11 обычных действий за границей, которые могут превратить поездку в страшный сон

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До Нового года остается месяц, и мы надеемся, что вы сможете спокойно дождаться своих подарков. Оказывается, открывать их раньше времени может быть не только нечестно, но и рискованно. 12-летний мальчик из Южной Каролины был арестован по обвинению в мелком воровстве, после того как открыл коробку с игрушкой на Рождество до срока. Полицию вызывала мать подростка, которая устала от его гиперактивного поведения.

Редакции AdMe.ru эта ситуация показалась одновременно комичной и грустной. И мы решили разобраться, какие еще невинные с виду действия могут привести к неприятностям за границей.

1. Смотреть в глаза в Японии или Китае

Если в кафе или в другом общественном месте вы встретите взгляд китаянки, лучше отвести глаза в сторону. Представители этого народа смотрят друг другу в глаза, только когда злятся или хотят показать неуважение, так что этим действием вы можете нажить себе недоброжелателей. В Японии знаком уважения будет смотреть в сторону на что-то нейтральное. Человека с прямым зрительным контактом японцы склонны воспринимать как более неприятного, склонного к доминированию и злого. У латиноамериканцев длительный зрительный контакт говорит о сексуальной заинтересованности или вызове. И, разумеется, следует избегать взглядов на противоположный пол на Ближнем Востоке. Женщинам, которые путешествуют в одиночку, чтобы не быть неверно понятыми, лучше носить на улице солнцезащитные очки.

2. Подстрекать к измене в Иордании

В некоторых странах Ближнего Востока, где действуют законы шариата, до сих пор практикуется кисас — наказание, равнозначное проступку. Даже умышленное причинение материального ущерба может наказываться по этому древнему обычаю — не государством, а жертвой или ее родственниками. Также в странах Востока серьезно относятся к сохранению брачных уз. Сексуальные отношения вне брака и публичные проявления любви здесь запрещены. А в Иордании даже за подстрекательство к измене человека могут приговорить к смертной казни.

3. Использовать одноразовую посуду и пластиковые пакеты в Италии и Молдове

Если в Италии вы решите донести покупки из магазина так, как на фото выше, это может обойтись вам в сумму до € 500. С 1 мая 2019 года на острове Капри были введены штрафы за использование одноразовых пластиковых предметов: пакетов, чашек, пищевой пленки, соломинок или подносов. Аналогичный запрет ввели с прошлого года и на островах архипелага Тремити (Италия), после того как ученые исследовали воды в местном природном заповеднике и обнаружили микрочастички пластика. В Молдове разрешено использовать только биоразлагаемые пакеты и посуду. Те, кто воспользуется обычными одноразовыми предметами из пластика, могут быть оштрафованы на сумму до 4 500 леев (около 16,5 тыс. рублей).

4. Улыбаться и говорить «привет» незнакомцам в Китае

Китайцы очень закрыты для контактов и четко устанавливают грань между своими и лаоваями (иностранцами). Поэтому ваше дружелюбие может быть воспринято негативно. В лучшем случае вас просто проигнорируют и ответят неприветливым взглядом, а в худшем вы можете наткнуться на мошенников. В отличие от остальных китайцев, они легко идут на контакт, улыбаются и быстро завязывают знакомство. Один из наиболее распространенных обманов в Китае — это приглашение на чайную церемонию. К иностранцу, обычно мужчине, подходят 1–2 хорошенькие китаянки и в ходе общения предлагают вместе посетить чайную церемонию или просят немного научить вашему языку. Наивный турист идет в указанное кафе или другое место, где после чайной церемонии ему выставляют счет на сотни долларов. И пара громил убедительно просит оплатить его.

5. Громко включать музыку в Иране

Строгие запреты в этой мусульманской стране касаются не только алкоголя или поведения в период Рамадана. Даже не в пост нельзя громко включать музыку в публичных местах или в автомобиле. Секс вне брака в Иране считается незаконным. И даже находясь в официальных отношениях, не стоит проявлять публично свои чувства. Это может закончиться арестом.

6. Иметь при себе спутниковый телефон в Индии

В отличие от сотового телефона, спутниковый ловит связь даже в наиболее удаленных уголках планеты, а значит, взять его с собой в путешествие по малоизученным местам — мысль неплохая. Но не в Индии, не в Бангладеш и не в Китае. Находиться на территории этих государств со спутниковым телефоном — значит рисковать своей свободой. В Бангладеш тюремный срок за незаконное использование такого устройства может составлять 7 лет. В Индии допустимо носить при себе только телефоны, подключенные к сети Inmarsat. А каждый иностранец, въезжающий в Россию, должен зарегистрировать свое устройство. Это позволит ему пользоваться телефоном в течение 6 месяцев.

7. Въезжать на территорию Мехико утром в будни

В Мексике существует ряд ограничений для водителей из-за сильной загрязненности воздуха. В некоторые дни нельзя въезжать в отдельные районы страны, если автомобиль (взятый напрокат или свой) старой модели. И для старых, и для новых машин, которые не зарегистрированы в штате или в городе Мехико, есть запрет на въезд на территорию города: с 5 до 11 утра в будни;

в субботу с 5 утра до 10 вечера;

в дополнительные дни (в период с февраля по июнь). Нарушителей ждут большие штрафы и конфискация автомобиля. Впрочем, иностранцы могут обойти этот запрет, получив туристический пропуск на срок до 2 недель.

8. Наблюдать за демонстрациями в Сингапуре

В Сингапуре вы должны получить разрешение на любое собрание или демонстрацию, даже если в ней будет принимать участие лишь 1 человек. Без официального пропуска не посещайте места массового скопления людей даже в качестве наблюдателя: лицо, которое подозревается в нарушении общественного порядка, может быть арестовано без объяснения причин. Стоимость такого «удовольствия» — около $ 7 200 или 6 месяцев тюрьмы.

9. Делить счет во Франции не поровну

Если вы заказали себе только кофе с круассаном, а ваш сотрапезник — крем-суп, второе блюдо и еще десерт, счет все-таки лучше разделить пополам. Французы считают, что скрупулезно подсчитывать, во сколько обошлись ваши блюда, — признак скупердяйства. И неодобрительно посмотрят в вашу сторону, если вы проявите желание заплатить лишь за свою еду. По мнению французов, если один человек платит чуть больше, это вызывает созависимость и устанавливает между людьми более близкие отношения.

10. Публично обозвать кого-либо в Германии

В Германии до сих пор действует закон 1871 года, по которому за оскорбление другого человека можно получить до года лишения свободы. И хотя обычно все заканчивается беседой с полицией, быть осторожным в словах не помешает: только в 2015 году было возбуждено более 218 тыс. таких дел. Часто людей задерживают за расистские высказывания, оскорбление полицейских и даже использование слов вроде «свинья». В 2012 году € 2 500 пришлось заплатить парню, который пренебрежительно высказался о своем боссе в Facebook. А за 15 лет до этого такую же сумму выплатил начальник за неосторожную запись в ведомственном журнале. В нем он назвал свою беременную сотрудницу «самой ленивой работницей Германии».

11. Активно жестикулировать — в любой стране

Будьте осторожны с жестикуляцией, особенно если вы не знаете, как могут быть поняты ваши движения. Не только знак «окей» и поднятый вверх большой палец могут быть истолкованы превратно. Жест открытой ладонью, как будто вы отмахиваетесь от чего-то, в Греции называется «мутза» и является очень обидным. В древности он использовался как проклятие. А всем известный знак «виктори», обращенный тыльной стороной руки к человеку, в Великобритании может быть воспринят как неприличный знак. А в ОАЭ клятвы и грубые жесты могут быть расценены как непристойные действия. Наказанием за них может быть лишение свободы или депортация.

Случались ли у вас конфликты на фоне культурных отличий? Если да, как вы выходили из сложившейся ситуации?