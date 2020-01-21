11 особенностей домов в Израиле, от которых у иностранцев глаза на лоб лезут

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Израиль — одно из самых молодых государств на планете. Но несмотря на то, что этой стране немногим более 70 лет, она обладает своей неповторимой культурой, выражающейся в особенностях быта и поведения. Многих Израиль притягивает и завораживает, поэтому иногда так интересно бывает приоткрыть окошко в это государство и посмотреть, как там обстоят дела.

Сегодня AdMe.ru решил показать вам особенности израильских домов. Сравните со своей квартирой, давайте посмотрим, сколько отличий вам удастся найти.

В Израиле очень небольшое количество маленьких квартир

Поскольку в этой стране довольно большой процент многодетных семей, жилье для себя они подбирают соответствующее, чтобы всем хватило места. Большинство квартир здесь имеют не менее 3 комнат, а их жилая площадь, как правило, превышает 100 квадратных метров. Маленькие же квартиры здесь пользуются спросом в основном у бездетных пар, снимающих жилье.

Даже в больших квартирах нет прихожей

Открыв входную дверь, вы просто попадете прямиком в зал или на кухню. Там же сможете повесить верхнюю одежду и разместить обувь. Поскольку при продаже квартир в Израиле учитывается суммарная площадь помещения, то прихожая может прибавить дому стоимости, но не придать особой ценности. Поэтому израильтяне научились справляться без нее.

Отделка помещений может показаться чересчур минималистичной

Израильтяне, как правило, не особо заморачиваются с отделкой стен: их просто красят в белый цвет. Это связано не с отсутствием фантазии, а с тем, что летом в окна местных квартир светит настолько яркое солнце, что обои и штукатурка моментально выгорают. Реже можно увидеть, как местные жители отделывают стены при помощи декоративного кирпича, это уже веяния европейской моды. Пол чаще всего просто устилают плиткой (да-да, в том числе и в спальне). В домах, построенных до 2000 года, можно увидеть знаменитую пеструю израильскую плитку, которая укладывалась повсюду: и в подъездах, и в офисах, и в квартирах. Сейчас на ее место пришли более светлые варианты покрытия.

А вот ламинат, линолеум и ковролин встретить в израильских квартирах практически невозможно.

В каждом доме есть комната безопасности

Такие помещения, размещенные в квартире, называются мамад, а те, что строятся на лестничных клетках сразу для нескольких жильцов, именуются мамак. И те, и другие используются как бомбоубежища. Дело в том, что израильские районы, расположенные в непосредственной близости к государственным границам, периодически подвергаются ракетным обстрелам. Поэтому наличие такого безопасного места в каждом доме — острая необходимость.

При возникновении угрозы в городе раздается сирена, и жители прячутся в маматы, плотно закрывают в них металлические ставни и запирают тяжелые входные двери. В спокойные же дни эти помещения используются в качестве обычных спален.

Если в квартире не менее 3 комнат, то в ней будет 2 санузла

Скорее всего, один из них будет совмещенным, а второй отведен исключительно под туалет. Кстати, в санузлах здесь практически невозможно увидеть ванну. Израильтяне предпочитают душ. Притом мало кто из них устанавливает полноценную душевую кабину, многие ограничиваются плиточным уголком с водопроводной лейкой и сливом в полу.

Здесь нет центрального отопления

Вода здесь нагревается при помощи бойлеров, подведенных к каждой квартире. Бойлеры бывают газовыми, электрическими или солнечными. Поскольку в квартирах нет батарей, зимой здесь довольно холодно. Израильтяне обогревают помещения кондиционерами или электрическими радиаторами. Местные жители признаются, что кондиционеры, хоть и спасают от холода, бессильны в борьбе с влажностью. Поэтому зимой создается впечатление, что живешь в прохладной мокрой губке.

В своих домах израильтяне недолюбливают шторы

Несмотря на то что их, следуя европейской моде, все-таки вешают в туристических квартирах и гостиничных номерах, в своих домах местные жители избегают этого предмета интерьера. Зато снабжают каждое свое окно плотными жалюзи, способными создать темноту в помещении даже днем. В новых домах жалюзи электрические, поднимаются и опускаются при помощи кнопки, установленной рядом с окном. В квартирах ранней постройки ими управляют по старинке: используя веревки и механические переключатели. Кстати, окна в квартирах устанавливают разного размера. В залах они поистине огромны и могут занимать всю высоту от пола до потолка. В спальнях же ставят маленькие одностворчатые окошки. Часто окна также можно увидеть в санузлах. В этих случаях они будут иметь совсем скромные размеры, достаточные лишь для того, чтобы не включать свет в солнечное время суток.

Здесь не едят на кухне

Местные жители готовят еду в небольшом кухонном закутке, а затем уносят ее в зал или столовую. Обеденные столы, расположенные рядом с зоной для приготовления пищи, увидеть здесь практически невозможно.

На входе часто устанавливается такой футляр

Он называется мезуза. В нем прячут свиток со словами из Торы. Мезуза вешается на внешний косяк входной двери, и верующие израильтяне целуют его при входе и выходе из дома. Поцелуй выполняется чисто механически: человек прикладывает к мезузе два пальца, а затем подносит их к губам.

Одну неделю в году израильтяне живут на улице

Во время праздника Суккот израильтяне покидают свои уютные квартиры и обустраивают шалаши c пальмовыми крышами, называемые суккáми. В этих шалашах местные жители устраивают посиделки, а если везет с погодой, еще и ночуют. Эта традиция укоренилась как дань памяти евреям, блуждавшим по Синайской пустыне.

А по субботам, наоборот, не выходят из дома

В иудаизме суббота — это шаббат, день, в который, согласно Торе, евреям нельзя трудиться. Но под трудом понимается не только сама работа, но и множество повседневных действий. Например, включение и выключение света, развязывание узлов и даже вынесение любых предметов (в том числе ключей и денег) из дома. Чтобы не нарушать законов шаббата, большинство верующих евреев остаются в квартире и проводят этот день со своей семьей.

Вот еще несколько особенностей шаббата

О них рассказал пользователь «Пикабу», живущий в Израиле. Согласно иудаизму, в шаббат необходимо воздерживаться от работы, он символизирует союз еврейского народа с богом. Работой считается практически все: начиная от поездки в лифте, заканчивая нажатием на кнопку, а также звонок по телефону и поездка на машине, даже на пассажирском сиденье. Поэтому в Израиле придумали множество разных приспособлений, которые позволяют не нажимать на кнопки и не прикасаться ко всякого рода электрическим приборам. Например, в каждом доме есть так называемый «шаббатный лифт» — весь шаббат этот лифт ездит без нажатия на кнопку и останавливается на каждом этаже. Люди каждую пятницу выкручивают лампочку в холодильнике, но при этом открывать дверцу не считается работой. © Centauri / Pikabu

А вы бывали в других странах? Если да, то где устройство быта вам показалось самым необычным?