11 неочевидных вещей, которые помогут автомобилистам справиться с разными неприятностями

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У каждого автомобилиста есть практически стандартный набор вещей в бардачке и багажнике: мягкая тряпочка, солнцезащитные очки, запасное колесо и тому подобное. Но иногда, особенно во время длительных путешествий, этого набора может быть недостаточно. Мы в AdMe.ru подготовили список неожиданных вещей, которые помогут сэкономить кучу денег, а иногда и вытащить из крайне неприятной ситуации.

Зубная паста

Зубная паста поможет очистить фары от желтого налета и помутнений лучше любого другого средства. Для этого нужно выдавить немного пасты на фары, протереть губкой и смыть водой. Если фары сильно грязные, стоит повторить процедуру 3–4 раза.

Пена для бритья

Для того чтобы зимой не запотевали окна, просто протрите их пеной для бритья. То, как это работает, можно посмотреть вот здесь.

Зажим для бумаг

Обычный зажим для бумаг справится с ролью держателя для телефона. Выглядит не очень эстетично, но, если нужно срочно воспользоваться навигатором, а закрепить телефон больше нечем, — это отличный вариант.

Тряпочка

Стикеры на лобовом стекле могут доставить кучу проблем, ведь их не так-то просто отодрать. Приложите к наклейке с наружной стороны стекла смоченную в горячей воде тряпочку. Когда она остынет, клей размягчится и наклейку будет гораздо проще отскрести.

Лак для ногтей

Если во время поездки по трассе в лобовое стекло отлетел камешек и появилась трещина, ее легко можно заклеить прозрачным лаком для ногтей. Так трещина не будет расползаться и можно будет спокойно доехать до пункта назначения.

Вантуз

Если на машине появилась небольшая вмятина, ее выправить поможет... вантуз! И это действительно работает. Нужно «присосать» его к поврежденному месту, а потом потянуть. Вуаля — машина как новенькая!

Антисептик для рук

Антисептик для рук поможет открыть замерзший замок. Замок нужно смазать гелем и подождать несколько минут. Спиртовой раствор разморозит лед, и дверь можно будет открыть.

Чулки

Звучит фантастично, однако, судя по комментариям в интернете, работает. Если в дороге потерялся ремень генератора, а до ближайшего сервиса несколько сотен километров, можно воспользоваться чулками. Если создать из них подобие ремня, можно доехать до заправки или сервиса, где продаются ремни.

Бельевая прищепка

Если капнуть на прищепку ароматического масла и повесить на воздуховод печки, салон автомобиля наполнится любимым ароматом.

Лимон

Если вы не выспались и куда-то нужно ехать, положите в машину лимон. Когда вы начнете засыпать, положите дольку лимона под язык. Кислота взбодрит вас, и вы сможете спокойно продолжить путь.

Бальзам для волос

Специализированные средства для защиты от дождя могут стоить космических денег. Заменить их можно обычным кондиционером для волос. Его нужно нанести на кузов автомобиля, а потом смыть. Капельки будут моментально скатываться, не задерживаясь на стеклах и других деталях.