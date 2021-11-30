11 особенностей жизни на Мальдивах, после которых островами хочется только любоваться. Издалека

Мальдивские острова по представлению большинства людей — это воистину райское местечко. Лазурная гладь океана, красочные коралловые рифы, белоснежные песчаные пляжи, отороченные бархатной зеленью пальм. Кажется, жизнь здесь спокойная и размеренная, а основная сложность для местных обитателей — это заставить себя встать из гамака и cделать хоть что-то.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, каково находиться в этой тропической сказке круглый год, а не провести пару недель, как делает большинство путешественников.

Вода — это самая большая ценность на островах

Казалось бы, Мальдивы со всех сторон окружены водой и с этим ресурсом здесь проблем быть не должно. Но пресная жидкость в государстве на вес золота, так как собственных природных запасов на островах практически нет. Для ежедневных нужд в основном используется или дождевая вода, или опресненная.

На частных островах, которые принадлежат курортам, находятся свои установки по опреснению. Некоторые небольшие атоллы, где живут местные жители, порой полностью зависят от других, и воду сюда доставляют морем.

Пить воду из-под крана не рекомендуется. Она полностью безопасна, но в процессе очистки из жидкости удаляются не только все бактерии и вредные примеси, но и полезные элементы.

В 2014 году на острове Мале, где расположена столица, произошла авария на заводе по опреснению. На несколько дней страну охватил водяной кризис. Жидкость даже доставлялась на судах из соседних государств.

Привычные товары могут оказаться настоящей редкостью

Большинство товаров импортируется, поэтому некоторые привычные вещи на полках магазинов могут просто отсутствовать или неожиданно исчезнуть. Другие же стоят довольно дорого. Например, маска и трубка для подводного плавания обойдутся примерно в $ 60, а комплект постельного белья — в $ 100.

Некоторые редкости оказываются настоящим открытием для экспатов. Так, например, в Мале практически невозможно найти современную открывашку для банок. Есть только старые проверенные «бабушкины» варианты, которыми не все умеют пользоваться.

В городских супермаркетах и магазинах на курортах обычно можно найти различные косметические и гигиенические средства. Но выбор ограничен, и, если человек привык пользоваться определенной маркой, лучше привезти запасы с собой. Тут практически не продаются шампуни без сульфатов и парабенов, менструальные чаши и некоторые тампоны.

Большинство заведений начинают работать в 9:00, а потом закрываются на перерыв дважды: с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Лучшее время для шопинга — вечер. Но в эти моменты улицы и магазины буквально забиты людьми.

Для тех, кто не любит рыбу и рис, меню покажется несколько грустным

На Мальдивах любые продукты, содержащие свинину, строго запрещены. Рацион жителей в основном состоит из рыбы, тем более что стоит эта еда достаточно дешево. Если покупать свежую рыбу на рынке, то можно сразу попросить ее разделать и нарезать.

Часть овощей и фруктов выращивается на островах. Другие же импортируются, а потому иногда исчезают с полок магазинов. Поэтому для вегетарианцев и веганов выбор будет ограничен.

Муравьи, мушки и тараканы — это настоящее бедствие. Если оставить еду на столе, а мусорное ведро открытым, то эти создания появятся моментально и при этом в огромных количествах. Поэтому некоторые хранят пищевые отходы в холодильнике, а чайник накрывают полотенцем.

В столице государства открыто множество кафе и ресторанов, но уровень обслуживания здесь средний. В некоторые заведения женщин не пускают — это настоящие мужские клубы. Догадаться об этом можно, посмотрев на окна: они будут окрашены в черный цвет.

Здесь можно найти привычный фастфуд, но известные сети, такие как McDonald’s или KFC, отсутствуют.

Жилье может оказаться дорогим удовольствием

Аренда жилья на Мальдивах стоит приличных денег. Так, ежемесячная плата за однокомнатную квартиру в Мале составит порядка $ 1 000, хотя можно найти и варианты подешевле.

Мале — один из самых густонаселенных городов мира. Поэтому некоторые снимают дом или апартаменты в складчину.

Средняя стоимость коммунальных услуг при проживании в апартаментах размером 85 кв. м составит $ 160. Плюс еще $ 100 за интернет-соединение.

В Мале очень шумно и днем, и ночью. Постоянно что-то строится, кто-то гудит и сигналит. Для тех, кто чутко спит, потребуются беруши.

На работу ездят на пароме

В самом большом городе государства, Мале, на машине почти никто не передвигается. Почти до любой точки можно добраться пешком.

Некоторые пользуются такси, но не в том случае, когда куда-то торопятся. Автомобили двигаются очень медленно. Кстати, чаевые водителям здесь оставлять не принято.

Некоторые люди обитают на одном острове, а работают на другом. Поэтому ежедневные путешествия на пароме — это обычное дело. В часы пик — с утра и вечером — суда могут быть забиты под завязку. Да и не всегда следуют по расписанию.

До некоторых островов можно добраться только самолетом. Удовольствие это не из дешевых. В некоторых случаях билет туда и обратно стоит $ 800–1 000. Кроме того, у рейсов нет четкого расписания. Они курсируют по заказу, подбирая путешественников в разных точках.

Пилот — это довольно престижная здесь профессия. При средней зарплате в $ 720 работники авиакомпании получают от $ 2 600 до $ 6 600 в месяц.

Погода не всегда радует

Лучшее время для поездки на Мальдивы — с ноября по апрель, когда здесь сухой сезон.

А вот с апреля по ноябрь погода может быть переменчивой, с сильными ветрами и дождями. Это не лучшее время для отдыха, так как некоторые экскурсии и развлечения могут просто отменить.

Некоторые семейные пары не видятся месяцами

Мальдивы занимают 1-е место по количеству разводов в мире, потому что мужчины здесь могут просто объявить о своем желании расторгнуть брачные узы при свидетелях, не обращаясь в суд, и считают себя свободными. Государство отчаянно сражается с этой практикой, но пока это мало помогает.

Женщина в возрасте 30 лет здесь может побывать в 3 неудачных браках. Добрачные отношения не приветствуются, поэтому свадьбу иногда играют 18-летние ребята. Надо всего лишь заплатить судье $ 10 — и пара становится новой ячейкой общества.

Кроме того, причиной удручающей брачной статистики могут быть сложные условия работы. Некоторые устраиваются на работу в отели, расположенные далеко от дома. К семье они возвращаются только во время коротких отпусков.

У джентльменов, живущих вдали от семьи, даже есть специальное обозначение для девушек, которых они находят на рабочем месте. Их называют «островными подругами». Часто мужчины выбирают на эту роль иностранок.

В гости обычно заглядывают буквально на полчаса

На Мальдивах никто никуда на торопится. Приехавших иностранцев первое время немного угнетает, что решение любых вопросов занимает значительно больше времени.

На праздники не следует приходить к обозначенному времени. Даже именинник может опоздать на свой день рождения на полчаса.

В гостях не задерживаются. Если устраивается большая вечеринка, приглашенные заглядывают минут на 20. Просто домики обычно маленькие и вместить всех визитеров сразу не могут. Поэтому хорошим тоном считается прийти, немного поболтать и скрыться, уступая место другим.

При встрече со знакомыми принято просто говорить «привет». Никаких объятий и поцелуев. Даже от рукопожатий следует отказаться, если только местный житель сам не протягивает руку. Такой формой приветствия обычно пользуются только близкие друзья или участники деловой встречи.

Заглянуть к кому-то в дом без предварительного извещения или приглашения считается грубейшим нарушением этикета.

При этом жители Мальдив очень гостеприимны и обязательно накормят визитера всякими вкусностями. Есть можно только правой рукой, левая считается «нечистой».

Лучший купальник — это легинсы и футболка

Острова на Мальдивах делятся на 2 типа: частные, которые принадлежат отелям, и обычные, где живут в основном местные жители. И в зависимости от этого различается дресс-код.

Так, на гостиничных пляжах можно разгуливать в купальнике. На общественной береговой линии такая одежда находится под запретом. Здесь можно плескаться в одежде или в легинсах и футболке, которая прикрывает живот и плечи.

Другой важный фактор — солнечные лучи. Здесь они падают под углом 90°, поэтому очень важно наносить солнцезащитный крем. Ну и выбирать легкую одежду с длинными рукавами и полностью закрывающую ноги.

Здесь есть специальный мусорный остров

Большая проблема государства — это утилизация мусора. Бурное развитие туризма привело к тому, что под свалку пришлось отвести целый остров. Тилафуши — это искусственно созданный клочок земли, куда ежедневно вывозилось до 700 тонн мусора, который сжигался при низких температурах.

Мусорный вопрос стал так остро, что государство ввело запрет на ввоз некоторых продуктов в страну. К ним относятся пластиковые трубочки для питья, ватные палочки с пластиковой основой, некоторые продукты в полиэтиленовой упаковке, бутилированная вода объемом до 500 мл и косметические средства в пластиковых флаконах объемом до 50 мл.

От цунами спасаются в ближайшем кафе

Мальдивы не слишком возвышаются над уровнем моря. Самая высокая точка в государстве находится на высоте 2,4 метра.

Любой сильный шторм или цунами может представлять серьезную опасность для всего архипелага. В гостиницах на случай такой угрозы в номерах размещают спасательные жилеты для гостей.

Когда объявляют тревогу из-за цунами, гостям и жителям предлагают укрыться в самой высокой точке острова. Порой это кафе или другое здание, находящееся всего лишь чуть выше остальных.