терновник, вначале проглотил горсть зерен». В этом языке есть слова совсем без гласных звуков, в них даже ударения ставятся на согласные. Словацкий мучительно знаком, но ты как будто вспоминаешь сон: говорили на твоем языке, но ты не можешь вспомнить, повторить или ответить. © FATIKOVA / livejournal

Осваиваю язык не по дням, а по часам. Еду в трамвае по Братиславе и вывески через интернет перевожу. Но главная часть успеха — это то, что словацкий язык смешной. Почти каждое новое слово приносит положительные эмоции. Кошка — мячка, помидоры — парадайки, кредит — позычка, ну и так далее. © VVTROFIMOV / livejournal

11. В Словакии очень много пещер

Многие специально едут в Словакию, чтобы посмотреть пещеры, которых здесь великое множество. Например, самая протяженная — Деменовская пещера, ее длина составляет 1 975 м. А в пещере Домица есть подземная река, по которой можно прокатиться на лодке. Пещеры в Словакии нельзя не посетить. Наверное, даже если вы были уже во многих, все равно можно найти для себя что-то новое и необычное. © TATA_LIND / livejournal

Пересматривая и отбирая словацкие фотографии для альбома и блога, я поняла, что лично для меня проведенный час с небольшим в Белянской пещере стал самым ярким и запоминающимся моментом путешествия по Словакии. © DARYAPETROVICH / livejournal

Белянская — это сталактиты и сталагмиты, формировавшиеся на протяжении миллионов лет из отложений известняка. Это холодный и сырой путь в пещеры мимо стальных дверей, ведущих во влажные и слегка освещенные переулки. Мы увидели несколько красивых сталактитов и сталагмитов, образованных в результате отложения соли и воды и выглядящих как перевернутые рожки мороженого. © Arvind Bhatt / Quora